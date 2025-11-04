MyQuests beim Parkrun Krupunder See: Digitales Team zeigt lokale Stärke

MyQuests-Team tauscht digitale Kluft gegen reale Präsenz: Parkrun am Krupunder See stärkt Teamgeist, lokale Vernetzung und zeigt Balance zwischen analogem Erleben und digitaler Stärke.

HALSTENBEK / HAMBURG – In einer Branche, die von virtuellen Interaktionen, Algorithmen und ständiger Erreichbarkeit geprägt ist, setzt die in der Region Hamburg ansässige Digitalagentur MyQuests Online Marketing (myquests.org) ein bewusstes Zeichen für physische Präsenz und mentale Gesundheit. Unter der Führung von Geschäftsführer Olivier Jacob (olivierjacob.com) tauschte das Experten-Team kürzlich Tastatur gegen Laufschuhe und nahm geschlossen am Parkrun Krupunder See teil. Die Initiative unterstreicht die Unternehmensphilosophie, dass digitale Exzellenz eine analoge Balance erfordert, und stärkt gleichzeitig die Vernetzung am Wirtschaftsstandort Halstenbek.

Dieses Credo – „Behind Every Click Is a Real Person“ – ist der Kern der MyQuests-Identität. Die Teilnahme am wöchentlichen 5-Kilometer-Lauf, der jeden Samstagmorgen ehrenamtlich organisiert wird, dient dem Team als lebender Beweis dieser Philosophie.

Teambuilding mit Bodenhaftung

Für das Team von MyQuests, das sich selbst augenzwinkernd als „Digital Lovers“ und „Geeks“ bezeichnet, war der Lauf eine willkommene Abwechslung zum Agenturalltag. Die Strecke um den malerischen Krupunder See fordert mit ihren drei Runden und dem wechselnden Untergrund – von Waldwegen bis zu witterungsbedingten Hindernissen wie der lokalen Läufern bekannten „großen Pfütze“ – Resilienz und gegenseitige Motivation. „Auf der Laufstrecke fallen Hierarchien weg“, so Jacob, der sein Team auch als ehemaliger Rugby-Trainer zu motivieren weiß. „Ob SEO-Spezialist, Web-Developer oder Social-Media-Managerin – wir kämpfen alle mit denselben Kilometern. Das schweißt zusammen und fördert eine Kultur des Miteinanders, die wir direkt in unsere Kundenprojekte übertragen.“

Ein Bekenntnis zum Standort Halstenbek

Der Parkrun Krupunder See ist Teil einer globalen Bewegung, lebt aber vom lokalen Engagement. Durch die aktive Teilnahme und die Sichtbarkeit vor Ort positioniert sich MyQuests nicht als anonyme Cloud-Agentur, sondern als greifbarer Teil der lokalen Ökonomie. Der Austausch mit den ehrenamtlichen Organisatoren und das anschließende Zusammenkommen im Hotel Krupunder Park bieten wertvolle Möglichkeiten zur Vernetzung abseits von LinkedIn und Zoom. „Wir wollen zeigen, dass wir hier verwurzelt sind“, betont Olivier Jacob. „Local Search Optimierung ist eine unserer Dienstleistungen, aber wir leben sie auch vor. Wer in Halstenbek und Hamburg Business macht, sollte auch Teil der Community sein.“

Digitales Profil trifft reale Leistung

Die Ergebnisse des Teams und von Olivier Jacob sind transparent auf der Parkrun-Plattform einsehbar – Olivier Jacob Parkrunner Profil. Diese Transparenz ist kein Zufall, sondern Teil der professionellen Integrität. In einer Zeit, in der Authentizität zur wichtigsten Währung im Marketing wird, liefert MyQuests den physischen Beweis für seine Leistungsfähigkeit – online wie offline.

