  • MyQuests beim Parkrun Krupunder See: Digitales Team zeigt lokale Stärke

    MyQuests-Team tauscht digitale Kluft gegen reale Präsenz: Parkrun am Krupunder See stärkt Teamgeist, lokale Vernetzung und zeigt Balance zwischen analogem Erleben und digitaler Stärke.

    BildHALSTENBEK / HAMBURG – In einer Branche, die von virtuellen Interaktionen, Algorithmen und ständiger Erreichbarkeit geprägt ist, setzt die in der Region Hamburg ansässige Digitalagentur MyQuests Online Marketing (myquests.org) ein bewusstes Zeichen für physische Präsenz und mentale Gesundheit. Unter der Führung von Geschäftsführer Olivier Jacob (olivierjacob.com) tauschte das Experten-Team kürzlich Tastatur gegen Laufschuhe und nahm geschlossen am Parkrun Krupunder See teil. Die Initiative unterstreicht die Unternehmensphilosophie, dass digitale Exzellenz eine analoge Balance erfordert, und stärkt gleichzeitig die Vernetzung am Wirtschaftsstandort Halstenbek.

    Dieses Credo – „Behind Every Click Is a Real Person“ – ist der Kern der MyQuests-Identität. Die Teilnahme am wöchentlichen 5-Kilometer-Lauf, der jeden Samstagmorgen ehrenamtlich organisiert wird, dient dem Team als lebender Beweis dieser Philosophie.

    Teambuilding mit Bodenhaftung
    Für das Team von MyQuests, das sich selbst augenzwinkernd als „Digital Lovers“ und „Geeks“ bezeichnet, war der Lauf eine willkommene Abwechslung zum Agenturalltag. Die Strecke um den malerischen Krupunder See fordert mit ihren drei Runden und dem wechselnden Untergrund – von Waldwegen bis zu witterungsbedingten Hindernissen wie der lokalen Läufern bekannten „großen Pfütze“ – Resilienz und gegenseitige Motivation. „Auf der Laufstrecke fallen Hierarchien weg“, so Jacob, der sein Team auch als ehemaliger Rugby-Trainer zu motivieren weiß. „Ob SEO-Spezialist, Web-Developer oder Social-Media-Managerin – wir kämpfen alle mit denselben Kilometern. Das schweißt zusammen und fördert eine Kultur des Miteinanders, die wir direkt in unsere Kundenprojekte übertragen.“

    Ein Bekenntnis zum Standort Halstenbek
    Der Parkrun Krupunder See ist Teil einer globalen Bewegung, lebt aber vom lokalen Engagement. Durch die aktive Teilnahme und die Sichtbarkeit vor Ort positioniert sich MyQuests nicht als anonyme Cloud-Agentur, sondern als greifbarer Teil der lokalen Ökonomie. Der Austausch mit den ehrenamtlichen Organisatoren und das anschließende Zusammenkommen im Hotel Krupunder Park bieten wertvolle Möglichkeiten zur Vernetzung abseits von LinkedIn und Zoom. „Wir wollen zeigen, dass wir hier verwurzelt sind“, betont Olivier Jacob. „Local Search Optimierung ist eine unserer Dienstleistungen, aber wir leben sie auch vor. Wer in Halstenbek und Hamburg Business macht, sollte auch Teil der Community sein.“

    Digitales Profil trifft reale Leistung
    Die Ergebnisse des Teams und von Olivier Jacob sind transparent auf der Parkrun-Plattform einsehbar – Olivier Jacob Parkrunner Profil. Diese Transparenz ist kein Zufall, sondern Teil der professionellen Integrität. In einer Zeit, in der Authentizität zur wichtigsten Währung im Marketing wird, liefert MyQuests den physischen Beweis für seine Leistungsfähigkeit – online wie offline.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MyQuests Online Marketing
    Herr Olivier Jacob
    Holsteiner Chaussee 193
    22457 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +4917624818231
    web ..: https://myquests.org/
    email : info@myquests.org

    MyQuests Online Marketing (myquests.org) ist eine Full-Service Digitalagentur mit Sitz in der Metropolregion Hamburg. Das Team aus spezialisierten „Digital Geeks“ bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, Web-Apps, SEO (Suchmaschinenoptimierung), SEA, CRO und Social Media Marketing. Unter der Leitung von Olivier Jacob verbindet die Agentur technische Präzision mit einer tiefen menschlichen Empathie, um nachhaltigen digitalen Erfolg für Unternehmen zu sichern.

    Pressekontakt:

    Olivier Jacob Website & SEO Berater
    Herr Olivier Jacob
    Holsteiner Chaussee 193
    22457 Hamburg

    fon ..: +4917624818231
    email : info@olivierjacob.com


