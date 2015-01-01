Help 24 zeigt auf der REAHACARE starke Innovationen zur Mobilität von morgen

Der exklusive FreedomChair-Partner für Deutschland und Österreich präsentiert gleich vier bedeutende Neuerungen – darunter einen superleichten Carbon-Rollstuhl und ein markantes Design-Update.

Extrem leicht: der neue FreedomChair A12S aus Carbon

Mit dem neuen FreedomChair A12S Carbon bringt Help 24 einen Elektrorollstuhl auf den Markt, der durch sein extrem geringes Eigengewicht überzeugt. Gerade einmal 18 Kilogramm wiegt das Modell dank seines Carbon-Rahmens, bei hoher Stabilität, gewohnter Alltagstauglichkeit und beachtlicher Belastbarkeit von 120 Kilogramm. Zudem ist der Rollstuhl kompakt faltbar und einfach zu transportieren – ideal für alle, die viel unterwegs sind.

Kompakter Komfort: der neue Rollator R03

Ganz neu im Sortiment ist der moderne Rollator R03, der ebenfalls durch sein geringes Gewicht von 7,8 Kilogramm, einfaches Handling und praktische Details wie einen integrierten Sitz und Stauraum überzeugt. Besonders praktisch ist, dass der R03 zweifach faltbar ist und sehr kompakte Abmessungen für die Verladung bietet. Er passt sogar in sehr kleine Kofferräume von Autos oder die Gepäckablage im Zug. Der R03 ist in zwei Größen erhältlich und überzeugt trotz seiner vielfältigen Funktionen durch ein modernes Design und zahlreiche individuelle Einstellmöglichkeiten.

Markantes Design-Upgrade für alle FreedomChair-Modelle

Die gesamte FreedomChair-Serie verabschiedet sich vom klassischen Silber und erscheint künftig in stilvollem Anthrazit-Metallic. Der neue Look unterstreicht die moderne Ausrichtung der gesamten Serie – hochwertig, urban und selbstbewusst.

ÖPNV-Zulassung für alle FreedomChair-Modelle

Ganz neu ist auch, dass alle Elektrorollstühle von FreedomChair die offizielle Prüfplakette zur Nutzung im öffentlichen Nahverkehr verwenden dürfen. Die entsprechende Zertifizierung durch die Prüfstelle ermöglicht Nutzer*innen nun noch mehr Flexibilität und Sicherheit im Alltag, zum Beispiel bei der Nutzung von Linienbussen oder Straßenbahnen.

Bewährte Speziallösungen für Alltag und Therapie

Neben den Innovationen von FreedomChair zeigt Help-24 auch die bewährten Produkte seines übrigen Sortiments. Die FALL SAFE Airbag-Weste bietet eine intelligente Sturzprävention durch automatische Airbagauslösung bei Fallbewegungen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, können sich Interessenten bei Vorführungen auf dem Messestand von Help-24 live anschauen (Mi.-Fr. 11:00 & 15:00 Uhr, Sa. 11:00 Uhr). Das Cynteract® Reha-Gaming-System ermöglicht ein spielerisches, sensorbasiertes Training für Hand und Arm. Er eröffnet Betroffenen damit einen ganz neuen Zugang zu regelmäßigem Training, der nachweislich die Motivation der Nutzer*innen fördert. Das System eignet sich sowohl für zu Hause als auch für den Einsatz im therapeutischen Umfeld. Ein buchstäbliches starkes Produkt ist Arnie – der Travelhero. Die praktische Transportkupplung ermöglicht es Rollstuhlfahrer*innen, Koffer oder andere Lasten mit Rollen ohne fremde Hilfe zu transportieren.

Alle Neuheiten und bewährten Produkte von Help-24 können Besucher*innen live auf der Rehacare in Düsseldorf erleben und ausprobieren. An Stand G28 in Halle 4 stehen die Expert*innen für Beratung, Probefahrten und persönliche Gespräche zur Verfügung. Zudem präsentiert Help-24 seinen falt- und teilbaren XXL-Rollstuhl D09 von FreedomChair am 18. September um 12:00 Uhr im Forum Products & News powered by MOBITIPP in Halle 4 auf Stand J03. An gleicher Stelle bringen die Experten von Help-24 und Cynteract am 19. September um 14:00 Uhr ihr Wissen in einen Vortrag zum Thema „Innovative Möglichkeiten der Hand- und Armrehabilitation“ ein.

