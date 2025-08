Weltneuheit: Erster falt- und teilbarer XXL-Elektrorollstuhl

Mit dem FreedomChair DE09 wird das Reisen auch für Menschen mit hohem Körpergewicht möglich

Ob Urlaub, Wochenendausflug oder Besuch bei der Familie – für viele Menschen mit Adipositas ist Reisen ein Kraftakt. Nicht selten scheitert es am Rollstuhl: zu schwer, zu sperrig, nicht flugtauglich. Der neue FreedomChair DE09 ändert das. Als weltweit erster falt- und teilbarer Elektrorollstuhl für schwere Nutzer verbindet er hohe Tragkraft mit echter Alltagstauglichkeit. Bis zu 190 Kilogramm Nutzergewicht, aber nur 42 Kilogramm Eigengewicht, teilbar in zwei leicht transportierbare Module à 19 und 23 Kilogramm – ideal für Auto-, Zug- und sogar Flugreisen.

Viele Nutzer:innen von XXL-Elektrorollstühlen kennen die täglichen logistischen Herausforderungen. Ob auf Reisen, im Treppenhaus oder bereits an der Eingangsstufe eines Restaurants, häufig endet die Mobilität dort, wo der Rollstuhl einfach zu schwer und unhandlich ist. Mit dem DE09 hat FreedomChair ein Modell entwickelt, das genau diese Probleme löst. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Rollstuhl falten und in zwei kompakte Einheiten teilen – leicht genug, um von einer Begleitperson getragen beziehungsweise verstaut zu werden.

Damit eröffnet der FreedomChair DE09 Menschen mit hohem Körpergewicht ganz neue Möglichkeiten. Er passt in nahezu jeden Kofferraum und eignet sich nicht nur für den Urlaub, sondern auch zum Shopping oder den spontanen Ausflug ins Grüne. Durch seine Zulassung für Flugreisen ist der DE09 besonders reisefreundlich. Auch im Alltag bietet er entscheidende Vorteile, etwa beim Überwinden einzelner Stufen oder Treppen, wo andere Modelle an ihre Grenzen stoßen. „Solange wir keine perfekt barrierefreie Infrastruktur haben, ist es wichtig, maximal flexible Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die eine weitgehend lückenlose Mobilität ermöglichen“, betont Bettina Haberl von Help-24, dem Großhändler für FreedomChair in Deutschland und Österreich.

Individuell einstellbar – stark in der Technik

Trotz seines geringen Eigengewichts trägt der DE09 Nutzer:innen mit bis zu 190 Kilogramm Körpergewicht. Das ermöglicht der modulare Aufbau aus hochwertigem Flugzeugaluminium. Für höchsten Sitz- und Fahrkomfort sorgen vielfältige Anpassungsmöglichkeiten: Sitzbreite, Rückenhöhe, Rückenwinkel, Beinstützen und Armlehnen lassen sich individuell einstellen. Zusätzlich steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung, mit dem sich der Rollstuhl perfekt an die persönlichen Bedürfnisse der Nutzer:innen anpassen lässt.

Auch technisch setzt der FreedomChair DE09 Maßstäbe: Zwei kraftvolle 350-Watt-Motoren ermöglichen eine beachtliche Steigfähigkeit von bis zu 25 Prozent und eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Die modulare Akku-Konfigurationen mit bis zu drei Batterien sorgt für bis zu 45 Kilometern Reichweite. Die großen luftbereiften Räder stecken Unebenheiten im Boden gut weg und die Bedienung über den Joystick ist einfach und intuitiv. Die robuste Verarbeitung und das ansprechende, moderne Design machen den FreedomChair DE09 zu einem zuverlässigen Begleiter, der die Herausforderungen im Alltag wie auf Reisen locker meistert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Help 24 GmbH

Frau Bettina Haberl

Percostraße 15

1220 Wien

Österreich

fon ..: +43 (0)1 270 61 08

web ..: http://www.help-24.at

email : info@help-24.at

Die HELP-24 GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf den Import und Vertrieb innovativer Hilfsmittel und Medizinprodukte im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Als Generalimporteur bietet HELP-24 ein breites Sortiment an innovativen Produkten, die den Alltag von Menschen mit körperlichen Einschränkungen erleichtern und ihre Lebensqualität verbessern.

Das Sortiment umfasst unter anderem die faltbaren Elektro-Rollstühle von FreedomChair, der sich durch sein geringes Gewicht und seine einfache Handhabung auszeichnet. Mit verschiedenen Modellen bietet HELP-24 maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Elektrorollstühle der Marke immer-mobil sind mit einer deutschen Hilfsmittelnummer gelistet, was eine Kostenübernahme durch Krankenkassen erleichtert.

Zusätzlich vertreibt HELP-24 den Arnie Travelhero, eine praktische Anhängekupplung für Rollstuhlfahrer, die das Mitführen von Gepäck oder Einkäufen nicht nur erleichtert, sondern oft erst möglich macht. Die Airbag-Weste FALL SAFE erkennt dank intelligenter Sensorik Stürze in Sekundenschnelle und beugt so Verletzungen vor. Der Cynteract Reha-Handschuh ermöglicht durch Gamification einen spielerischen Therapieerfolg.

Der Vertrieb erfolgt über ein etabliertes Netzwerk von Sanitätshäusern und Fachhändlern in Deutschland und Österreich. HELP-24 legt großen Wert auf einen erstklassigen Service und schnellen Support. Mit seinem engagierten Team und langjähriger Erfahrung im Hilfsmittel- und Medizinproduktehandel steht die HELP-24 GmbH für Qualität, Innovation und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Sanitätshäusern.



Pressekontakt:

neoskript – Volker Neumann

Herr Volker Neumann

Benninghausen 37

51399 Burscheid

fon ..: 021747328034

web ..: http://www.neoskript.de

email : info@neoskript.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues EU-USA-Handelsabkommen: Wie Unternehmen ihre Position im US-Markt stärken können