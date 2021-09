Weltneuheit auf der area-30 in Löhne am 18.-23. September

Weltneuheit: SWISSCAVE KITCHEN – Die besten Weinklimaschränke jetzt auch für den Küchenhandel. Integrierte Weintemperierschränke, die in jede Küche passen.

Schweiz, 10.09.2021 – Neuheit – Integrierte Weinklimaschränke passend für jede Küche

Das Schweizer Unternehmen SWISSCAVE widmet sich mit höchsten Ansprüchen an Funktionalität, Verarbeitung und Qualität der Fertigung und dem Vertrieb von Weinklimaschränken, Weintemperierschränken und Zigarrenhumidoren.

Mit hochwertigen Materialien, formvollendeter Schlichtheit und mit der gewohnten Schweizer Gründlichkeit etablierte sich SWISSCAVE auf dem weltweiten Markt der Wein- und Zigarrenliebhaber.

Wein und Zigarren stehen für hochwertigen Genuss und Menschen, die Sinn für einen entsprechenden Lebensstil haben. Dazu gehört natürlich auch das Thema: genussvolles Essen sowie stilvolle Zubereitung der hochwertigen Lebensmittel. Ein Thema, dem sich die Fachmesse area-30 widmet, die wahrscheinlich wichtigste Fachmesse der Küchenbranche, die dieses Jahr vom 18.-23. September in Löhne im Weserbergland liegt.

Die Idee ist so simpel wie genial. Moderne Küchen sind viel mehr als nur der Ort, wo Essen zubereitet wird. In vielen Wohnungen und Häusern ist es der Lebensmittelpunkt, der Ort, der für Genuss und Lebensfreude steht. Moderne Küchen werden als Insel der Freude konzipiert und laden zum Essen, Trinken, Genießen, Feiern und Partys ein. Moderner Lifestyle eben. Natürlich mit stilvollen Getränken. Stilvoll serviert. Es ist völlig klar, dass ein professioneller Weinklimaschrank in solchen Küchen nicht fehlen darf. Voila – SWISSCAVE goes KITCHEN.

Das Schweizer Traditionsunternehmen dazu:

„Wir freuen uns, mit SWISSCAVE KITCHEN in die deutschen Küchen zu kommen. Was vor Jahren als Trend begann, hat sich zum Genusskonzept verwandelt. Wein gehört optimal gelagert, Wein gehört in den Lebensraum, daher bietet SWISSCAVE KITCHEN das perfekte Weinklima für jeden Küchen-Liebhaber.“

Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um einen einfachen Kühlschrank. Die neue SWISSCAVE Linie der Weinklimaschränke sind leise, sparsam und können in jede Küche integriert werden. Dabei sind sie mit einer Vielzahl an optischen und technischen Highlights ausgestattet.

Wo könnte diese Weltneuheut besser präsentiert werden, als auf der wahrscheinlich wichtigsten und in Fachkreisen am meisten beachteten Küchenmesse, der Fachordermesse area30, dieses Jahr im nordrheinwestfälischen Löhne. Diese Messe wird zu Recht als das Herz der Küchenbranche bezeichnet. Der Küchenfachhandel, wichtige und bekannte Hersteller, etablierte Markenvertreter und Hersteller von Zubehör wie Armaturen, Spülen und Absaugsystemen geben sich hier die Klinke in die Hand, und SWISSCAVE ist dieses Jahr mittendrin. Wir sehen uns.

