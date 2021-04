Weltneuheit: Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann erfindet Kekse und Kuchen zum Grillen

Endlich gibt’s einen würdigen Nachtisch für jede Grill-Party.

Kulinarische Weltneuheit aus Nürnberg: Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann („The Taste“) hat zusammen mit dem Traditionsunternehmen Schmidt Kekse und Kuchen zum Grillen entwickelt. Mit den drei außergewöhnlichen Produkten wollen die fränkischen Genuss-Experten ab sofort vor allem experimentierfreudige Grill-Fans ansprechen.

„Endlich gibt’s einen würdigen Nachtisch für jede Grill-Party“, erklärt Alexander Herrmann seine Idee, „Grill-Cookies“ mit flüssigem Schokolade-Topping, „Grill-Sticks“ mit Krokantmantel und Schoko-Kern sowie „Grill-Lollies“ in drei verschiedenen fruchtigen Sorten zu kreieren. Fast ein Jahr dauerte es vom ersten Gedanken bis zur Marktreife. „Die größte Herausforderung war, einen überraschenden Geschmack mit innovativer Haptik, cooler Optik und einer möglichst einfachen Zubereitung zu kombinieren“, sagt Herrmann. So können sowohl die Sticks, als auch die Lollies dank des Holzstiels direkt auf den Rost gelegt werden; für die Cookies braucht es nur ein wenig Alufolie: „Unsere Kuchen werden quasi direkt neben der Bratwurst oder dem Steak gegrillt. Dabei verändern sie ihre Konsistenz und werden warm gegessen. Das hebt Grillen in eine andere Dimension“, freut sich der Star-Koch. Die Schokolade für sämtliche Sorten stammt übrigens aus nachhaltigem Kakao-Anbau mit Fairtrade-Siegel.

Wie alle Schmidt-Produkte sind auch die Grill-Gebäcke nur bei Schmidt selbst erhältlich – entweder im firmeneigenen Webshop ( https://www.lebkuchen-schmidt.com ) oder in einer der fünf ganzjährig geöffneten Filialen in Nürnberg, München, Stuttgart und Frankfurt. Schmidt, gegründet 1927, ist der älteste und größte Lebkuchen-Versandhändler der Welt und stellt auch außerhalb der Weihnachtszeit zahlreiche andere Backspezialitäten her. In der Hauptsaison arbeiten rund 850 Mitarbeiter am Standort in Nürnberg. Alexander Herrmann ist seit drei Jahren Markenbotschafter und hat in Zusammenarbeit mit den Schmidt-Backexperten bereits mehrere ganzjährig erhältliche Spezialitäten auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen unter https://www.lebkuchen-schmidt.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com

email : Andreas-Hock@Lebkuchen-Schmidt.com

Pressekontakt:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com

email : Andreas-Hock@Lebkuchen-Schmidt.com

