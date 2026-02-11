Gegen Insellösungen: AREALCONTROL bietet mit Mobility Suite neuen One-Partner-Ansatz für Logistik & Fuhrpark

Zu viele Telematiksysteme, Dienstleister und Abstimmung? In Fuhrpark- und Logistikprojekten frisst Komplexität Zeit und Geld. AREALCONTROL setzt mit der Mobility Suite auf einen One-Partner-Ansatz.

Stuttgart, 11. Februar 2026 – In vielen Unternehmen mit Fuhrpark – ob im Service, in Transport und Logistik oder in der Distribution – ist die digitale Realität von Insellösungen geprägt. Telematiksysteme, Fahrer-Apps, Tourenplanung, IoT-Sensorik und Auswertungen stammen häufig von unterschiedlichen Anbietern. Die Folge sind hoher Integrationsaufwand, komplexe Abstimmungen, mehrere Supportstellen und ein nervenaufreibendes Projektmanagement.

Die AREALCONTROL GmbH verfolgt mit ihrer Mobility Suite einen konsequent anderen Ansatz. Statt weiterer isolierter Teillösungen bietet das Unternehmen eine modulare, durchgängige Plattform für die Digitalisierung „ab Hofkante“ – von der Fahrzeug- und Asset-Telematik über Flotten- und Transportmanagement bis hin zu mobilen Apps, IoT-Sensorik, KI-gestützter Disposition und Workflow-Design.

„Viele Unternehmen verlieren Zeit, Geld und Nerven, weil sie zu viele IT-Partner koordinieren müssen. Mit der Mobility Suite sind wir der eine zentrale Partner für alle mobilen, fahrzeugnahen und logistischen Prozesse“, so Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer AREALCONTROL. „Unternehmen benötigen künftig nur noch zwei Systempartner: einen für ERP, CRM oder TMS – und AREALCONTROL für die komplette Telematik- und Mobilitätswelt.“

Die AREALCONTROL Mobility Suite – modular, integriert, skalierbar

Die AREALCONTROL Mobility Suite vereint alle zentralen Bausteine moderner Fuhrpark-, Logistik- und Service-Digitalisierung in einer durchgängigen Plattform mit einheitlicher Datenbasis.

Telematik & Ortung

Die integrierte Fahrzeugtelematik bietet GPS-Ortung und Live-Tracking, Spurverfolgung, Geofencing und Timefencing, Diebstahlschutz und Alarmfunktionen sowie die Auswertung von OBD- und CAN-Bus-Daten. Diese Informationen bilden die Grundlage für Transparenz, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen.

Flottenmanagement

Das digitale Flottenmanagement umfasst die zentrale Fahrzeug- und Fahrerverwaltung, die Analyse von Fahrverhalten und Nutzung, Wartungs- und Instandhaltungsmanagement, Kraftstoffüberwachung, Kostenkontrolle sowie automatisierte Berichte und Management-Dashboards.

Transport & Logistik

Für Transport- und Logistikprozesse stellt die Mobility Suite Funktionen zur Tourenplanung und Tourenoptimierung, zum Auftragsmanagement, zur Sendungsverfolgung, zu digitalen Lieferscheinen und Proof of Delivery (PoD), zum Palettenmanagement sowie zur Kühlkettenüberwachung mit Temperatur-Tracking bereit.

Mobile Apps & Kommunikation

Mit der ArealPilot 360° App und der Fahrer-App digitalisiert AREALCONTROL die operative Arbeit unterwegs. Dazu zählen mobile Arbeitszeiterfassung, Auftragsstatus und Rückmeldungen, Messaging und Chat zwischen Disposition und Fahrern sowie integrierte Navigation für PKW und LKW. Alle Workflows sind vollständig in die Plattform integriert.

IoT & Vernetzung

Die Mobility Suite ist konsequent auf IoT-Vernetzung ausgelegt. Asset Tracking via BLE und RFID, Maschinen- und Geräteüberwachung, Sensorik für Temperatur, Türen und Zustände sowie offene Schnittstellen (APIs) zu ERP-, CRM- und TMS-Systemen sorgen für eine durchgängige Datenkette vom physischen Objekt bis zur Unternehmenssoftware.

Service & Support

AREALCONTROL begleitet Unternehmen ganzheitlich – von Beratung und Prozessanalyse über Installation und Rollout bis hin zu Schulung, Training und technischem Support. Dank des modularen Aufbaus lassen sich zusätzliche Funktionen jederzeit on-demand ergänzen, ohne neue Anbieter oder komplexe Integrationsprojekte.

Weniger Komplexität, mehr Kontrolle

Mit der Mobility Suite positioniert sich AREALCONTROL als strategischer Digitalisierungspartner für Unternehmen mit Fuhrpark, Logistik- und Serviceorganisationen. Der One-Partner-Ansatz reduziert IT-Komplexität, senkt Projekt- und Betriebskosten und schafft die Basis für skalierbare, zukunftssichere Mobilitäts- und Logistikprozesse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-601790

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die AREALCONTROL GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt seit über 20 Jahren innovative Telematik- und IoT-Lösungen für Transport, Logistik und Fuhrparkmanagement. Mit modularen Software- und Hardwarelösungen unterstützt das Unternehmen Speditionen, Transportunternehmen und Flottenbetreiber bei der Digitalisierung ihrer Prozesse.

Das deutsch-niederländische Team von über 20 Personen besteht aus Physikern, Mathematikern, Ingenieuren, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftlern, die über eine langjährige Expertise in IoT, Operations Research, Telematik und IT verfügen. Diese interdisziplinäre Kompetenz bildet die Grundlage für die Entwicklung hochinnovativer Lösungen, die sowohl technologische Exzellenz als auch praxisnahe Anwendbarkeit vereinen.

Darüber hinaus sind Vertrieb, Service, Montage und Hardware-Fertigung ausgelagert, wodurch Synergien mit spezialisierten Partnern entstehen. Dieses Modell sorgt für ein optimiertes Kosten-/Leistungsprofil und ermöglicht AREALCONTROL, sich voll auf die Entwicklung und Weiterentwicklung intelligenter Softwarelösungen zu konzentrieren.

Für über 1.250 Kunden in Europa mit mehr als 400 Integrationen in ERP-, CRM-Systeme und TMS werden täglich mehrere hundert Millionen Messages, Status-Meldungen und Dokumentationen über die AREALCONTROL Private-Cloud-Plattform verarbeitet – sicher, skalierbar und 100 % EU-DSGVO-konform.

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Smart Energy Pays startet Business-Konten für Unternehmen und institutionelle Nutzer GRUNDUM Immobilien GmbH – Ihr Immobilienmakler für Mainz und Umgebung