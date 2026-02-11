  • Gegen Insellösungen: AREALCONTROL bietet mit Mobility Suite neuen One-Partner-Ansatz für Logistik & Fuhrpark

    Zu viele Telematiksysteme, Dienstleister und Abstimmung? In Fuhrpark- und Logistikprojekten frisst Komplexität Zeit und Geld. AREALCONTROL setzt mit der Mobility Suite auf einen One-Partner-Ansatz.

    BildStuttgart, 11. Februar 2026 – In vielen Unternehmen mit Fuhrpark – ob im Service, in Transport und Logistik oder in der Distribution – ist die digitale Realität von Insellösungen geprägt. Telematiksysteme, Fahrer-Apps, Tourenplanung, IoT-Sensorik und Auswertungen stammen häufig von unterschiedlichen Anbietern. Die Folge sind hoher Integrationsaufwand, komplexe Abstimmungen, mehrere Supportstellen und ein nervenaufreibendes Projektmanagement.

    Die AREALCONTROL GmbH verfolgt mit ihrer Mobility Suite einen konsequent anderen Ansatz. Statt weiterer isolierter Teillösungen bietet das Unternehmen eine modulare, durchgängige Plattform für die Digitalisierung „ab Hofkante“ – von der Fahrzeug- und Asset-Telematik über Flotten- und Transportmanagement bis hin zu mobilen Apps, IoT-Sensorik, KI-gestützter Disposition und Workflow-Design.

    „Viele Unternehmen verlieren Zeit, Geld und Nerven, weil sie zu viele IT-Partner koordinieren müssen. Mit der Mobility Suite sind wir der eine zentrale Partner für alle mobilen, fahrzeugnahen und logistischen Prozesse“, so Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer AREALCONTROL. „Unternehmen benötigen künftig nur noch zwei Systempartner: einen für ERP, CRM oder TMS – und AREALCONTROL für die komplette Telematik- und Mobilitätswelt.“

    Die AREALCONTROL Mobility Suite – modular, integriert, skalierbar

    Die AREALCONTROL Mobility Suite vereint alle zentralen Bausteine moderner Fuhrpark-, Logistik- und Service-Digitalisierung in einer durchgängigen Plattform mit einheitlicher Datenbasis.

    Telematik & Ortung

    Die integrierte Fahrzeugtelematik bietet GPS-Ortung und Live-Tracking, Spurverfolgung, Geofencing und Timefencing, Diebstahlschutz und Alarmfunktionen sowie die Auswertung von OBD- und CAN-Bus-Daten. Diese Informationen bilden die Grundlage für Transparenz, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen.

    Flottenmanagement

    Das digitale Flottenmanagement umfasst die zentrale Fahrzeug- und Fahrerverwaltung, die Analyse von Fahrverhalten und Nutzung, Wartungs- und Instandhaltungsmanagement, Kraftstoffüberwachung, Kostenkontrolle sowie automatisierte Berichte und Management-Dashboards.

    Transport & Logistik

    Für Transport- und Logistikprozesse stellt die Mobility Suite Funktionen zur Tourenplanung und Tourenoptimierung, zum Auftragsmanagement, zur Sendungsverfolgung, zu digitalen Lieferscheinen und Proof of Delivery (PoD), zum Palettenmanagement sowie zur Kühlkettenüberwachung mit Temperatur-Tracking bereit.

    Mobile Apps & Kommunikation

    Mit der ArealPilot 360° App und der Fahrer-App digitalisiert AREALCONTROL die operative Arbeit unterwegs. Dazu zählen mobile Arbeitszeiterfassung, Auftragsstatus und Rückmeldungen, Messaging und Chat zwischen Disposition und Fahrern sowie integrierte Navigation für PKW und LKW. Alle Workflows sind vollständig in die Plattform integriert.

    IoT & Vernetzung

    Die Mobility Suite ist konsequent auf IoT-Vernetzung ausgelegt. Asset Tracking via BLE und RFID, Maschinen- und Geräteüberwachung, Sensorik für Temperatur, Türen und Zustände sowie offene Schnittstellen (APIs) zu ERP-, CRM- und TMS-Systemen sorgen für eine durchgängige Datenkette vom physischen Objekt bis zur Unternehmenssoftware.

    Service & Support

    AREALCONTROL begleitet Unternehmen ganzheitlich – von Beratung und Prozessanalyse über Installation und Rollout bis hin zu Schulung, Training und technischem Support. Dank des modularen Aufbaus lassen sich zusätzliche Funktionen jederzeit on-demand ergänzen, ohne neue Anbieter oder komplexe Integrationsprojekte.

    Weniger Komplexität, mehr Kontrolle

    Mit der Mobility Suite positioniert sich AREALCONTROL als strategischer Digitalisierungspartner für Unternehmen mit Fuhrpark, Logistik- und Serviceorganisationen. Der One-Partner-Ansatz reduziert IT-Komplexität, senkt Projekt- und Betriebskosten und schafft die Basis für skalierbare, zukunftssichere Mobilitäts- und Logistikprozesse.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AREALCONTROL GmbH
    Herr Ulric Rechtsteiner
    Strohberg 1
    70180 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 0711-601790
    web ..: https://www.arealcontrol.de
    email : ur@arealcontrol.de

    Die AREALCONTROL GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt seit über 20 Jahren innovative Telematik- und IoT-Lösungen für Transport, Logistik und Fuhrparkmanagement. Mit modularen Software- und Hardwarelösungen unterstützt das Unternehmen Speditionen, Transportunternehmen und Flottenbetreiber bei der Digitalisierung ihrer Prozesse.

    Das deutsch-niederländische Team von über 20 Personen besteht aus Physikern, Mathematikern, Ingenieuren, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftlern, die über eine langjährige Expertise in IoT, Operations Research, Telematik und IT verfügen. Diese interdisziplinäre Kompetenz bildet die Grundlage für die Entwicklung hochinnovativer Lösungen, die sowohl technologische Exzellenz als auch praxisnahe Anwendbarkeit vereinen.

    Darüber hinaus sind Vertrieb, Service, Montage und Hardware-Fertigung ausgelagert, wodurch Synergien mit spezialisierten Partnern entstehen. Dieses Modell sorgt für ein optimiertes Kosten-/Leistungsprofil und ermöglicht AREALCONTROL, sich voll auf die Entwicklung und Weiterentwicklung intelligenter Softwarelösungen zu konzentrieren.

    Für über 1.250 Kunden in Europa mit mehr als 400 Integrationen in ERP-, CRM-Systeme und TMS werden täglich mehrere hundert Millionen Messages, Status-Meldungen und Dokumentationen über die AREALCONTROL Private-Cloud-Plattform verarbeitet – sicher, skalierbar und 100 % EU-DSGVO-konform.

    Pressekontakt:

    KfdM – Kommunikation für den Mittelstand
    Herr Marcus Walter
    Schulstraße 29
    84183 Niederviehbach

    fon ..: 01707736705
    email : walter@kfdm.eu


