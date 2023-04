Arealcontrol: Neue Generation LKW-Telematik „TachoTiTAN-LTE“

Das LKW-Telematik-System „TachoTiTAN“ ist jetzt mit LTE und vielen Zusatzfunktionen verfügbar. Automatischer Remote Tacho-Download der Fahrerkarte und Massendaten sowie Rest-Lenk- und Ruhezeiten live.

Update für Telematik-System „TachoTiTAN“ mit LTE und etlichen Zusatzfunktionen

_Stuttgart, den 20. April 2023_ – Die auf Telematik, Apps und Software für die Transport-/Logistik-Branche spezialisierte Arealcontrol GmbH aus Stuttgart hat ihr Telematik-System „TachoTiTAN“ mit LTE-Modulen aufgerüstet. Außerdem wurden weitere Funktionen ergänzt, z.B. Scanning der BLE-Tags im Umfeld. Damit können Anbauteile, Container, Mitnahmestapler, Werkzeugkoffer und weiteres Zubehör „co-getrackt“ werden. Mit einigen Zusatzfunktionen bietet das Profi-Set eine umfassende Arbeitserleichterung und optimiert die Fuhrparkverwaltung.

_“Durch die Automatisierung gewinnen Unternehmen der Transport/Logistik eine umfassende Arbeitserleichterung, da Standardaufgaben durch die SaaS-Lösung in AREALCONTROL’s Private Cloud erledigt werden“, sagt Ulric E.J. Rechtsteiner, CEO von AREALCONTROL. „Die TachoTiTAN-LTE-Telematik ist die ideale Lösung für Unternehmen mit gemischtem LKW-Fuhrpark, die ihre Prozesse optimieren und die Effizienz ihres Fuhrparks steigern möchten. In Kombination mit der __ArealPilot 360° App für Android, Touren-/Routen-Optimierung mit digitalem PlanBoard__ oder beliebiger TMS-Anbindung bieten wir ein ,One-Stop-Shopping‘ für die mittelständische und größere Transport-Unternehmung und LKW-Flotte.“_

Das Profi-Set beinhaltet eine vollautomatische Remote-Tacho-Download-Funktion, die es ermöglicht, Fahrerkarten- und Massendaten im Portal abzurufen. Der Tacho-Download erfolgt vollautomatisch wöchentlich, monatlich oder auf Abruf per Mausklick. Die tatsächlichen Kilometerstände werden ebenso ausgelesen. Die Unternehmerkarte bleibt beim Unternehmer, was die Flexibilität und Sicherheit der Daten gewährleistet.

Als Standard bietet das Profi-Set Ortung, Tracking, Geschwindigkeit und Stand-/Fahrzeiten. Die komplette Historie mit Übersichten und Reports ist im AREALCONTROL-Portal einsehbar. Der Tacho-Status kann LIVE über die D8-Info-Schnittstelle abgerufen werden, inklusive verbleibender Restlenkzeit, nächster Pause, Schichtbeginn und vielem mehr. Crash-Sensorik und Unfallmeldung bzw. eCall runden das Angebot ab.

Das Premium-Set erweitert das Angebot um FMS-Daten, CAN-Daten und BLE-Tags für Trailer, Mitnahmestapler, Hubwagen und Werkzeug sowie Connected Navigation und Fahrverhalten. Durch das Co-Tracking des Equipments werden Leerfahrten aufgrund menschlicher Fehler – „vergessen mitzunehmen“ – vermieden.

Die CAN-/FMS-Daten werden durch „Machine Learning“ bewertet, einem Teilbereich der Künstlichen Intelligenz. Dies ermöglicht Inspektions- und Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen und über Fahrzeugverfügbarkeiten zu informieren. Die Fuhrparkverwaltung inklusive beliebig vieler Termine sowie Dokumentationen erfolgt lückenlos und vollständig im AREALCONTROL Portal.

Die Transport/Logistik ist eine stark vernetzte Branche, die durch umfassende Digitalisierung Wettbewerbs- und Kostenvorteile erzielen muss. Arealcontrol bietet bereits in den Basis-Tarifen umfassende Schnittstellen zu führenden Supply-Chain-Visibility-Plattformen und Frachtenbörsen, z.B. TIMOCOM, Project44, FOURKITES, NIC-PLACE und SIXFOLD / Transporeon / TRIMBLE.

AREALCONTROL ist ein Anbieter von Telematik-Lösungen für die Transport- und Logistikbranche. Die Produkte und Dienstleistungen von AREALCONTROL ermöglichen es Unternehmen, ihre Prozesse zu optimieren und ihre Effizienz zu steigern. Mit der neuen Generation der LKW-Telematik „TachoTiTAN-LTE“ setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche und bietet eine umfassende Lösung für die weitgehend automatisierte Fuhrparkverwaltung, Disposition und Dispatching.

Seit 2003 bietet AREALCONTROL Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Cloud-Software für Transport/Logistik, Handel, Handwerks-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie an. Mehrfach prämierte Lösungen für den Flotten-/Fuhrparkbedarf von 10 – 800 Fahrzeugen werden in vielen Branchen eingesetzt.

2022 gewann AREALCONTROL den Deutschen Telematik Award 2022, Kategorie Apps und den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2022, Kategorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz, Kategorie „Service-PKW“ sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Weitere Infos unter www.arealcontrol.de

