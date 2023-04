Bridgetec auf dem BDIU Strategieforum23 – Smarte Lösungen für die Inkassokommunikation

Vom 25. bis zum 27. April 2023 findet in Leipzig das BDIU Strategieforum23 statt. Wieder mit dabei: Bridgetec, etablierter Lösungsanbieter für die Optimierung von Geschäftskommunikation.

Vom 25. bis zum 27. April 2023 findet in Leipzig das BDIU Strategieforum23 statt. Wie in jedem Jahr lädt der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. Forderungsspezialisten und Experten der Inkassobranche zu Weiterbildung, Austausch und Networking. Wieder mit dabei: Bridgetec, etablierter Lösungsanbieter für Inkassounternehmen, die ihre Geschäftskommunikation optimieren wollen.

Bei den Osnabrückern, die in der Inkassobranche schon lange bekannt sind, hat sich einiges getan. Bridgetec hat sich neu aufgestellt und stellt das Output-Management in den Mittelpunkt der Kommunikation. „Wir wollen das tun, was wir am besten können und uns mit all unseren Ressourcen darauf konzentrieren,“ so Oliver Arndt Leiter Vertrieb und Marketing, verantwortlich für den Markenrelaunch.

Der neue Auftritt zeigt sich übersichtlich und informativ, mit fokussiertem Leistungsportfolio auf das Output-Management. Aufgrund steigender Ausgaben und einer drastisch gekürzten Gebührenordnung müssen insbesondere Inkassounternehmen zunehmend Prozesskosten senken. Mit dem Outsourcing der sensiblen Geschäftskommunikation ist dies im erheblichen Maße möglich.

Bridgetec – der Spezialist für Inkassokommunikation

Es geht um nicht weniger als die Auslagerung und Automatisierung des kompletten Prozesses „Druck und Versand“. Was sich einfach anhört, ist komplexer als man denkt: Mit Erfahrung, Knowhow und modernstem Maschinenpark kümmert sich das Unternehmen um die individuellen Anforderungen der Kunden. In der Hochsicherheitsumgebung geht es täglich um die effiziente Erstellung, Aufbereitung, Steuerung und Ausgabe von vertraulichen Dokumenten, bis hin zum digitalen Retourenmanagement.

„Auch wenn unsere internen Prozesse ein höchstmaß an Standardisierung erreichen, passen wir unsere Lösungen und Schnittstellen individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden an. Denn jedes Unternehmen tickt ein wenig anders und hat in seiner bestehenden Prozesskette Unterschiede in den Anforderungen“, kann Arndt von seiner täglichen Arbeit berichten. „Und darin liegt auch der Vorteil: Mit der Automatisierung und Verschlankung von Prozessen lassen sich Kosten senken und Zeit einsparen – dadurch haben Inkassounternehmen Ressourcen frei, die sie für ihr Kerngeschäft nutzen können.“

Bridgetec als Partner auf dem BDIU Strategieforum23

Bridgetec hat sich in der Inkassobranche einen Namen gemacht: Über 150 Inkassounternehmen geben ihre Geschäftskommunikation bereits in die Hände des mittelständischen Unternehmens. Zudem ist Bridgetec Partner des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. und wird Ende April am BDIU Strategieforum teilnehmen. Wie in jedem Jahr wird sich der Spezialist für Output-Management nicht nur an den Diskussionen rund um die aktuellen Themen der Inkassobranche beteiligen, sondern auch innovative technische Lösungen vorstellen, die zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden können.



Über Bridgetec

Bridgetec ist der Spezialist für Output-Management. Seit 2001 bietet das Osnabrücker Unternehmen hochspezialisierte Dienstleistungen beim Drucken und Versenden von Dokumenten und digitaler Ausgangspost. Bridgetec findet effiziente und sichere Lösungen für optimierte Geschäftsprozesse und richtet sich somit vorrangig an Unternehmen und öffentliche Institutionen mit einem hohen Aufkommen an Ausgangskorrespondenz. Die Wurzeln des mittelständischen Unternehmens liegen in der Abrechnung von Telekommunikationsdiensten. Mit stetigem Wachstum hat sich Bridgetec immer stärker auf Massendatenverarbeitung und die Digitalisierung und Automatisierung von Unternehmenskommunikation spezialisiert. Die Entwicklung neuer Kernkompetenzen, eine produktive Hochsicherheitsumgebung und modernste Technologien machen Bridgetec heute zu dem Experten für ein innovatives und maßgeschneidertes Output-Management.

Bridgetec – empower your output.

