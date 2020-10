Wiser von Schneider Electric: Sicher in die smarte Zukunft

Ganzheitliches Konzept punktet mit schneller Installation und hoher Skalierbarkeit

Insbesondere Solar- und Windenergie, die saisonal und im Tagesverlauf unterschiedlich stark ins öffentliche Netz eingespeist werden, verändern schon heute den Umgang mit elektrischer Energie nachhaltig. Wagt man einen Blick in die smarte Zukunft, könnten künftig Angebot und Nachfrage das Nutzungsverhalten bestimmen. Am Ende der Kette steht ein intelligentes Zusammenspiel aus moderner Gebäudesteuerung und stromerzeugenden wie -verbrauchenden Komponenten. Hier setzt auch das ganzheitliche Konzept von Schneider Electric für ein smartes Zuhause an. Bestandteil des Wiser Systems ist die Wiser App von Schneider Electric. Mit ihr können Nutzer via Smartphone oder Tablet die wesentlichen Funktionen der Wiser-Familie einfach und intuitiv steuern. So sorgen intelligente Licht- und Jalousiesteuerung, smarte Temperaturregelung und leistungsstarkes Energiemanagement für mehr Komfort und Effizienz im gesamten Wohnumfeld. Ergänzt wird das System mit dem Wiser Home Touch: Als zentrales Gateway vernetzt und kontrolliert er alle Funktionen in einem Gerät und ermöglicht den Zugriff per App auch von unterwegs. Der Wiser Home Touch lässt sich entweder direkt an der Wand montieren oder mit einer Tischhalterung flexibel aufstellen. Basisfunktionen und die Verwendung der Steuerung von zuvor individuell eingestellten Wohnsituationen, sogenannten Momenten wie Lesen oder Schlafen, sind auf seinem Touch Display einfach zu bedienen.

Neben der unkomplizierten Bedienung zeichnet sich das gesamte Wiser-System von Schneider Electric durch schnelle, einfache Installation und hohe Skalierbarkeit aus. Da die einzelnen Komponenten drahtlos eingebaut werden, eignet sich das Sortiment sowohl für die Nachrüstung in Bestandsbauten als auch für den kostengünstigen ersten Schritt in ein Smart Home beim Neubau. Aufgrund dieses modularen Aufbaus kann man mit der Ausstattung eines Raums starten und das System bei Bedarf jederzeit erweitern.

