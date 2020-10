Havn Life beantragt Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von Psilocybin

Die Controlled Drugs and Substances Dealers Licence [Lizenz für den Handel mit überwachten Arzneimitteln und Substanzen] erlaubt es Havn Life, natürlich gewonnenes Psilocybin weltweit an Universitäten, klinische Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu liefern.

13. Oktober 2020

Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Freisetzung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es bei Health Canada einen Antrag auf Erteilung einer Controlled Drugs and Substances Dealers Licence (Lizenz) für Psilocybin und Psilocin gestellt hat.

Nach Erhalt dieser Lizenz ist Havn Life berechtigt, natürlich gewonnene Psilocybe spp-Verbindungen [spp. = mehrere Arten] unter dem Controlled Drug and Substances Act an Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu verkaufen.

Wissenschaftlern bei der Nutzung der Vorteile von Naturheilmitteln zu helfen, ist der erste notwendige Schritt, um diese Industrie voranzubringen, erklärte der Chief Research Officer von Havn Life, Alexzander Samuelsson. Dies ist eine völlig neue Industrie, die von Grund auf neu aufgebaut wird, und die Erforschung der Möglichkeiten der Naturmedizin hat erst begonnen. Wir sind entschlossen, eine Schlüsselrolle in diesem wachsenden Forschungsbereich zu spielen, sobald wir unsere Lizenz für den Verkauf von natürlich gewonnenem Psilocybin in Kanada erworben haben.

Psychedelika werden seit Jahrhunderten als Medizin verwendet, aber es muss noch sehr viel Arbeit geleistet werden, um diese Behandlungen der breiten Masse zugänglich zu machen, sagte der Chief Psychedelic Officer von Havn Life, Dr. Ivan Casselman. Wir haben uns verpflichtet, sichere, qualitätskontrollierte, natürlich gewonnene Produkte aus Psilocybe spp. zu entwickeln. Mit der Händlerlizenz für kontrollierte Drogen und Substanzen werden wir in der Lage sein, eine standardisierte, qualitätskontrollierte Lieferkette psychedelischer Substanzen zur Verwendung durch Wissenschaftler, Universitäten und Unternehmen zu entwickeln.

Anfang dieses Jahres erhielt Havn Live eine Ausnahmegenehmigung nach Section 56 von Health Canada, um mit Psilocybin zu arbeiten. Die Ausnahmegenehmigung nach Section 56 gewährt Havn Live die Möglichkeit, Psilocybin für Forschungszwecke, insbesondere für die Entwicklung von Methoden zur Qualitätskontrolle, zu verwenden.

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt, das menschliche Potenzial durch evidenzbasierte Forschung zu erschließen. Schwerpunkt des Unternehmens ist die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus nicht regulierten Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter: havnlife.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

