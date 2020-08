Schneider Electric: Wiser for KNX und spaceLYnk bieten erweiterte Funktionen

Bedienung mittels Stimme und Sprachassistenten möglich

Schneider Electric stellt seine Logikcontroller Wiser for KNX und spaceLYnk in optimierter Ausführung vor. Mit Fokus auf das Thema „Connectivity“ ist die ohnehin schon große Anzahl unterstützter Standards und Protokolle für Anwendungen in der Haus- und Gebäudeautomation sowie der Energieverbrauchsmessung weiter gewachsen. Neben der lokalen, zentralen Steuerung über PC bzw. Touchpanel und der mobilen Tablet- oder Smartphone-Steuerung, können die Controller von Schneider Electric nunmehr auch mittels Stimme und den Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Home bedient werden. Während der Wiser for KNX intelligente Steuerungsfunktionen in smarte Wohnbauten integriert, zielt der spaceLYnk auf einen Einsatz in größeren Gebäudeumgebungen und kleineren bis mittleren Zweckbauten.

Da die beiden Logikcontroller von Schneider Electric ab sofort kompatibel mit den KNX IP Secure-Systemgeräten sind, ist dank höchster Verschlüsselungsstandards der Schutz vor Sicherheitsverletzungen jederzeit gewährleistet.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten

Durch die Verfügbarkeit neuer Kommunikationsschnittstellen können zudem diverse Funktionalitäten und Anwendungsbereiche in einer Gebäudeautomationslösungen verknüpft werden: So ist es jetzt möglich, SONOS und REVOX Sound-Systeme ebenso wie EOS Sauna-Technologien nahtlos in KNX-Installationen einzubinden und zu visualisieren. Die integrierten EEBUS-Schnittstellen vernetzen das System darüber hinaus mit Komponenten der Elektromobilität, sodass sich intelligente Last- und Lademanagementsysteme unkompliziert realisieren lassen.

Einfache Konfiguration individueller Visualisierungslösungen

Die grundlegend überarbeitete Touch Visualisierung 3.0 bietet neuerdings attraktive Möglichkeiten zur Personalisierung der Benutzeroberfläche: Die insgesamt 34 verfügbaren Widgets sind nicht nur je nach individueller Vorstellung beliebig modifizierbar, es besteht auch die Möglichkeit bevorzugte Widgets als sogenannte Favoriten auf dem Hauptbildschirm zu fixieren, sodass die Steuerung und Navigation beschleunigt wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On" gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



