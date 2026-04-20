Gegenmodell zum Plattformkapitalismus: Software-Manufaktur allegro:it setzt auf Freiheit statt Abo-Zwang

allegro:it gegen Plattformkapitalismus. Seit 24 Jahren bietet die Manufaktur fertige Produkte mit voller Flexibilität. Wer keine Statistenrolle will, definiert seine Regeln hier einfach selbst.

Büren, 20. April 2026 – In einer Branche, die zunehmend von automatischen Abo-Verlängerungen und anonymen Support-Strukturen geprägt ist, positioniert sich das Softwarehaus allegro:it bewusst als handwerkliche Alternative. Seit über zwei Jahrzehnten bietet das Team um Gründer und Chefarchitekt Th. Grimm mit Lösungen wie ProAdress, allegro:Faktura oder allegro:Mawi ein fundiertes Produkt-Portfolio, das die Souveränität des Nutzers in den Mittelpunkt stellt. Statt auf die branchenübliche „Abo-Falle“ setzt die Manufaktur auf transparente Jahreslizenzen und die gezielte Individualisierung bestehender Software-Funktionen.

Der Fokus von allegro:it liegt auf der Abkehr von starren Plattform-Standards. Während Großanbieter Kunden oft in unflexible Strukturen und automatisierte Kündigungsfristen zwingen, arbeitet die Manufaktur auf Basis von aktiven Beauftragungen. Eine Lizenz wird nur dann verlängert, wenn der Kunde dies explizit wünscht – eine formlose Nachricht genügt. Kunden starten mit einer fertigen, praxiserprobten Lösung, behalten aber volle Flexibilität: Von kleinen Anpassungen an Druckvorlagen über gezielte Reports bis hin zu tiefgreifenden Funktionserweiterungen wird das System direkt im Quellcode auf die Kundenwünsche zugeschnitten.

„Kunde oder Geisel? Wir lehnen Abo-Sklaverei ab“

„Viel zu viele Unternehmen lassen sich heute von Software-Plattformen entmündigen und bezahlen für schlechte Behandlung. Ein Kunde, der nur bleibt, weil er die Kündigungsfrist seines Abos verpasst hat, ist kein Partner, sondern eine Geisel“, erklärt Th. Grimm, Gründer und Chefarchitekt von allegro:it. „Wir lehnen diesen Plattformkapitalismus ab. Bei uns entscheidet unser Kunde jedes Jahr aktiv neu, ob unsere Leistung Ihn überzeugt hat. Wir verdienen uns das Vertrauen jede Saison durch Ergebnisse, nicht durch Kündigungsfristen. Wer unsere Systeme wie ProAdress oder allegro:Mawi nutzt, fängt nicht bei Null an, sondern setzt auf ein starkes Fundament, das wir exakt an seine Vision anpassen, wen er es braucht. Wir programmieren dort weiter, wo Standardsoftware aufhört. Wer sich mit dem zufrieden gibt, was alle nutzen, bekommt auch nur das, was alle haben. Das ist okay. Die Welt braucht Statisten. Wer die Spielregeln selbst definieren will, braucht ein Werkzeug aus unserer Manufaktur.“

Der Manufaktur-Check: allegro:it vs. Plattform-Standard

Lizenzmodell: Echte Jahreslizenz statt Abo-Falle. Keine automatische Verlängerung. Verlängerung erfolgt nur auf aktive, formlose Anfrage des Kunden.

Das Beste aus zwei Welten: Sofort einsatzbereite Fachsoftware (u.a. ProAdress, allegro:Faktura, -Mawi, -Reso, -Kart) kombiniert mit individueller Maßarbeit.

Echte Anpassung: Von Druckvorlagen und Reports bis zur Programmierung neuer Funktionen oder Änderung bestehender Features direkt im Kernsystem.

Support-Kultur: Direkter Draht zum Entwicklerteam. Verzicht auf Callcenter, anonyme Hotlines oder Ticket-Systeme.

Erfahrung: Souveränität aus 24 Jahren Markterfahrung in der Entwicklung und Individualisierung professioneller Software.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

allegro:it

Thomas Grimm

Rüthener Straße 7

33142 Büren

Deutschland

fon ..: 02951 933 699

web ..: https://www.allegro-it.de

email : info@allegro-it.de

Über allegro:it

allegro:it ist die Software-Manufaktur für Unternehmen, die keine Lösung von der Stange, sondern ein digitales Werkzeug für ihr Business suchen. Mit einem Portfolio etablierter Lösungen bietet das Team um Th. Grimm seit über zwei Jahrzehnten die perfekte Basis für hochgradig individualisierte Workflows. Das Credo: Souverän, persönlich, fundiert – und konsequent gegen die Unpersönlichkeit moderner Software-Plattformen.

Pressekontakt:

allegro:it Thomas Grimm

Thomas Grimm

Rüthener Straße 7

33142 Büren

fon ..: 02951933699

email : info@allegro-it.de

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