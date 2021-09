Gegenwart gestalten in Menschlichkeit walten – Offener Diskurs über die aktuelle Situation

Motschi von Richthofen kommentiert in ihrem neuen Buch „Gegenwart gestalten in Menschlichkeit walten“ in Form von Gedichten die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der Pandemie.

Mit ihren poetischen Zeilen kritisiert die Autorin insbesondere die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien zur Corona Pandemie. Ihrer Ansicht nach nutzen die meisten Journalisten ihre Berufung für Wahrhaftigkeit nicht, so dass aus 800.000 Demonstranten 17.000 gemacht werden.

Die Autorin hat ihr Buch in unterschiedliche Themenschwerpunkte gegliedert und ihre Gedanken in Form von Gedichten auf Deutsch und Englisch verfasst. Dabei stützt sie sich auf Zitate großer Dichter und Denker sowie auf das Grundgesetz.

Motschi von Richthofen begann bereits im Alter von 11 Jahren zu schreiben. Später entdeckte sie ihre Liebe und das Talent für Poesie. Während ihrer Reisen durch Europa, die Karibik, Israel, Südafrika und Russland versuchte sie, ihre Erfahrungen durch Worte in deutscher und englischer Sprache zu reflektieren. Für von Richthofen sind Worte ein hilfreiches Instrument, um die tiefen Gefühle der Welt zum Ausdruck zu bringen. Dabei lässt sie sich von deutschen und englischsprachigen Dichtern inspirieren und versucht mit ihren Texten, die menschliche Natur zu ergründen.

„Gegenwart gestalten in Menschlichkeit walten“ von Motschi von Richthofen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35600-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Genie oder Wahnsinn? – Mein Leben mit einer schizoaffektiven Störung MINDFUL BUSINESS – Achtsamkeit, Modetrend oder wirksames wirtschaftliches Instrument?