Geht dieses Ressourcen-Wachstum sogar auf Bezirksebene ungebremst weiter?

Alaska, Gold, Kupfer und ein 2026er-Programm mit mehreren Zielgebieten: ,Whistler‘ verbindet starke ,PEA‘-Kennzahlen mit einem neuen Explorationsschub auf Bezirksebene.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. Mai 2026, 7:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Kupfer verschiebt sich die Ausgangslage sichtbar. Die chilenische Beratungsfirma Plusmining hat mehr als 300 technische Studien aus den Jahren 2015 bis 2026 ausgewertet. Das Ergebnis: langfristige Kupferpreisannahmen sind von rund 3,- USD je Pfund auf etwa 4,80 USD je Pfund gestiegen. Selbst inflationsbereinigt liegen sie laut Plusmining noch rund 28 % über dem Niveau von 2020. Kupfer wird strukturell höher bewertet – nicht als kurzfristige Laune des Marktes, sondern als Reaktion auf reale Nachfrage- und Angebotskräfte.

Der Grund ist einfach: Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Stromnetze und Rechenzentren brauchen enorme Mengen Kupfer. Besonders der Ausbau künstlicher Intelligenz erhöht den Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur. Die Banque de France verweist auf…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Arbeitsgrundlage

o U.S. GoldMining Inc., Pressemitteilung vom 2. März 2026: Positive Preliminary Economic Assessment for ,Whistler‘ Gold-Copper Project, Alaska; technische Berichte/Unternehmensangaben zum ,Whistler‘-Projekt.

o U.S. GoldMining Inc., Pressemitteilung vom 20. April 2026: Mobilisierung des 2026er-Explorationsprogramms für ,Whistler‘.

o Plusmining.com, Copper outlook strengthens as long-term assumptions climb, 13. April 2026.

o International Energy Agency (IEA), Angaben zu Kupferangebot, Erzgehalten und möglichem Angebotsdefizit bis 2035.

o Banque de France, AI and the growth of data centres: challenges for the copper market, inklusive BHP-Schätzungen zum Kupferbedarf von KI-Rechenzentren.

o World Gold Council, Gold Demand Trends Q1 2026 / Central Banks.

o Grafiken/Bilder: Plusmining, IEA, Visual Capitalist/World Gold Council, U.S.

o GoldMining Inc.; Intro-/Symbolbild, soweit verwendet: KI-generiert bzw. redaktionell erstellt.

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