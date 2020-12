Gekündigt – zum Glück! – Das Mutmachbuch für den Neustart im Berufsleben

Everhard Uphoff beschreibt in „Gekündigt – zum Glück!“, wie man mit dem Verlust eines Jobs am Besten umgehen kann.

Es ist nicht einfach, wenn man seinen Job verliert. Vor fünf Jahren befand sich auch der Autor dieses Ratgebers, Everhard Uphoff, in dieser Situation. „Wir trennen uns von dir“, sagte sein Chef ihm. Das Arbeitsverhältnis war aus und vorbei. Die Entscheidung war gefallen. Es war endgültig und der Autor war darauf nicht vorbereitet. So geht es tagtäglich vielen Menschen. Sie verlieren ihren Job und die wenigsten wissen, was damit auf sie zukommt und wie sie mit dieser emotional aufgeladenen Situation umgehen sollen.

Everhard Uphoff weiß, wie sich die Betroffenen fühlen und was mit ihnen passiert. Während der letzten 24 Monate hat er sich mit über 100 Fach- und Führungskräften unterhalten. Sie alle haben berufliche Umbrüche erlebt und sind mal mehr, mal weniger heftig Gefühlsachterbahn gefahren. Entweder haben sie die Veränderung selbst herbeigeführt oder sie wurden dazu gezwungen, ihren Arbeitsplatz zu räumen.

Was genau diese Menschen erlebt haben, wie sie mit der Situation umgegangen sind und wie sie wieder Fuß fassen konnten, beschreiben die 20 Interviews in dem Buch „Gekündigt – zum Glück!“ von Everhard Uphoff. Der Autor hat sie bei diesem Prozess, der viel Kraft, Zeit und Einsicht erfordert, begleitet. Die gesammelten Erfahrungen zeigen anderen Betroffenen, dass sie nicht allein sind – und dass es am Ende des Tunnels durchaus Licht gibt, auch wenn es eine Weile dauern kann, bis man dort ankommt. Die Leser lernen dass sie selbst etwas tun und ihr Leben wieder in die Hand nehmen und in eine positive Richtung leiten können. „Gekündigt – zum Glück!“ kommt im Krisenjahr 2020 genau richtig – und bietet allen Menschen in beruflicher Schieflage die ideale Lektüre zum Neustart!

„Gekündigt – zum Glück!“ von Everhard Uphoff ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11477-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

