Gemeinsam mehr erreichen.

Das Medienzentrum Günzburg bietet mehrjährige Erfahrung in der Produktion verschiedenster Druckprodukte. Um unseren Kunden etwas zurückzugeben, haben wir die Vereins-Card entwickelt.

Das Medienzentrum Günzburg bietet in seiner Agentur und Druckerei mehrjährige Erfahrung im Bedrucken von Textilien, Werbemitteln, Vereinshefte und klassischen Druckprodukten. Die Kunden werden zudem in Sachen Werbetechnik, Webdesign, sowie bei der Designgestaltung und Marketing von Anfang an begleitet.

Was ist die Vereins-Card?

Innerhalb Deutschlands hat jeder Verein die Möglichkeit, sich beim Medienzentrum Günzburg für eine Vereins-Card zu registrieren. Der Verein muss jedoch ein eingetragener Verein sein.

Ein Vorteil der Vereins-Card ist, dass Euer Verein am Jahresende eine Spende vom Medienzentrum Günzburg bekommt. Den Spendenbetrag sammelt der Verein über zwei Wege. Von jeder Bestellung Eures Vereins z.B. für Drucksachen, Textilien usw. fließt eine Summe in den Spendenbetrag ein.

Vereinsmitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich eine Vereins-Card ausstellen zu lassen. Vom Bestellwert der Mitglieder fließen 5 % in den Spendenbeitrag, dabei ist es einerlei, ob die Vereinsmitglieder auf privater oder gewerblicher Basis einkaufen. Von Vereinsbestellungen gehen 8 % in den Spendentopf.

Registrierte Vereine haben die Möglichkeit, bei uns kostenlos personalisierte Flyer & Co. zu bestellen. Dadurch erleichtern wir den Vereinen die Bewerbung der Vereins-Card innerhalb des Vereins.

So einfach meldet ihr Euch für unsere kostenlose Vereins-Card an:

Vereinsanmeldung:

Füllen Sie das Formular „Anmeldung für Vereine“ auf der Webseite komplett aus. Nach Überprüfung der Daten bekommen Sie Ihre Vereins-Card zugesendet. Die Mitgliedsnummer darauf berechtigt Sie, bei uns an der Spendenaktion teilzunehmen. Nach der Registrierung Ihres Vereins bekommen Sie außerdem Zugang zu einer Webseite, dort können Sie Ihren Spendenbetrag jederzeit abrufen.

Mitgliedsanmeldung:

Ihr unterstützt Euren Verein, indem ihr das Formular „Anmeldung für Mitglieder“ für die Anmeldung nutzt. Erfragt dafür bei Eurem Vorstand die Mitgliedsnummer des Vereins. Sollte der Verein noch nicht registriert sein, sprecht doch einfach einmal den Vorstand darauf an. Die Spenden bezüglich Eurer persönlichen Bestellung fließen Ende des Jahres auf das Vereinskonto.

Haben Sie weitere Fragen zur Mitgliedschaft und zum Spendenablauf? Schreiben Sie uns gern unter vereinscard@medienzentrum-gz.de oder besuchen Sie unsere Webseite www.medienzentrum-gz.de für alle Informationen rund um die Vereinscard.

