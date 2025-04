Gemeinsam zum Wunschgewicht: Neuer Ratgeber revolutioniert das Abnehmen zu zweit

Ein innovativer Ratgeber zeigt, wie Paare gemeinsam abnehmen und fit werden können – authentisch, wissenschaftlich fundiert und mit einer großen Portion Humor und Realitätssinn.

Authentischer Erfahrungsbericht trifft wissenschaftliche Expertise

Das Expertenteam MARA KANE präsentiert mit „Jetzt reicht es, Schatz! Wir müssen endlich abnehmen und fitter werden!“ einen völlig neuartigen Ansatz in der Ratgeberliteratur. Im Mittelpunkt stehen Sandra und Thomas, ein Paar, das gemeinsam beschließt, ihr Leben grundlegend zu verändern. Der Ratgeber verbindet ihre authentischen Erfahrungen mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Handlungsempfehlungen. „Wir wollten keinen weiteren theoretischen Diätratgeber schaffen, sondern ein Buch, das Paare dort abholt, wo sie wirklich stehen“, erklärt das Autorenteam. „Die Geschichte von Sandra und Thomas zeigt: Veränderung ist möglich, wenn man sie gemeinsam angeht.“

Praxiserprobte Strategien für den Alltag zu zweit

Der Ratgeber bietet konkrete Lösungen für typische Herausforderungen: von der Integration von Bewegung in den Berufsalltag bis zum Umgang mit sozialen Verpflichtungen. Besonders wertvoll sind die ehrlichen Einblicke in Erfolge und Rückschläge des Paares. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der gegenseitigen Unterstützung“, betont das Team von MARA KANE. „Wenn einer schwächelt, kann der andere motivieren.“

Wissenschaftlich fundiert und alltagstauglich

Das Buch vereint die persönlichen Erfahrungen des Paares mit dem Fachwissen von Ernährungsexperten, Sportmedizinern und Verhaltenspsychologen. Dabei werden komplexe Zusammenhänge verständlich erklärt und in praktische Handlungsempfehlungen übersetzt. Von der richtigen Schlafhygiene über effektive Trainingsmethoden bis hin zu ausgewogener Ernährung – alle Aspekte eines gesunden Lebensstils werden berücksichtigt. Der neue Ratgeber richtet sich an alle Paare, die gemeinsam abnehmen und aktiver werden möchten. Er ist ab sofort im Buchhandel und als E-Book erhältlich. Leseproben und ergänzende Materialien finden Interessierte unter https://marakane.de/jetzt-reicht-es-schatz/.

