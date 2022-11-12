  • Gemeinsame Impulse für die Hotellerie: Arabella Hospitality wird Gruppenmitglied der HSMA Deutschland e.V.

    Mit dem Beitritt unterstreicht die Hotelgruppe ihren Anspruch, einen offenen Austausch innerhalb der Branche aktiv mitzugestalten und sich noch stärker in den fachlichen Dialog einzubringen.

    BildDurch die Aufnahme der Arabella Hospitality baut die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. ihr Netzwerk gezielt aus und stärkt gleichzeitig die Rolle als zentrale Plattform für Wissenstransfer, Best-Practice-Austausch sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Hotellerie.
    „Wir sind der HSMA beigetreten, weil wir als innovative und erfolgreiche Hoteliers den offenen, wertschätzenden Austausch im Verband aktiv mitgestalten wollen. Wir freuen uns auf neue Impulse, starkes Netzwerken und den Dialog mit Experten aus der Branche. Gleichzeitig bietet uns die HSMA eine zusätzliche Plattform, um unsere Nachwuchstalente über unser bestehendes Netzwerk hinaus mit Austausch und Trainings zu fördern. Kurz: lernen, teilen und gemeinsam die Hotellerie voranbringen“, so Verena Heemann, Area Director of Sales & Marketing.

    Auch seitens der HSMA Deutschland e.V. wird der Beitritt als inhaltliche Bereicherung für das Netzwerk bewertet: „Mit Arabella Hospitality gewinnen wir ein Unternehmen, das für Vielfalt, Qualität und strategische Weiterentwicklung in der Hotellerie steht. Der Erfahrungsschatz aus unterschiedlichen Märkten und Segmenten sowie der klare Fokus auf Austausch und Nachwuchsförderung passen hervorragend zu den Werten und Zielen der HSMA. Wir freuen uns daher sehr auf die aktive Zusammenarbeit und gemeinsame Impulse für unsere Branche“, erklärt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

    Die Arabella Hospitality betreibt als Führungsgesellschaft für den Unternehmensbereich Hotel derzeit 16 Häuser in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf Mallorca – zwölf davon im Eigentum der Schörghuber Gruppe. Das Portfolio umfasst namhafte internationale Marken wie St. Regis, The Luxury Collection, Westin, Sheraton, Four Points by Sheraton, Aloft, Autograph Collection, Tribute Portfolio und Residence Inn, darunter auch zwei Hotels der Eigenmarke Arabella im gehobenen Resort-Segment. Mit dem Rosewood Munich als erstem Haus der Ultra-Luxury-Marke in Deutschland seit Herbst 2023 sowie dem Rosewood Schloss Fuschl im Salzburger Land, das im Sommer 2024 folgte, baut Arabella Hospitality ihre Positionierung im Premium- und Luxussegment konsequent weiter aus. Arabella Golf als Dachmarke für vier eigene Golfplätze auf Mallorca sowie ausgewählte Marketingkooperationen mit weiteren Golfplätzen in Deutschland und der Schweiz runden das Unternehmensprofil ab. Arabella Hospitality ist Teil der Schörghuber Gruppe, die neben dem Hotelgeschäft auch in den Bereichen Development, Real Estate, Getränke sowie Seafood national und international tätig ist.

    Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) ist der führende Fachverband für die Hospitality-Branche und vereint über 1.600 Fach- und Führungskräfte aus Hotellerie und Tourismus. Als branchenübergreifendes Netzwerk und Wissensplattform fördert die HSMA aktiv den kollegialen Dialog sowie die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder in allen relevanten Disziplinen.
    Die Fachbereiche der HSMA Deutschland e.V. umfassen Online Marketing & E-Commerce, Marketing & Communication, Distribution, Revenue Management, MICE, Sales, Technology, HR & People and
    Culture sowie Sustainability. Ziel des Verbands ist es, Fachwissen durch strukturierten Informations- und Erfahrungsaustausch nachhaltig zu stärken.
    Neben Fachkongressen, Roadshows, Barcamps und weiteren Weiterbildungsformaten schätzen die Mitglieder insbesondere das hochkarätige Netzwerk und den persönlichen Austausch, der für eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der Hospitality-Branche essenziell ist. www.hsma.de

