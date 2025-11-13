Neue Fachvorstände bei der HSMA Deutschland e.V.: MICE-Erfahrung trifft HR-Kompetenz

Mit der Berufung von Gerhard Wasem und Arete Schäffler stärkt der Verband seine Fachbereiche „MICE & Sales“ sowie „HR & People and Culture“ und setzt auf praxiserprobte Führungspersönlichkeiten.

Neuerung im Führungsgremium der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA): Ab November übernimmt der langjährige Vorsitzende Gerhard Wasem des Expertenkreises MICE das Amt des Fachvorstands MICE & Sales. Zusätzlich wird Kathrin Scharrmann von den Dorint Hotels & Resorts zur neuen Vorsitzenden des Bereichs MICE berufen.

Darüber hinaus rückt mit Arete Schäffler von H World International eine ausgewiesene HR-Expertin auf. Sie übernimmt nun die Verantwortung als Fachvorständin HR & People and Culture, während Andrea Sahmer weiterhin den Vorsitz des gleichnamigen Expertenkreises innehat.

Arete Schäffler bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Human Resources-Management renommierter Häuser mit: Aktuell verfügt sie über die Funktion des Cluster HR Lead South bei H World International. Zuvor war sie als Regional HR Manager South ebenfalls für H World International tätig. Zu ihren weiteren beruflichen Stationen gehört die Funktion der HR Managerin im Steigenberger Hotel München. Davor leitete sie den Bereich Qualität & Training im Platzl Hotel Inselkammer KG und war bereits als Director of Convention Sales im Sheraton München Westpark tätig. Ihre Mission als frisch bestellte Fachvorständin formuliert sie klar: „Menschen sind das Herz der Hotellerie. Mein Ziel als HR-Fachvorstand der HSMA ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Talente wachsen und die Branche sich weiterentwickeln kann.“ Kathrin Scharrmann, bislang Sales-Leitung bei Dorint, übernimmt mit dem Vorsitz im Sales-Fachbereich eine Schlüsselrolle und ergänzt das Führungsteam strategisch.

Gerhard Wasem, der nach seinem dualen Studium an der DHBW Ravensburg bereits früh digitale Ansätze für das Revenue Management im Veranstaltungsbereich entwickelte, leitete später die Event-Location seines Familienweinguts in Rheinhessen. In dieser Funktion prägte er den Vertrieb sowie die Organisation einer exklusiven MICE-Location mit angeschlossenem Weingut – eine Kombination aus Tagungs- und Erlebniswelt. Nach der Etablierung seiner Softwarelösung MiceRate zur Automatisierung von Meetings & Events und einer Station bei Duetto kehrte er im August 2025 vollzeitig in das Familienunternehmen zurück. Seit 2022 führt er darüber hinaus den Expertenkreis MICE der HSMA und übernimmt nun offiziell die neue Funktion.

Mit den neuen Personalien setzt die HSMA Deutschland e.V. klare Impulse: Durch praxiserfahrene Führungskräfte in Schlüsselfunktionen positioniert sich der Verband als Impulsgeber und Netzwerkplattform für Sales, MICE und HR in der deutschsprachigen Hotellerie. „Wir freuen uns sehr über diese Besetzungen und das damit verbundene, wertvolle ehrenamtliche Engagement der Mitglieder“, ergänzt Christian von Rumohr, Präsident der HSMA Deutschland e.V. und Hoteldirektor des The Liberty Hotels in Bremerhaven. „Denn sie kombinieren operative Leadership mit strategischer Expertise, sorgen für einen fachlichen Austausch und bieten umfangreiches Fachwissen – genau das, was unsere Mitglieder heute im Hotelalltag benötigen.“

Der Verband unterstützt derzeit über 1’600 Mitglieder mit einem umfassenden Angebot in den Bereichen Distribution, Marketing, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding, Sustainability und Technology und versteht sich als Plattform für Wissenstransfer, Vernetzung und Gestaltungsimpulse.

Fotos: Arete Schäffler, Fachvorständin HR & People and Culture und Gerhard Wasem, Fachvorstand MICE & Sales der HSMA Deutschland e.V.

Bildquelle: Arete Schäffler (Thomas Loris) & Gerhard Wasem (Kloster Engelthal).

