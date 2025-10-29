Perfect Profit: Neue Perspektiven auf Rentabilität und Effizienz in der Hotellerie

Erfolgreiche Premiere des Talk-Formats auf der Independent Hotel Show Munich 2025 – HotelPartner Revenue & Profit Management initiiert Debatte über wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit.

Das Talk-Format „Perfect Profit – Wie rentabel ist Ihr Betrieb?“ wurde nun auch in das Programm der Independent Hotel Show Munich (IHS) integriert. Von HotelPartner ins Leben gerufen und moderiert von Cost & Logis-Herausgeber Jens Riemann, stand am 29. Oktober 2025 alles im Zeichen der zentralen Frage: Wie lässt sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Hotels unter den aktuellen Marktbedingungen nachhaltig sichern?

Wirtschaftlichkeit als Kernfrage einer Branche im Wandel

In einem von Kostensteigerungen, Margendruck und digitaler Transformation geprägten Marktumfeld setzten die Diskutierenden klare Akzente. Florian Augustin von HotelPartner, Johannes Ehrhart von CASABLANCA, Rico Müller von incert eTourismus und Michael Mitterhofer von ReGuest beleuchteten auf der Hotel Vision Stage im Event Center Messe München die entscheidenden Stellhebel für mehr Rentabilität, Effizienz sowie Entlastung der Mitarbeitenden. Eine einleitende Marktanalyse von Denise Seeholzer, die für die CoStar Group/STR tätig ist, zeichnete ein realistisches Bild der aktuellen Performance-Zahlen der DACH-Region und lieferte damit die Grundlage für eine lebhafte, praxisorientierte Diskussion.

Perfekt vernetzt: Technologie, Mensch und Strategie

Es wurden unter anderem Wege aufgezeigt, wie Revenue Management gezielt eingesetzt werden kann, um neben der Steigerung des Umsatzes Kosten zu senken, die Teams zu entlasten sowie zahlreiche Prozesse zu digitalisieren. „Die Zukunft der Hotellerie liegt in der Vernetzung von qualifizierten Partnern, die gemeinsam das Beste für die Hotels herausholen“, betonte Florian Augustin, Deputy CEO & CCO bei HotelPartner Revenue & Profit Management. In seinem Beitrag verdeutlichte er, dass modernes Revenue Management weit mehr ist als Preissteuerung. Es sei vielmehr ein integraler Bestandteil der Unternehmensführung, der ökonomische Stabilität schafft, Teams entlastet und die Digitalisierung in den Betrieben beschleunigt. Johannes Ehrhart zeigte, wie vernetzte Property-Management-Systeme Effizienz und Transparenz im operativen Geschäft erhöhen. Rico Müller präsentierte hingegen Loyalty- und Gutscheinlösungen als effektive Umsatztreiber, während Michael Mitterhofer die Bedeutung professioneller Gästekommunikation und neuer Kanäle wie WhatsApp für Buchungsverhalten und Kundenbindung unterstrich.

Praxisnahe Lösungen im Fokus

Direkt im Anschluss an die Diskussionsrunde nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei dem „Hospitality Quick Connect“ am Gemeinschaftsstand die Gelegenheit, mit den vier Anbietern HotelPartner, ReGuest, incert eTourismus und CASABLANCA in den persönlichen Austausch zu treten. Dabei wurde deutlich: Integrierte Systeme und abgestimmte Strategien sind der Schlüssel, um Profitabilität, Effizienz sowie Gästezufriedenheit ganzheitlich zu steigern.

Impulse, die bleiben

Mit „Perfect Profit“ hat HotelPartner und Jens Riemann ein Format geschaffen, das die ökonomische Perspektive in der Hotellerie wieder stärker in das Bewusstsein rückt. Die Resonanz auf der Independent Hotel Show Munich 2025 unterstreicht, wie gross der Bedarf nach Orientierung und Austausch zu Rentabilitätsthemen ist. „Hinter den glänzenden Fassaden vieler Hotels verbergen sich oft feuerrote Bilanzen“, resümiert Florian Augustin. „Wir wollen nun dazu beitragen, dass wirtschaftliche Stärke und operative Exzellenz wieder im Einklang stehen.“

Die Debatte um Profitabilität und Zukunftsfähigkeit in der Hotellerie soll in Form von Online-Events und einem aktiven Wissensaustausch weitergeführt werden. Ziel hierbei ist, inhaltlich für Hotels stets einen sichtbaren Mehrwert zu gewährleisten.

Foto: HotelPartner Revenue & Profit Management.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner Revenue & Profit Management

Herr Alexander Fussi

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner.com

email : marketinghp@hotelpartner.com

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



