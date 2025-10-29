  • Perfect Profit: Neue Perspektiven auf Rentabilität und Effizienz in der Hotellerie

    Erfolgreiche Premiere des Talk-Formats auf der Independent Hotel Show Munich 2025 – HotelPartner Revenue & Profit Management initiiert Debatte über wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit.

    BildDas Talk-Format „Perfect Profit – Wie rentabel ist Ihr Betrieb?“ wurde nun auch in das Programm der Independent Hotel Show Munich (IHS) integriert. Von HotelPartner ins Leben gerufen und moderiert von Cost & Logis-Herausgeber Jens Riemann, stand am 29. Oktober 2025 alles im Zeichen der zentralen Frage: Wie lässt sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Hotels unter den aktuellen Marktbedingungen nachhaltig sichern?

    Wirtschaftlichkeit als Kernfrage einer Branche im Wandel

    In einem von Kostensteigerungen, Margendruck und digitaler Transformation geprägten Marktumfeld setzten die Diskutierenden klare Akzente. Florian Augustin von HotelPartner, Johannes Ehrhart von CASABLANCA, Rico Müller von incert eTourismus und Michael Mitterhofer von ReGuest beleuchteten auf der Hotel Vision Stage im Event Center Messe München die entscheidenden Stellhebel für mehr Rentabilität, Effizienz sowie Entlastung der Mitarbeitenden. Eine einleitende Marktanalyse von Denise Seeholzer, die für die CoStar Group/STR tätig ist, zeichnete ein realistisches Bild der aktuellen Performance-Zahlen der DACH-Region und lieferte damit die Grundlage für eine lebhafte, praxisorientierte Diskussion.

    Perfekt vernetzt: Technologie, Mensch und Strategie

    Es wurden unter anderem Wege aufgezeigt, wie Revenue Management gezielt eingesetzt werden kann, um neben der Steigerung des Umsatzes Kosten zu senken, die Teams zu entlasten sowie zahlreiche Prozesse zu digitalisieren. „Die Zukunft der Hotellerie liegt in der Vernetzung von qualifizierten Partnern, die gemeinsam das Beste für die Hotels herausholen“, betonte Florian Augustin, Deputy CEO & CCO bei HotelPartner Revenue & Profit Management. In seinem Beitrag verdeutlichte er, dass modernes Revenue Management weit mehr ist als Preissteuerung. Es sei vielmehr ein integraler Bestandteil der Unternehmensführung, der ökonomische Stabilität schafft, Teams entlastet und die Digitalisierung in den Betrieben beschleunigt. Johannes Ehrhart zeigte, wie vernetzte Property-Management-Systeme Effizienz und Transparenz im operativen Geschäft erhöhen. Rico Müller präsentierte hingegen Loyalty- und Gutscheinlösungen als effektive Umsatztreiber, während Michael Mitterhofer die Bedeutung professioneller Gästekommunikation und neuer Kanäle wie WhatsApp für Buchungsverhalten und Kundenbindung unterstrich.

    Praxisnahe Lösungen im Fokus

    Direkt im Anschluss an die Diskussionsrunde nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei dem „Hospitality Quick Connect“ am Gemeinschaftsstand die Gelegenheit, mit den vier Anbietern HotelPartner, ReGuest, incert eTourismus und CASABLANCA in den persönlichen Austausch zu treten. Dabei wurde deutlich: Integrierte Systeme und abgestimmte Strategien sind der Schlüssel, um Profitabilität, Effizienz sowie Gästezufriedenheit ganzheitlich zu steigern.

    Impulse, die bleiben

    Mit „Perfect Profit“ hat HotelPartner und Jens Riemann ein Format geschaffen, das die ökonomische Perspektive in der Hotellerie wieder stärker in das Bewusstsein rückt. Die Resonanz auf der Independent Hotel Show Munich 2025 unterstreicht, wie gross der Bedarf nach Orientierung und Austausch zu Rentabilitätsthemen ist. „Hinter den glänzenden Fassaden vieler Hotels verbergen sich oft feuerrote Bilanzen“, resümiert Florian Augustin. „Wir wollen nun dazu beitragen, dass wirtschaftliche Stärke und operative Exzellenz wieder im Einklang stehen.“
    Die Debatte um Profitabilität und Zukunftsfähigkeit in der Hotellerie soll in Form von Online-Events und einem aktiven Wissensaustausch weitergeführt werden. Ziel hierbei ist, inhaltlich für Hotels stets einen sichtbaren Mehrwert zu gewährleisten.

    Foto: HotelPartner Revenue & Profit Management.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HotelPartner Revenue & Profit Management
    Herr Alexander Fussi
    Chaltenbodenstrasse 16
    8834 Schindellegi
    Schweiz

    fon ..: 0041 44 5003340
    web ..: http://www.hotelpartner.com
    email : marketinghp@hotelpartner.com

    HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.
    Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.

    Pressekontakt:

    Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl
    Herr Wolf-Thomas Karl
    Schulhausstrasse 3
    8306 Brüttisellen

    fon ..: 0041764985993
    web ..: http://www.wolfthomaskarl.com
    email : mail@wolfthomaskarl.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Zusammenarbeit fördert Innovation & Effizienz in der Hotellerie: KAJ Hotel Networks erweitert Partnernetzwerk
      Ausgesuchte Zulieferer setzen auf eine aktive Kooperation, um Hoteliers gezielt unterstützen zu können. Gründer Karsten Jeß konnte nun sechs neue Partner für die Branche gewinnen....

    2. Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die Hotellerie von morgen
      KAJ Hotel Networks vereint digitale Einkaufsmodelle, smarte Reinigungstechnik, nachhaltige Hygiene und praxisnahe Weiterbildung....

    3. Plattform für die Hotellerie stärken: HotelPartner Revenue Management & upnxt Hospitality Festival kooperieren
      Das neue Eventformat will Innovationen, Wissen und Ideen verbinden sowie die Möglichkeit zur Vernetzung schaffen. Der Anbieter von Revenue Management-Lösungen unterstützt dabei die Veranstalterinnen....

    4. Beitrag zur Stärkung der Hotellerie: HotelPartner Revenue Management als Partner vom Hospitality Summit 2023  
      Das Unternehmen unterstreicht damit sein aktives Engagement für die Hotellerie und mit der Unterstützung vom "Hotelier des Jahres" Schweiz die Förderung herausragender Leistungen in der Branche.  ...

    5. Wettbewerbsfähigkeit der Hotellerie stärken: Experten präsentierten auf der ITB gemeinsame Lösungsansätze
      Unter dem Motto "Remixing Hospitality Solutions" bündeln HotelPartner, incert und Online Birds ihre Kompetenzen, um eine Plattform für zukunftsweisende Vermarktungsstrategien zu schaffen....

    6. Künstliche Intelligenz und der Faktor Mensch: Revenue Management in der Hotellerie braucht weiterhin Experten
      HotelPartner Revenue Management setzt auch auf menschliches Know-how, da dies über ein Verständnis der Marktbedingungen, der Zielgruppen und der spezifischen Anforderungen eines Hotels verfügt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.