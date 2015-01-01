Wenn KI zum Betriebssystem der Hotellerie wird

Bei dem 196+ Forum 2025 in Wien stand Künstliche Intelligenz als Arbeitsrealität im Fokus – ein Branchendialog zwischen Realität und Vision, den HotelPartner als Diamond Partner mitermöglicht hat.

Es war keine klassische Konferenz, sondern eher ein Testlabor für die drängendste Frage der Hospitality-Industrie: Wie gelingt das Zusammenspiel von Mensch und Maschine, ohne dass Effizienzversprechen den Kern der Gastkultur überlagern? Das 196+ Forum der PKF hospitality group im Park Hyatt Wien nahm sich genau dieser Fragestellung an. Mit Hilfe von internationalen Perspektiven, stringenten Debatten sowie ungewöhnlich ehrlichen Einblicken in die Praxis digitaler Innovation. HotelPartner Revenue & Profit Management begleitete das Format als einer der Hauptsponsoren und Gastgeber der Abend-Eventlocation im Park Hyatt Wien.

Der Anspruch der Partnerschaft war nicht nur Sichtbarkeit, sondern Substanz: „Gespräche auf Augenhöhe statt Branchenrituale, kontroverse Jury-Diskussionen statt Showcase-Rhetorik, reale Anwendungen statt Tech-Optimismus. Vom Einsatz kollaborativer Robotik im operativen Hotelalltag über KI-gesteuerte Küchenprozesse bis hin zu algorithmisch gestützter Demand- und Preissteuerung – die inhaltliche Bandbreite des Forums machte deutlich, dass Innovationen 2025 nicht mehr nur irgendwo da draussen entstehen, sondern längst im Maschinenraum der Hotels selbst“, so David Reissenegger, CBDM bei HotelPartner Revenue & Profit Management.

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Forums der „Hotel Innovation Award 2025“ verliehen. Jury-Mitglied war unter anderem David Reissenegger. Der Hotelexperte bewertete gemeinsam mit einem interdisziplinären Expertengremium Projekte, die sich dezidiert dem Realitätscheck unterzogen. Die Finalisten: Radisson RED Vienna, nhow Hotels & Resorts Milan und BW Plus Hotel De‘ Capuleti. Die Entscheidung fiel schliesslich auf das Radisson RED Vienna – ein Haus, das KI nicht parallel zum Betrieb führt, sondern als zentrales, lernendes System begreift. Entscheidend für die Jury-Bewertung war weniger die technische Eleganz, sondern die Haltung dahinter. Daten werden nicht gesammelt, sondern in Dialog übersetzt – täglich, operativ, messbar. Die Gewinner-Präsentation von Patrick Krüger und Zishuo Wang machte deutlich, dass künstliche Intelligenz auch ein kulturelles Betriebssystem sein kann: verspielt, direkt, serviceorientiert, widerspruchstolerant. Also im besten Sinne „RED“.

Das Event zeigte, dass Künstliche Intelligenz kein Wettbewerbsvorteil mehr ist, sondern ein neuer Erwartungswert. Der Unterschied entsteht in der Frage, wie Hotels sie nutzen: als Tool oder als tägliches System, das Menschen stärkt statt ersetzt.

Die 196+ Eventsparte der PKF hospitality group steht programmatisch für die globale Reichweite und die Innovationsdynamik der Hospitality-Industrie. Mit Formaten wie 196+ forum, 196+ roundtable, 196+ summit und 196+ lounge schafft PKF eine Plattform für Entscheidungsträger aus Investment, Brand, Design und operativem Hotelmanagement.

Bildquelle: Philipp Lipiarski

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



