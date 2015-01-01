  • HotelPartner-Gründer Oliver Meyer startet Hospitality-Podcast „Ausgebucht“

    Nachfrage allein reicht nicht mehr aus: Das neue Podcast- und Videoformat stellt Profitabilität, Resilienz und Marktunsicherheit in den Mittelpunkt des Austauschs mit Hoteliers und Dienstleistern.

    BildMit „Ausgebucht“ entsteht ein neues Dialogformat, welches zentrale Herausforderungen der Branche beleuchtet. Im Fokus steht die Frage, warum Hotels trotz guter Nachfrage wirtschaftlich unter Druck geraten und was tatsächlich über die Profitabilität entscheidet. Premiere feiert das Format auf der ITB Berlin, der weltweit grössten Tourismusmesse.
    Diese Form des Podcasts richtet sich an Entscheidungsträger, die für den wirtschaftlichen Erfolg von Hotels verantwortlich sind – von Eigentümern und Geschäftsführern über Revenue Managern bis hin zu operativen Führungskräften. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Entscheidern und Branchenexperten aus der DACH-Region. Sie betrachten ökonomische Zusammenhänge nicht isoliert, sondern ordnen sie im Zusammenspiel von Markt, Preis, Kosten, Organisation und Technologie ein.
    Inhaltlich reichen die Gespräche von Markttrends, Preisstrategien und technologischen Entwicklungen bis zur zentralen Frage, wie Hotels in einem zunehmend volatilen Umfeld wirtschaftlich stabil, profitabel sowie resilient bleiben können.
    Ausgangspunkt des Formats ist eine Beobachtung, die Oliver Meyer in zahlreichen Branchengesprächen immer wieder bestätigt sieht: Trotz grundsätzlich vorhandener Nachfrage geraten Betriebe unter Druck, Margen schrumpfen, Kosten steigen, Planbarkeit sinkt: „Nachfrage allein macht noch kein tragfähiges Geschäftsmodell“, so Oliver Meyer, Gründer von HotelPartner Revenue & Profit Management. „Wirtschaftlicher Erfolg entsteht aus dem Zusammenspiel von Preisstrategie, Kostenstruktur, Distribution, Organisation und Technologie.“
    Ziel des Formats ist es, einen offenen, sachlichen Branchendialog zu ermöglichen – jenseits von Produktversprechen oder Verkaufsargumenten. „Ausgebucht“ versteht sich bewusst nicht als Marketing- oder Fachformat mit schnellen Schlagworten, sondern als Plattform zur Einordnung wirtschaftlicher Zusammenhänge. Der Podcast soll Orientierung bieten in einer Branche, die sich im Spannungsfeld aus Volatilität, steigender Komplexität und strukturellem Wandel neu ausrichten muss.
    „Ausgebucht“ greift diese Perspektive auf und ordnet zentrale Fragestellungen des Revenue & Profit Managements neu ein. Statt isolierter Kennzahlen stehen ganzheitliche Performance-Betrachtungen im Fokus: Top-Line, Bottom-Line, Profitabilität und nachhaltige Resilienz.
    Thematisch reicht das Spektrum von Marktstrukturen, Pricing-Logiken und Nachfragevolatilität über den sinnvollen Einsatz künstlicher Intelligenz bis hin zur Rolle des Revenue Managers im Spannungsfeld zwischen Daten, Technologie und unternehmerischer Entscheidungskompetenz.
    Der Start auf der ITB Berlin ist bewusst gewählt. Kaum ein anderer Ort bündelt innerhalb des internationalen Tourismus globale Markttrends, Investitionsperspektiven und technologische Innovationen derart konzentriert. Die Gespräche zum Auftakt widmen sich unter anderem der Entwicklung von „Perfect Price“ zu „Perfect Profit“, der strategischen Verknüpfung von Preis- und Kostenmanagement, den Bruchstellen komplexer Systemlandschaften sowie der Frage, warum Technologie nur dann Mehrwert schafft, wenn sie in wirtschaftliche Gesamtzusammenhänge eingebettet wird.
    Der Podcast wird als Audio- und Videoformat produziert und über die relevanten Plattformen ausgespielt. Konzipiert ist „Ausgebucht“ als langfristig angelegte Wissens- und Diskursplattform für die Hotellerie im deutschsprachigen Raum.

    Foto: Oliver Meyer, CEO von HotelPartner Revenue & Profit Management und David Frei, General Manager vom Hotel Grace La Margna St. Moritz. Quelle: FH Media & Consulting/Florian Hacke.

