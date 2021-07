Technologische Innovationen für heute und morgen: Programm des HSMA e- & MICE Day veröffentlicht

Die HSMA Deutschland e.V. präsentiert ein Programm mit Themen für das Branchenevent im September 2021 die bewegen und inspirieren sollen. Keynotespeaker ist Bestsellerautor Sebastian Purps-Pardigol.

Der Verband will den Blick in der Branche wieder nach vorne richten. Unter dem Motto „United Skills of Hospitality“ soll im Rahmen des Events am 6. September 2021 im Maritim Hotel Düsseldorf auf die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Fachbereiche aufmerksam gemacht werden. Die Schwerpunkte liegen im Bereich E-Commerce, Distribution, Technologie, Digitalisierung und Revenue Management. In diesem Jahr werden die Inhalte erstmals um das Thema „Sales & MICE“ erweitert.

Das Event selbst eröffnet der Erfolgsautor der Bücher „Führen mit Hirn“ und „Digitalisieren mit Hirn“ Sebastian Purps-Pardigol mit der Keynote „Digitalisieren mit Hirn – wie uns Hirnforschung unterstützt, neue Potenziale zu erschließen“. Hierbei steht der neurobiologische Einfluss im Rahmen der Digitalisierung im Vordergrund.

Georg Ziegler, Präsident und Vorstandsmitglied der HSMA Deutschland e.V., freut sich auf einen persönlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Hotelexperte will vor allem Mut machen: „Wir müssen verstehen lernen, dass die Corona-Pandemie allein nicht für alle derzeitigen Probleme in der Hotellerie verantwortlich ist. Gerade in der Vermarktung der Hotels und die damit verbundenen, angebotenen Dienstleistungen. Es ist eher die Art, wie großartige Technologie oft nicht richtig eingesetzt, bzw. nicht verstanden wird oder einfach wichtiges, aktuelles Fachwissen nicht vorhanden ist. Wir sollten daher mehr von authentischen Expertinnen und Experten lernen sowie uns aktiv unter Gleichgesinnten austauschen. Genau hier knüpft die HSMA im Rahmen des e- & MICE Days an.“

Zu den weiteren Referentinnen und Referenten gehören unter anderem Katja Reisch von den Accor Hotels mit ihrem Vortrag „Machen ist wie wollen – nur krasser“ und wie Accor die aktuellen MICE Anforderungen aufgreift und vorantreibt, Jan Starcke, Client Partner bei Facebook, mit seinem Vortrag „Conquering the future of travel – Opportunity for post COVID“ und Wilko Weber von SHS Swiss Hospitality Solutions mit dem Vortrag „Direct 4.0 das Ende des PMS? Warum wir bei den Direktbuchungen umdenken müssen“. Ein jährliches Update geben Markus Luthe vom Hotelverband Deutschland (IHA), der spannende Einblicke in das aktuelle Branchengeschehen gewährt und Rechtsanwalt Peter Hense informiert über relevante, rechtliche Themen.

„Natürlich werden wir uns auch inhaltlich mit der momentanen Situation und den Auswirkungen der Corona-Krise auseinandersetzen. Aber es gilt auch den Blick nach vorne zu richten und uns damit mit relevanten Themen zu beschäftigen. In diesem Jahr legen wir ebenfalls wieder ein besonderes Augenmerk auf das Thema Sicherheit und Hygiene“, so Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Die HSMA Deutschland e.V. bietet außerdem gegen Ende der Veranstaltung den e- & MICE Days als abrufbaren Live-Stream auf der eigenen Website an, der anschließend jederzeit gegen eine Gebühr abgerufen werden kann. Die unterschiedlichen Stages und Breakouträume, die alle per Live-Stream übertragen werden, sollen im Rahmen des HSMA e- & MICE Day viel Raum für hochwertige Vorträge, Workshops, Diskussionen und Barcamp-Sessions bieten.

Im Fall einer Absage des HSMA e- & MICE Days seitens der HSMA Deutschland e.V. – oder aufgrund behördlicher Anordnungen – wird auch nach Ablauf der Stornierungsfrist von lediglich 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn keine Zahlung fällig. Dies gilt für alle Tickets; unabhängig von der Stornierungsbedingung. Vergünstigte Tickets sind bis 22. Juli 2021 buchbar. Das gesamte Programm ist ab sofort auf der Website der HSMA Deutschland e.V. abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

L&T communications – PR for lifestyle and travel.

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: +49 (0)8651 76 414 22

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bist du neu im Einkauf? S+P Seminar