GenoHotel Forsbach als eines der besten Tagungshotels 2024/2025 in Deutschland ausgezeichnet

Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland wurde das Haus in Rösrath bei Köln auf Platz 9 in der Kategorie „Konferenz“ und Platz 11 in der Kategorie „Seminar“ gewählt.

Noch nie war die Beteiligung bei den Wahlen zu den besten Tagungshotels in Deutschland in ihrer 23-jährigen Geschichte so hoch wie in diesem Jahr. Rund 18.800 Tagungsplaner, Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler waren aufgerufen, ihre Favoriten zu bestimmen – insgesamt 9.184 Einzelvoten fanden im Ranking des von „TOP 250 Germany“, Deutschlands größtem Zusammenschluss hochwertiger Tagungshotels, ausgeschriebenen Wettbewerbs Berücksichtigung. Die Abstimmung erfolgte per Print- oder Online-Stimmzettel, außerdem flossen die Bewertungen zu Häusern der letzten zwölf Monate auf dem TOP 250-Portal ein. Das GenoHotel Forsbach gehört seit Jahren als eines der wenigen Häusern in der Region Köln/Bonn zur streng selektierten Auswahl – nun wurde es zum wiederholten Male unter die besten 10 Häuser deutschlandweit gewählt.

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung Ende September im Hotelcamp Reinsehlen konnte Dirk-James Annas, Geschäftsführer im GenoHotel Forsbach, die Auszeichnung vor rund 120 Gästen entgegennehmen. „Für uns ist das eine ganz besondere Anerkennung unserer Anstrengungen und wir danken allen Beteiligten für die großartige Unterstützung“.

Das Haus unter der Leitung von Dirk-James Annas verfügt über 170 Komfortzimmer. Mit seinen 29 Tagungsräumen und seinen Möglichkeiten für Tagungen, Konferenzen, Events, Firmen- und Familienfeiern, richtet sich das GenoHotel Forsbach auch ganz besonders für den Tagungs- und Businessmarkt aus.

Einen Überblick über die im Qualitätsverbund „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ zusammengeschlossenen Häuser erhalten Tagungsplaner im Internet unter www.top250tagungshotels.de. Hier finden sich ausführliche Hotelbeschreibungen unabhängiger Fachjournalisten sowie hilfreiche Beurteilungen der Mitgliedshotels durch andere Tagungsplaner, Trainer und Tagungsteilnehmer.

GenoHotel Forsbach bei Köln – viel Platz & Grün zum Entfalten. Raum für Inspirationen

Das ruhig gelegene 3 Sterne Superior GenoHotel Forsbach ist ein komfortables Business- und Tagungshotel mit 170 modernen Zimmern. Es liegt vor den Toren Kölns, direkt am Rande des Königsforstes, und bietet durch die idyllische Lage das perfekte Umfeld für einen gelungenen Aufenthalt.

Mit 12 Seminar- und 17 Gruppen- und Konferenzräumen, alle ausgestattet mit modernstem Equipment, bieten wir Ihnen großzügige Tagungsmöglichkeiten. Hier finden Sie die Basis für kreatives Arbeiten und Entspannen in behaglicher Atmosphäre.

Unser Haus liegt landschaftlich reizvoll direkt am Naherholungsgebiet Königsforst, der grünen Lunge von Köln. Wir sind optimal angebunden an die Autobahnen A3 und A4, welche in weniger als 10 Minuten erreichbar sind. Der internationale Flughafen Köln/Bonn ist mit ca. 12 km Entfernung ebenfalls gut und schnell erreichbar.

Unsere hoteleigenen Parkplätze direkt am Haus sind für unsere Gäste selbstverständlich kostenlos. Gegen Gebühr können Sie an unseren 4 E-Ladestationen nachhaltig tanken.

Unser Hotel zeichnet sich heute schon durch nachhaltiges Denken und Handeln in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Sozialem aus. Damit dies nun auch sichtbar für unsere Gäste wird, wurde unser Hotel aktuell von InfraCert – Institut für Nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie- als GreenSign Hotel zertifiziert.

Jetzt zeigt sich das GenoHotel von seiner persönlichsten Seite. Gemütlichkeit und funktionale Qualität repräsentieren sich bis ins kleinste Detail.

Entspannen Sie in unseren modernen und stilvollen Einzel- oder Doppelzimmern. Die Innenraumharmonie ist mit Farben, Stoffen und Mobiliar perfekt aufeinander abgestimmt. Dusche/WC, Haartrockner, Telefon, kostenfreies WLAN, Schreibtisch und Flat Screen TV mit digitaler Gästemappe sind selbstverständlich.

Unser Restaurant ist so flexibel wie die Anlässe. Morgens, mittags, nachmittags und abends steht es Ihnen als Selbstbedienungsrestaurant mit 176 Plätzen zur Verfügung.

Ob Lunchbuffet, mehrgängige Menüs, Fingerfood oder ein festliches Bankett. Unser kompetentes Küchen- und Serviceteam lässt Ihre Veranstaltung zum gelungenen Event werden.

Unsere regionalen Gerichte und saisonalen Speisen kochen wir für Sie stets mit Liebe – und selbstverständlich mit marktfrischen Zutaten.

Unsere gemütliche Hotelbar mit einem großen Sortiment an Cocktails, Bier und Wein, sowie einer kleinen Speisenauswahl ist der ideale Ort, um den Tag perfekt ausklingen zu lassen. Oder genießen Sie bei schönem Wetter den besonderen Charme unserer wunderschönen grünen Oase im Innenhof.

Zur Erholung stehen Ihnen unsere Sauna, zwei moderne Fitnessräume und ein großzügiger Innenpool kostenlos zur Verfügung. Hochwertige E-Mountainbikes können gegen eine Gebühr angemietet werden.

Unser Haus liegt direkt am Naherholungsgebiet Königsforst – ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.



