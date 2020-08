„Gentleman’s Entry“ – Einstiegschancen

Viele Investoren werden sich jetzt fragen, ob es zu spät ist für einen Einstieg in die Welt der Gold- und Silberaktien.

Doch keine Sorge. Viele Experten gehen von weiteren Preissteigerungen bei den Edelmetallen aus. Einen lohnenden Einstiegszeitpunkt, einen „Gentleman’s Entry“ gab es bei der Goldpreisrally der letzten Monate nicht wirklich. Doch wenn es noch zu einem willkommenen Einstiegsmoment kommt, dann sollte man zuschlagen. Auch wenn Einige von noch deutlich höheren Goldpreisen ausgehen.

Oft sind es gerade günstige Einstiegskurse, die Gewinne bringen. Gold ist per se aktuell eine hochwertige Anlagemöglichkeit. In einem diversifizierten Portfolio sind es die Minenwerte. Schließlich geht es darum die Rendite des Portfolios zu verbessern. Versprechen Anlagen in Staatsanleihen oder Bargeld keine oder sogar eine negative Rendite, dann ist es Zeit für Minenwerte.

Gold- und Silberaktien bieten im Vergleich zu physischen Edelmetallen einen Hebel. Und derzeit stehen viele Unternehmen dieser Branche gut da, denn sie haben oft keine oder nur geringe Schulden. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist es, wenn ein Unternehmen Dividenden zahlt. Im aktuellen Umfeld, wo große wirtschaftliche Verwerfungen und Arbeitslosigkeit drohen und die Angst vor Inflation wächst, sollte es sich immer noch rentieren einen Teil des Vermögens in Silber- und Goldaktien anzulegen und am Aufwärtszyklus teilzunehmen.

Hier könnte ein Investment in Summa Silver oder Osisko Gold Royalties von Vorteil sein.

Das Royalty-Unternehmen Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=Q-JjPBig-lo – zahlt Dividenden und ist aufgrund seiner Struktur breit diversifiziert. Denn die Gesellschaft besitzt mehr als 135 Edelmetallabnahmen und Lizenzvereinbarungen. Beteiligungen und ein sehr aussichtsreiches Entwicklungsprojekt runden das Profil ab.

Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Sjnr2BgZT60 -, bestens finanziert, besitzt Silber- und Goldminen mit historischer Produktion in Nevada, etwa die Belmont-Mine im Tonopah-Bezirk. Zwischen 1910 und 1920 wurde hier enorm viel Silber und Gold produziert. Die durchschnittlichen Gehalte betrugen damals 679 Gramm Silber und 7,3 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -).

