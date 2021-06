Geochronologische Studie hebt das Potenzial von Sassys Gold-Silber-Entdeckung Westmore hervor

VANCOUVER, British Columbia, 11. Juni 2021 – Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (FWB: 4E7) (OTCQB: SSYRF) freut sich bekannt zu geben, dass während sich die Explorationsmannschaften darauf vorbereiten, die im letzten Herbst gemachte Gold-Silber-Entdeckung mit den allerersten Bohrungen auf dem Ziel Westmore im südwestlichen Korridor des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Foremore im Eskay Camp im Nordwesten von British Columbia weiterzuverfolgen, eine von Dr. Kevin Chamberlain an der University of Wyoming durchgeführte geochronologischen Studie das Mineralisierungsereignis in Westmore in denselben geologischen Zeitrahmen wie andere Lagerstätten im Bezirk und anderswo im weiteren Bereich des Golden Triangle eingeordnet hat.

Die wichtigsten Punkte:

– 189,6 Ma (Millionen Jahre) ist das interpretierte Alter der Westmore-Granodioritintrusion, was bedeutet, dass sie Teil eines großen magmatischen Ereignisses im frühen Jura war, das auch für die epithermale Goldmineralisierung in Brucejack, Snip, Red Mountain und Spectrum sowie die Porphyrmineralisierung in KSM verantwortlich war;

– Die goldführenden Quarzgänge der Westmore-Entdeckungszone enthalten Bleiglanz, der sich in seiner Zusammensetzung mit dem jurassischen Bleiglanzbereich der Mine Eskay Creek überschneidet, und diese Gänge durchziehen den 189,6 Mio. Jahre alten Westmore-Granodiorit;

– Die Altersbestimmung der Ziele innerhalb des mehrere Kilometer langen VMS-Systems More Creek und des nur wenig erkundeten Gebietes Hanging Valley weiter östlich bestätigt, dass das Konzessionsgebiet Foremore mindestens zwei separate Mineralisierungsphasen (ca. 327 Ma für More Creek und ca. 377 Ma für Hanging Valley) vor der Zone Westmore erlebt hatte. Dies hilft, die sehr unterschiedlichen Mineralisierungsarten in Foremore zu erklären und Geologen bei der Modellierung neuer Entdeckungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Dr. Peter Lightfoot, technischer Berater von Sassy, kommentierte: Die Ergebnisse der Studie liefern wichtige neue Erkenntnisse in Bezug auf das Alter des Granodiorits, der die goldführende Quarzgangmineralisierung in Westmore beherbergt, sowie auf das Alter der Quarzgänge und der Mineralisierung selbst. Die aufregenden Ergebnisse dieser Studie bestätigen, dass das Westmore-System und die damit in Zusammenhang stehende Mineralisierung mit dem produktiven Höhepunkt der frühjurassischen Metallogenese im Golden Triangle zusammenfallen.

Mark Scott, CEO von Sassy, fügte hinzu: Dies wird für Sassy zu einem arbeitsreichen Sommer, da wir derzeit in Kanada in zwei der spannendsten Goldreviere – Neufundland und Eskay – Explorationsarbeiten durchführen. Die Ergebnisse dieser geochronologischen Studie unterstreichen unseren Glauben an das Entdeckungspotenzial bei Foremore, wo unsere unmittelbare Priorität auf Folgebohrungen in der Entdeckungszone Westmore liegen wird. In diesem spannenden Grassroots-Ziel haben im Jahr 2020 die ersten sechs Kernbohrungen, die jemals in Westmore niedergebracht wurden, mehrere goldführende Quarzgänge und mächtige Abschnitte mit anomaler Alteration durchteuft. Ausgestattet mit den während der Feldsaison 2020 gesammelten Daten wissen wir jetzt, dass die Westmore-Intrusion viel größer ist als ursprünglich angenommen, und wir freuen uns darauf, in diesem Jahr das umfangreiche hochgradige Gold, das an der Oberfläche identifiziert wurde, und die sehr ermutigenden ersten Bohrungen im Jahr 2020 weiterzuverfolgen.

Karte des Gold-Silber-Projekts Foremore

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58937/SASY_June11NR_VFINAL_DEPRcom1.001.png

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Ian Fraser, P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration von Sassy Resources, geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Gold-Silber-Projekt Foremore gerichtet, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia und den Goldgürtel im Zentrum von Neufundland befindet.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen, abgesehen von Aussagen über historische Fakten, zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die erwartete Leistung von Sassy Resources Corporation darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die unter Verwendung von Annahmen formuliert wurden, die als vernünftig erachtet werden und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwankungen auf den Devisenmärkten, der Preis von Rohstoffen sowohl auf dem Kassamarkt als auch auf dem Terminmarkt, Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle und Regulierung durch nationale und lokale Regierungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Ländern, in denen Sassy tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, die Verfügbarkeit zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten und die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, oder betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den technischen Aktivitäten des Abbaus und der Rekultivierung, die spekulative Natur der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich der Risiken, die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, die Verringerung der Menge oder des Gehalts der Reserven, nachteilige Veränderungen der Kreditwürdigkeit und die Anfechtung von Eigentumsrechten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Einige der berichteten Ergebnisse sind historisch und wurden vom Unternehmen möglicherweise nicht verifiziert.

