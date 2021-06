Sassy schließt Privatplatzierung im Wert von 2,2 Mio. Dollar für Gander Gold ab

VANCOUVER, British Columbia, 3. Juni 2021 – Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (OTCQB: SSYRF) (FWB: 4E7) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 28. Mai 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) für seine Tochtergesellschaft Gander Gold Corporation (Gander Gold) abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Privatplatzierung tätigte Herr Eric Sprott eine strategische Investition in Höhe von 1.600.000 Dollar, womit sich seine Beteiligung an Gander Gold (nach Umwandlung der Sonder-Warrants) auf 17,35 % erhöht.

Die Privatplatzierung von 11.000.000 wandelbaren Sonder-Warrants, die zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Sonder-Warrants begeben wurden, erzielte einen Nettoerlös von 2.200.000 Dollar. Die Sonder-Warrants werden zu einem Datum, das noch vom Board of Directors von Gander Gold festgelegt werden muss, aber nicht mehr als zwei Wochen nach dem Datum liegt, an dem Gander Gold ein meldepflichtiger Emittent wird, in Stammaktien von Gander Gold umgewandelt.

Gander Gold hat durch die Ausgabe von wandelbaren Sonder-Warrants und Stammaktien bislang 5.001.208 Dollar eingenommen, ohne dass Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) anfielen.

Sassy-CEO Mark Scott bei den Newfoundland.Gold Virtual Investor Days

Sassy möchte die Investoren daran erinnern, dass Mark Scott, President und CEO von Sassy, heute, Donnerstag, den 3. Juni 2021, im Rahmen der Virtual Investor Days-Veranstaltung der Newfoundland.Gold-Allianz um 10 Uhr PT (13 Uhr ET/19 Uhr MEZ) an einer Podiumsdiskussion teilnehmen wird. Für weitere Informationen über die Virtual Investor Days und um sich für die heute Veranstaltung zu registrieren, besuchen Sie bitte Newfoundland.Gold.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Gold-Silber-Projekt Foremore, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet, und den Goldgürtel im Zentrum von Neufundland gerichtet

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen, abgesehen von Aussagen über historische Fakten, zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die erwartete Leistung von Sassy Resources Corporation darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die unter Verwendung von Annahmen formuliert wurden, die als vernünftig erachtet werden und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwankungen auf den Devisenmärkten, der Preis von Rohstoffen sowohl auf dem Kassamarkt als auch auf dem Terminmarkt, Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle und Regulierung durch nationale und lokale Regierungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Ländern, in denen Sassy tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, die Verfügbarkeit zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten und die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, oder betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den technischen Aktivitäten des Abbaus und der Rekultivierung, die spekulative Natur der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich der Risiken, die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, die Verringerung der Menge oder des Gehalts der Reserven, nachteilige Veränderungen der Kreditwürdigkeit und die Anfechtung von Eigentumsrechten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Einige der berichteten Ergebnisse sind historisch und wurden vom Unternehmen möglicherweise nicht verifiziert.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

