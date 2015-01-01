German Design Award 2026 für SlimPac: Faserguss-Standardpolster vereinfacht Elektronikversand

Die buhl-paperform GmbH erhält den German Design Award 2026 für SlimPac – eine nachhaltige, flexible Faserguss-Verpackung für den sicheren Versand flacher, empfindlicher Produkte.

Burbach – Die buhl-paperform GmbH wurde mit dem German Design Award 2026 als „Winner“ in der Kategorie Packaging sowie Circular Design ausgezeichnet. Prämiert wurde die Verpackungslösung SlimPac, ein klappbares Faserguss-Standardpolster für den Einzelversand flacher, empfindlicher Produkte wie Laptops, Tablets oder Displays.

SlimPac adressiert eine zentrale Herausforderung in Versand und Retourenlogistik, insbesondere im Reparatur- und Refurbished-Business. Bisher erforderten unterschiedliche Gerätegrößen häufig eine hohe Variantenvielfalt an Verpackungen, meist auf Basis von EPS, Kunststoff oder komplex aufzufaltenden Wellpappkonstruktionen.

SlimPac verfolgt einen einfachen und flexiblen Ansatz: Ein universelles Standardpolster passt sich durch ein patentiertes Flexdesign im Inneren des Polsters auf die Produktdimensionen an. Das Packgut wird einfach in das Polster eingelegt, zugklappt und in den Karton geschoben. Damit ist die sichere Reise vom Lieferanten bis zur Anwendung gewährleistet.

Technisch ist SlimPac von buhl-paperform so ausgelegt, dass es sich den Abmessungen flexibel anpasst und für eine sichere Arretierung im Versandkarton sorgt. Die stoßdämpfende Faserguss-Struktur schützt zuverlässig vor Vibrationen, Stößen und Bruch, ohne zusätzliche Kunststoffelemente. Gleichzeitig ermöglicht das intuitive Design ein standardisiertes Handling und reduziert Verpackungsfehler im operativen Betrieb.

Als Express-Fasergussteil ist SlimPac, für Produkte bis zu 381 × 281 × 20 Millimeter ab Lager verfügbar und kommt ohne Werkzeugkosten aus. Für Logistik und Einkauf bedeutet das eine schnell einsetzbare Lösung ohne initiale Investitionen, eine reduzierte Verpackungsvielfalt sowie geringeren Lager- und Transportbedarf. Die Polster sind nestbar und lassen sich platzsparend lagern. Ergänzende Größen sind auf Anfrage möglich.

Gefertigt wird SlimPac aus bis zu 100 Prozent recyceltem Altpapier. Die Verpackung ist vollständig recyclingfähig über den Papierkreislauf und stellt eine nachhaltige Alternative zu EPS-Schaum dar. Damit erfüllt SlimPac bereits heute die Anforderungen kommender regulatorischer Vorgaben wie der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) und der EUDR.

Die Jury des German Design Award würdigte insbesondere die konsequente Verbindung von Funktion, Gestaltung und Kreislaufwirtschaft. Hervorgehoben wurden die klare Formensprache, die praxisnahe Integration in bestehende Verpackungsprozesse sowie der messbare Beitrag zur Reduktion von Ressourcenverbrauch und CO?-Emissionen.

Entwickelt wurde SlimPac vollständig bei buhl-paperform. Das Entwicklungsteam verfolgte von Beginn an das Ziel, eine logistisch effiziente, wirtschaftlich tragfähige und zugleich kreislauffähige Verpackungslösung zu schaffen. Der German Design Award bestätigt diesen Ansatz und unterstreicht die wachsende Bedeutung standardisierter, nachhaltiger Verpackungskonzepte in Versand und Logistik.

Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung vergeben und zählt zu den international renommiertesten Designauszeichnungen. 2026 wurden mehr als 3.900 Einreichungen aus 57 Ländern bewertet.

Die buhl-paperform GmbH mit Sitz in Burbach ist ein familiengeführtes Unternehmen und zählt zu den führenden Herstellern nachhaltiger Verpackungslösungen aus Faserguss. Das Unternehmen entwickelt individuelle und standardisierte Verpackungen aus Altpapier für Industrie, Logistik und Versand und setzt konsequent auf Kreislaufwirtschaft und ressourcenschonende Produktionsprozesse.

