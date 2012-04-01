SIP Scootershop gewinnt German Design Award 2026 für Kundenmagazin CURVE

German Design Award: der Award für exzellentes Design Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung.

Mit seinem weltweiten Spektrum und seiner internationalen Strahlkraft zählt er zu den angesehensten Auszeichnungen der Designlandschaft. Seit 2012 identifiziert der Award maßgebliche Gestaltungstrends, macht sie sichtbar und zeichnet sie aus. Jährlich werden herausragende Arbeiten aus den Bereichen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur prämiert. Als Plattform für Connecting Global Excellence bringt der German Design Award die besten internationalen Gestaltungsleistungen zusammen und macht ihre Wirkung weltweit sichtbar.

Nominierung

Der German Design Award legt höchste Maßstäbe an die Auswahl seiner Preisträger*innen. Nur von den Expertengremien des Rat für Formgebung nominierte Produkte, Projekte und Kommunikationsdesignleistungen können am Wettbewerb teilnehmen. Bewertet wird in einem mehrstufigen Verfahren, das in einer zweitägigen Jurysitzung mündet.

Kategorien für ein breites Designspektrum

Um die Vielfalt der Designkultur abzubilden, ist der German Design Award in die drei Segmente unterteilt:

* Excellent Product Design

* Excellent Communications Design

* Excellent Architecture

Auszeichnung als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Communication Design“

SIP Scootershop ist mit dem German Design Award als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Communication Design“ ausgezeichnet worden. Prämiert wurde das Kundenmagazin CURVE, das jährlich erscheint und sich durch hochwertige Gestaltung sowie starke redaktionelle Inhalte auszeichnet.

Das 100-seitige Magazin wird einmal pro Jahr veröffentlicht und kostenlos an Kundinnen und Kunden von SIP Scootershop verteilt. CURVE bietet sorgfältig recherchierte Reportagen, spannende Geschichten und inspirierende Berichte aus der Welt von Vespa und Lambretta – mit einem klaren Fokus auf Szene, Kultur, Technik und Menschen.

Für das visuelle Konzept und die Umsetzung zeichnet die Landsberger Agentur 24sieben verantwortlich, die das Design des Magazins produziert. Die Auszeichnung würdigt das Zusammenspiel aus hochwertigem Layout, klarer visueller Sprache und starker Markenkommunikation.

„Mit CURVE wollten wir ein Magazin schaffen, das die Leidenschaft für Vespa und Lambretta nicht nur abbildet, sondern erlebbar macht – inhaltlich wie gestalterisch. Der German Design Award ist dafür eine großartige Anerkennung“, so Ralf Jodl, Co-Founder und CEO von SIP Scootershop.

Hier finden sich alle bisher erschienen Ausgaben des Kundenmagazins. Die Ausgabe 14 erscheint Mai 2026.

Über SIP Scootershop

SIP Scootershop ist einer der führenden Spezialisten für Ersatzteile, Tuning und Zubehör rund um Vespa und Lambretta und beliefert Kundinnen und Kunden weltweit.

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Motorroller Zubehör, Tuning und Ersatzteile weltweit. Wir bieten Teile für praktisch alle Fahrzeugmodelle der wichtigen Hersteller an, z. B. PIAGGIO, VESPA, LAMBRETTA, APRILA, YAMAHA, BMW, MBK, HONDA, PEUGEOT und weitere. SIP Scootershop vertrauen über 500.000 Kunden aus mehr als 70 Ländern, das Unternehmen hat 60.000 verschiedene Teile lagernd und versendet mehr als 2.000 Pakete täglich in Spitzenzeiten. SIP Scootershop ist ein eigentümergeführtes Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern.

