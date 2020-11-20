Geschenktipp für Kids: Die brandneuen Gnümies erobern Kinderherzen im Sturm – Comicroman und Kartenspiel

Weihnachten naht und damit die Frage nach dem besten Geschenk! Aber was begeistert die Kids wirklich? Der top Geschenk-Tipp 2025: Die brandneuen Gnümies – ein toller Mix aus Comic- und Spielspaß!

Die „Gnümies“, das ist ein ganz neues Comic-Universum, das seit diesem Sommer die Lese- und Spielwelt ordentlich aufmischt. Der frisch erschienene 450-Seiten starke Comicroman „Planet Gnüm“ erzählt den ersten Teil der Gnüm-Trilogie und stellt außerdem das Planetensystem und über 200 superlustige gnüme Lebewesen vor.

Passend dazu gibt es das Kartenspiel „Planet der Gnümies“. Das überzeugt unter anderem durch seine aberwitzige Dynamik voller Drehungen und Wendungen. Besonders gut kommt bei den Kindern an, dass alle Spielenden jederzeit aktiv sind und bis zuletzt die Chance haben, das Spiel für sich zu entscheiden. So halten Spielspaß und Spannung bis zum Schluss an. Praktisch: Die maximale Spiellänge des Kartenspiels lässt sich über die Deckgröße selbst bestimmen.

> Unser Fazit

Die Gnümies sind mehr als nur ein Buch oder ein Spiel – sie sind ein Erlebnis, das Fantasie, Humor und gemeinsames Spielen verbindet. Damit gehören sie zu den spannendsten Geschenkideen für Geburtstage und Weihnachten. Unser Tipp: Buch und Spiel funktionieren getrennt voneinander, den vollen Spaß bringen sie Doppelpack.

Geeignet sind Buch und Familienspiel für Kinder ab 6 bzw. 8 Jahren.

Preise: Buch: 19,90 EUR | Kartenspiel: 24,90 EUR | Bundle: 42,90 EUR

Am besten erhältlich im GnümShop: https://www.gnuem.com

Gnümies auf Instagram entdecken: www.instagram.com/gnuemies/

> Inhalt Buch „Planet Gnüm“ < TEIL 1: Comicroman Janignüm – Die erste gnüme Geschichte.

Stell dir vor , Planeten leben.

Stell dir vor, du hast eine direkte Verbindung zum Planetenbewusstsein.

Stell dir vor, so wie du dich fühlst, fühlt sich auch der Planet.

Stell dir vor, für dich bleibt die Welt stehen. . .

Eigentlich ist alles gut, denn eigentlich steht mal wieder eine tolle Party auf dem Planeten Gnüm an. Dann aber führt ein harmloser Grottenolm-Schluckauf zu einem verhängnisvollen Missverständnis – und damit auch zu einem großen Problem für alle gnümen Lebewesen: Als für den verliebten Gnüm die Welt aus Kummer stehen bleibt, stoppt auch der ganze Planet seine Rotation. Dem jungen Helden, der nie einer sein wollte, bleibt keine Wahl. Er muss seinen Planeten und alle Lebewesen retten. Und plötzlich spielen ein magischer Stein, eine Gurke und Opas UGFOMHA eine ungeahnt große Rolle.

Teil 2: Glossar Planetensystem und gnüme Lebewesen

Im zweiten Teil des Buches lernt ihr das gesamte gnüme Planetensystem, alle Heldinnen und Helden sowie die ersten 200 gnümen Lebewesen kennen: von der Yayraffe bis zum Aalgladde, vom Fietz über die erstaunlichen Dinofraurier bis hin zu den Hiesigen Riten – diese fantasiereichen Geschöpfe machen einfach gute Laune.

> Kartenspiel „Planet der Gnümies“

Das Kartenspiel „Planet der Gnümies“ vereint Glück, Taktik und jede Menge Fairness zu einem verrückt dynamischen Spielerlebnis. Ziel ist es, möglichst viele Gnümpunkte zu sammeln: Knubbelpunkte werden eingetauscht, Freunde, Dinofraurier und Haustiere gesammelt und frei fliegende Partikel ausgespielt. Der heimliche Held ist das „Häh“: Das kleine, kartoffelförmige Haustier versteht das Spiel nicht so richtig – zieht jemand diese Karte, schnappt es sich Karten von Spielern und muss schnell wieder eingefangen werden.

Das werdet ihr lieben: Während des Spiels ist für alle immer was los. Ihr habt stets die Chance, neue Karten zu ziehen und das Spiel bis zum Schluss für euch zu drehen. Wer Pech hat, bekommt Trostpunkte, die maximale Spiellänge lässt sich selbst bestimmen.

Neugierig? Die Spielanleitung gibt es auch als Video auf dem Gnüme-YouTube-Kanal.

