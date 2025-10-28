Geschichte des Guinness-Biers: Abenteuerreise durch Jahrhunderte

Vom 9.000-Jahre-Pachtvertrag bis zum cremigen Pint: Die Geschichte von Arthur Guinness und seiner Brauerei an St. James’s Gate Brewery zeigt, wie aus Tradition ein weltweites Original wurde.

Was für ein Jahresabschluss! Am 31. Dezember 1759 unterschrieb Arthur Guinness einen Pachtvertrag über 9.000 Jahre – für die St. James’s Gate Brauerei im irischen Dublin. Sein Neujahrsvorsatz war also ein wenig größer als üblich, was uns mit Blick auf sein Produkt nicht wundert. Arthurs Guinness-Bier ist seitdem 267 Jahre durch die Zeit gereist, folglich bleiben bis zur anstehenden Vertragsverlängerung noch 8.733 übrig. Na, dann, _Sláinte!_

Kurzübersicht: Guinness-Bier von damals bis heute

? 1755: Arthur Guinness begann erstmals, Bier zu brauen

? 1759: Unterzeichnung des Pachtvertrags durch Arthur Guinness für James’s Gate in Dublin

? Ab 1769: Export des lang haltbaren Stouts, zunächst nach England, dann weltweit

? 1799: Vollständige Umstellung auf das erfolgreiche dunkle Porter (Stout)

? 1959: Einführung des Nitrogen-Zusatzes für einen cremig-weichen Abgang

? 1989: Einführung der Guinness-Kugel, für cremigen Schaum auch im Dosenbier

? 1997: Gründung von Finnegan Events, dem Eventservice mit Guinness-Faible in Deutschland

Arthur Guinness: irischer Bierkenner mit großer Vision

Die Leidenschaft für richtig gutes Bier fiel für Guinness-Gründer Arthur Guinness nicht aus dem Himmel: Schon sein Vater Richard war aller Wahrscheinlichkeit nach Braumeister bei Dr. Arthur Price, der später zum Erzbischof von Cashel avancierte. Bis zur Fusion mit dem britischen Getränkekonzern Diageo im Jahr 1997 blieb das Unternehmen fest in Familienhände. Sechs Generationen waren seither vergangen, und auch heute noch halten Familienmitglieder Firmenanteile, die ihnen einen gewissen Einfluss sichern

Spotlight auf den Genuss: Was ist das Besondere an Guinness Bier?

Das Bier von Guinness hat die Jahrhunderte nicht durch Zufall so glänzend überdauert: Überall, wo ein Produkt langfristig den Markt erobert, braucht es begeisterte Abnehmer dafür – und das ist bei dem beliebten Guinness ohne Frage gegeben. Die Alleinstellungsmerkmale der modernen Bierspezialität mit historischen Wurzeln überzeugen nun einmal auch anspruchsvolle Gaumen.

Das ist das Besondere an dem Bier aus der Guinness Brauerei:

? Cremige Textur durch Verwendung von Stickstoff, zusätzlich zur Kohlensäure

? Dunkle Farbe durch sorgsam geröstete, geschmacksintensive Gerste

? Süße Röstaromen mit sanfter Bitterkeit erinnern an Kaffee & dunkle Schokolade

? „Two-Part Pour“-Einschenkverfahren aus dem Fass, für die dichte Schaumkrone

? Ikonischer Charakter in Farbe, Geschmack und historischem Markendesign mit goldener Harfe

_Warum ist in Guinness-Bier eine Kugel? Die kleine Kapsel im Guinness-Dosenbier, auch Widget genannt, setzt beim Öffnen der Dose Stickstoff frei, erzeugt dadurch feine Bläschen und simuliert den Effekt, der beim Zapfen vom Fass entsteht. Das Bier erhält dadurch die Textur eines frischen Fassbiers mit cremigem Schaum. _

Eine Guinness-Dose als kleinster mobiler Irish Pub der Welt

Apropos Guinness aus der Dose: Seit einigen Jahren schreibt Guinness in Deutschland erneut Geschichte. Denn seitdem rollt der kleinste mobile Irish Pub von Finnegan Event durchs Land und versorgt Bierliebhaber mit echten irischen Genüssen. Egal, wo die Dose mit Zapfanlage und Theke auftaucht, sie sorgt für Aufsehen und jede Menge Durst.

Zu mieten ist der Mini-Pub für Veranstaltungen aller Art, von der Hochzeitsfeier bis zu Firmenevent, vom Konzert bis zum Stadtfest. Die Vorteile: ganz großer Auftritt bei geringem Platzbedarf – und ein Megagenuss im Pint. Natürlich können auch andere Biere aus dem Zapfhahn strömen, das ist ganz dem Veranstalter überlassen. Wie wäre es zum Beispiel mit Kilkenny oder einer leckeren lokalen Biersorte?

_Kann man Guinness in Deutschland kaufen? _

_Alle Guinness Biersorten sind in Deutschland erhältlich, es gilt nur, einen ordentlichen Getränkehändler oder Supermarkt zu finden. Und wer vertreibt sonst noch Guinness in Deutschland? Der Partyservice Finnegan Events schenkt selbstverständlich auf Wunsch Guinness aus, und bringt dazu gern die passende Irland-Deko plus erfahrenes Personal und Live-Musik mit. Das sind die Kernsorten: _

* _Guinness Draught: das bekannte, cremig-weiche Bier_

* _Guinness Extra Stout: die kräftige Variante nach altem Rezept_

* _Guinness Foreign Extra Stout: die extra-starke Exportvariante_

* _Guinness alkoholfrei: auch „Guinness 0.02 genannt, seit 2025 in Deutschland_

_ Darüber hinaus können deutsche Bierfreunde auch weniger bekanntes Guinness Bier kaufen, wie Hop House 13 Lager, Guinness Nitro IPA und Guinness Golden Ale. Aber um daran zu kommen, ist meist längeres Suchen nötig – oder alternativ eine kurze Anfrage bei Finnegan Events. _

Das sind die Highlights aus der Geschichte der Guinness-Brauerei

Schon ab 1769 flossen erste Guinness-Ströme Richtung England, ab 1839 war Guinness die größte Brauerei in ganz Irland. 1886 ging Edward Guinness an die Londoner Börse und verkaufte dort 65 % seines Aktienkapitals für ungeheure 6 Millionen Britische Pfund. Bevor der Erste Weltkrieg über Europa fegte, avancierte das Unternehmen zur größten Brauerei der Welt.

Die historische St. James’s Gate Brewery in Dublin gibt es noch heute, jetzt ist sie immerhin noch die weltweit größte Stout-Brauerei und bildet das Herz der Guinness-Herstellung. Getrunken und genossen wird das irische Bier in mehr als 150 Ländern – und um die Frische jederzeit zu gewährleisten, hat Guinness seine Brauereien an mehreren Orten der Welt verteilt.

Seit 1985 kann Guinness auch Irish Whiskey: Damals erwarb die Firma die schottische Destillerie Arthur Bell & Sons, im Jahr darauf die Distillers Company – beide Unternehmen vereinten sich unter dem Namen „United Distillers“. Die irische Seele ist nun einmal mit Bier und Whisky getauft – darum gibt es vom Eventservice Finnegan Events auch erlesene Whiskeys mit fürstlichem Aroma sowie ein Whisky-Tasting in urgemütlicher Runde.

_Guinness ist das offizielle Bier welcher Fußball-Liga? _

_Seit Juni 2024 ist Guinness das offizielle Bier der Premier League, also der höchsten Fußball-Liga Englands. Damit ist die irische Brauerei zum ersten Mal eine globale Partnerschaft eingegangen. _

Warum ist Guinness-Bier so gesund? Leib & Seele gut versorgt

Das Bier aus Irland enthält Polyphenole aus Hopfen, also wirksame Antioxidantien, die das Herz-Kreislauf-System und den Darm schützen können. Im dunklen Bier befinden sich B-Vitamine, Kalium, Phosphor und Folsäure für Stoffwechsel und Nervensystem. In moderater Menge liefert Guinness auch lösliche Ballaststoffe für den Darm. Allerdings ist auch der Alkoholgehalt zu beachten, der den positiven Gesundheitseffekt durchaus aufheben kann. Also: besser nur in Maßen genießen, um Leib und Seele zu verwöhnen.

Irland, Guinness und ganz viel Party: Das ist Finnegan Events

Das Team von Finnegan Events bringt irische Partylust und Geselligkeit nach Deutschland, und das schon seit 1997. Der Eventdienstleister richtet vielfältige Veranstaltungen aus oder trägt seinen Teil zu gelungenen Events bei. Dabei liegt der Fokus auf der grünen Insel mit all ihren Kostbarkeiten von Guinness über Shepherd’s Pie bis Irish Folk. Auf Wunsch können die Event-Spezialisten aber auch ganz anders: im unverbindlichen Gespräch ist das individuelle Wunschprogramm schnell geklärt.

Kontaktdaten für mehr Informationen:

Finnegan Events

Christoph Rehak

Untertorstr. 45

D-63688 Gedern

E-Mail: info@guinness-stand.de

Telefon: +49 (0) 171 – 78 530 58

Web: https://finnegan-events.de/

