Irre irisch – Finnegan Events mischt die Business-Messe IMEX 2025 in Frankfurt auf

Eines der Jahreshighlights 2025 für den hessischen Event-Profi Finnegan Events

Wenn irisches Flair, ausgelassene Partystimmung und süffiges Guinness-Bier gewünscht sind, ist der hessische Veranstaltungsprofi Finnegan Events zur Stelle. Bei der IMEX 2025 in Frankfurt (einer der weltweit führenden Fachmessen für Business-Events / Firmenveranstaltungen) zauberten wir dieses Jahr gemeinsam mit dem Gastro-Experten Medley (extra per Schiff und LKW aus Irland angereist) ein unvergessliches, irisch angehauchtes Catering an den Gemeinschaftsstand von Tourism Ireland, Fáilte Ireland und Tourism Northern Ireland. Das passende Motto: „MEET IN IRELAND“.

Neben erstklassigem Fingerfood, Winetasting von der Spezerei durfte natürlich unser leckeres Guinness nicht fehlen, frisch vom Faß gezapft, original mit Kleeblatt aus unserer mobilen Guinness-Bar namens „Arthur“. Kein anderes Getränk steht so symbolisch für die Feierfreude und Ausgelassenheit der grünen Insel – der perfekte Ort, um sich privat und geschäftlich auszutauschen, näherzukommen und langfristige Beziehungen zu etablieren.

Stargast am „MEET IN IRELAND“-Stand war zweifellos der irische Tourismusminister Peter Burke. Sein Besuch unterstrich auf beeindruckende Art und Weise die Bedeutung der IMEX und das Interesse der irischen Regierung, die Republik Irland als bevorzugtes Ziel für Geschäftsreisen zu festigen und auszubauen. Gegenüber der Medienplattform „Reise- und Tourwelt“ äußerte sich Burke zum Event folgendermaßen:

„Ich freue mich sehr, dass ich beim internationalen Start von Business Events 2030 in Deutschland dabei sein konnte. Die IMEX Frankfurt, Europas größte Fachmesse für Tagungen, Events und Incentive-Reisen, bringt jedes Jahr die globale Branche zusammen. Business Events 2030 definiert unsere politische Ausrichtung neu – mit einem klaren Fokus auf wirtschaftliche Ziele, die Stärkung von Tourismus-KMU und der irischen Wirtschaft insgesamt. Gleichzeitig unterstreicht die Strategie Irlands Nachhaltigkeitsprofil als attraktiver Standort für Unternehmen.“

Für die passende musikalische Untermalung sorgte der Live-Entertainer Norman Hartnett, gebürtig aus Cork an der irischen Südküste. Mit irischen Folksong-Klassikern wie „Whiskey In The Jar“ oder eigenen Interpretationen von Pop- und Rock-Klassikern wie „Losing My Religion“ von REM verzaubert der charmante junggebliebene Musiker jedes Publikum – egal ob im Ski-Resort in Gstaad oder St. Moritz, in Clubs, Pubs, Hotels – oder eben auch bei Messe-Events und Firmenveranstaltungen.

Stormin‘ Norman brachte sich bereits im zarten Alter von 5 Jahren das Klavier- und Gitarrespielen bei und gründete mit 16 seine erste eigene Band. Handgemachte irische Musik gehört zum geselligen Pub-Zusammensein wie das Guinness-Bier und jede Menge fröhliche Gesichter, gute Laune und die pure Lust am Leben.

Ob internationale Bühne oder kleines Vereinsfest – irisches Partyfeeling ist bei Finnegan Events fest in der DNA verankert. Der Veranstaltungsprofi aus dem hessischen Büdingen ist mit umfassendem Equipment und erfahrenem Gastropersonal bundes- und europaweit unterwegs und verwandelt jedes Fest in eine kleine irische Sensation.

Egal, ob Sie einen irischen Musiker suchen, einen US Hot Rod mit integrierter Schank- und Thekentechnik, Hussenverleih, Veranstaltungstechnik, Thekenpersonal oder Barkpeer, Kühlwagen, Guinness-Bier oder das einzigartige Mobile Irish Pub – mit Finnegan Events und Chris Rehak im Boot, wird jede Party zu einem einmaligen Erfolgserlebnis. Irre Bock auf Irland? Dann nichts wie ab zu Finnegan!

MICE? Das steht für „Meetings, Incentives, Conferences und Events“. Die IMEX dient als globaler Branchentreffpunkt für Eventplaner aus der MICE-Branche und bringt Reisedestinationen, Hotel- und Technologieanbieter zusammen, um sich auszutauschen und Veranstaltungen der Superlative zu erschaffen.

Mit über 3.000 Ausstellern und fast 70.000 Meetings gilt die IMEX Frankfurt 2025 als die bisher größte Ausgabe der Fachmesse aller Zeiten. Neben den Themen Innovation, KI, nachhaltige Konzepte und multisensorischen Erlebnissen sorgten auch das umfangreiche Rahmenprogramm, viele Networking-Events und digitale Tools für einen zufriedenstellenden und fruchtbaren Austausch, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die nächste Ausgabe der IMEX Frankfurt steigt übrigens von 19. bis 21. Mai 2026. Are you going to be there? Stay cool. Stay Irish. With Finnegan Events and Medley.

