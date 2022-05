Gesucht: Die besten ERP Systeme des Jahres 2022

ERP-Systeme als Enabler der digitalen Transformation

Der Wettbewerb „ERP-System des Jahres“ ist die wichtigste ERP-Auszeichnung in Europa. Mit dem renommierten Award des Center for Enterprise Research werden 2022 zum 17. Mal die besten ERP-Anbieter gekürt. Enterprise Resource Planning (ERP) und Digitalisierung gehören eng zusammen, somit ist die ERP-Integration eine der zentralen Säulen für die erfolgreiche digitale Transformation.

Bewerbungsschluss am 1. Juni 2022 – Einreichung der Unterlagen bis 15. Juni 2022

Unternehmen der Branche können sich noch bis zum 1. Juni 2022 anmelden und die Unterlagen bis zum 15. Juni hochladen. Durch den Fokus auf inhaltliche Kriterien erhalten große und kleinere Organisationen gleichermaßen die Chance, neben der hochkarätigen Jury ebenso Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen.

In 2022 unterteilt sich der Wettbewerb in 11 Kategorien. Eine unabhängige Jury aus hochkarätigen Digital- und Branchen-Expert:innen aus Beratung, Journalismus und Wissenschaft ermittelt den Gesamtsieger je Kategorie. Die Präsentationen der Finalisten finden am 5. September 2022 im Rahmen eines Digitalen Pitches vor der namenhaften Jury statt. Die spannenden Finalisten-Präsentationen können online mitverfolgt werden und bieten damit allen Professionals spannende Einblicke für ihre Themenfelder ERP-Auswahl, -Einführung und -Weiterentwicklung.

Am Mittwoch, den 7. September 2022 werden die Gewinner im Rahmen einer feierlichen Award-Verleihung im Zentrum Industrie 4.0 in Potsdam gekürt. Veranstaltet wird der Wettbewerb zum „ERP-System des Jahres 2022“ vom Center for Enterprise Research der Universität Potsdam in Kooperation mit dem Berliner GITO-Verlag.

Über den Wettbewerb „ERP-System des Jahres“

Derzeit gibt es allein auf dem deutschen Markt mehr als 300 aktive Anbieter von ERP-Systemen. Mit dem Wettbewerb „ERP-System des Jahres“ trägt das Center for Enterprise Research (CER) der Universität Potsdam entscheidend dazu bei, die wirklich innovativen unter diesen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Unabhängig Jury

Eine unabhängige Jury aus Wissenschaftlern, Beratern und Medienexperten bewertet alle eingegangenen Bewerbungen auf Basis mehrerer inhaltlicher Kriterien. Zu diesen zählen u.a. die Einführungsmethodik in die Systeme, der konkrete Kundennutzen in der jeweiligen Branche, die verwendeten Technologien bis hin zu deren Integrationsfähigkeit. Für eine umfassende Bewertung legen die Experten ihren Fokus neben der aktuellen Anwendbarkeit des Systems ebenso auf zukunftsweisende Innovationen, dabei insbesondere im Bereich Digitalisierung.

Vorsitzender der Jury

Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau hat den Wettbewerb „ERP-System des Jahres“ 2007 ins Leben gerufen und ist seitdem Vorsitzender der Jury. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, Prozesse und Systeme an der Universität Potsdam, Herausgeber verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften und wissenschaftlicher Leiter des am Potsdamer Lehrstuhl angesiedelten Center for Enterprise Research (CER). Darüber hinaus initiierte er das Zentrum Industrie 4.0 Potsdam – ein Labor für Unternehmer, Forscher, Pioniere und Bildungseinrichtungen. Seit 2007 ist Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau zudem Mitglied der acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), die die Bundesregierung zu Industrie 4.0 und Zukunftsthemen berät.

Weitere Informationen unter:

– Über den Wettbewerb „ERP-System des Jahres 2022“: https://events.gito.de/erp-systeme-des-jahres-2022/

– Zur Teilnehmer-Registrierung „ERP-System des Jahres 2022“: https://events.gito.de/tickets-2/

– https://de.wikipedia.org/wiki/ERP-System_des_Jahres

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GITO mbH Verlag für Industrielle Informationstechnik und Organisation

Frau Martina Braun / Geschäftsführerin

Kaiserdamm 23

14057 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 41938364

web ..: https://www.gito.de

email : martina.braun@gito.de

.

