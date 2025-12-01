Gesucht wird das gute Wort des Jahres 2025

Angesichts einer von Krisen geprägten Debatte startet Eva List die Mitmach-Aktion „Das gute Wort des Jahres 2025“. Gesucht werden Begriffe, die Menschen im vergangenen Jahr gestärkt haben.

_Mentale Gegengewichte setzen – eine Mitmach-Aktion von Mental-Media-Score®_

Nordhorn, 16.12.2025 – Krieg, Klima, Krisen und Katastrophen dominieren die öffentliche Sprache. Die Texterin, Rednerin und Medienexpertin Eva List setzt dem bewusst etwas entgegen: Mit der Aktion „Das gute Wort des Jahres 2025“ ruft sie gemeinsam als Initatorin des Mental-Media-Score® dazu auf, Worte zu sammeln, die im vergangenen Jahr gutgetan haben – persönlich, gesellschaftlich oder im Kleinen des Alltags.

Bis zum 24. Dezember 2025 können Menschen jeden Alters ihr gutes Wort des Jahres einreichen. Auch Kinder sind ausdrücklich eingeladen, sich zu beteiligen. Die Erfahrung zeigt: Gerade ihre Wortwahl überrascht – und eröffnet Gespräche, die sonst oft nicht entstehen.

„Wir sprechen viel darüber, was uns belastet. Aber viel zu selten darüber, was uns stärkt. Worte wirken – mental, emotional und gesellschaftlich. Diese Aktion macht diese Wirkung sichtbar“, sagt Initiatorin Eva List.

Vom Mitmachen zum gemeinsamen Ergebnis

Die Einreichung erfolgt über ein kurzes Online-Formular. Alle Wörter werden gesammelt und nach Häufigkeit ausgewertet. Aus den Top 3 entsteht anschließend eine gemeinsame Abstimmung zum guten Wort des Jahres 2025. Die drei meistgenannten Begriffe erhalten zudem ein sogenanntes _Wortportrait_ – eine Einordnung zur Bedeutung, Herkunft und emotionalen Wirkung des Wortes.

Bereits die ersten Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen: Die Aktion macht Freude, regt zum Nachdenken an und lenkt den Blick bewusst auf positive, stärkende Begriffe wie _Zuversicht_, _Zivilcourage_, _Mutausbruch_ oder _Serendipität_.

Sprache bewusst wahrnehmen

Die Aktion ist Teil der Arbeit rund um den Mental-Media-Score®, einem Ansatz, der – angelehnt an den Nutri-Score – die Wirkung von Sprache auf unsere mentale Gesundheit sichtbar machen möchte. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um Reflexion: Welche Worte prägen unseren Alltag? Welche nähren – welche erschöpfen?

„Gerade für Eltern ist das Einreichen eines Wortes mit ihren Kindern oft ein Aha-Moment. Sprache wird plötzlich zum Gesprächsanlass – nicht abstrakt, sondern ganz konkret“, so List.

Teilnahme an der Wahl des guten Wortes 2025

Das gute Wort des Jahres 2025 kann hier eingereicht werden:

https://forms.gle/qF44x8qwJoDGJSZM9

Teilnahmeschluss ist der 24.12.2025.

Eva List ist freiberufliche Texterin, Marketingberaterin und Rednerin. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Wirkung von Sprache im digitalen Raum und setzt sich für einen bewussteren Medienkonsum ein. Mit dem Mental-Media-Score® hat sie eine eingetragene Marke geschaffen, die Sprache als mentalen Wirkfaktor sichtbar machen möchte.

Pressekontakt:

Eva List

Frau Eva List

Am Graskamp 23

48531 Nordhorn

fon ..: 017645868759

email : kontakt@evalist.de

