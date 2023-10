Gesunde Zähne und Knochen: Calcium ist ein Wundermittel

Die 215 Knochen und 32 Zähne des menschlichen Körpers brauchen permanent jeden Tag frisches Calcium. Ohne dieses wichtige Mineral werden die Knochen porös und die Zähne krank.

Ohne gesunde Knochen ist an Wohlbefinden nicht zu denken. Sie bilden die mechanische Stützstruktur des menschlichen Körpers, geben uns Halt und Kraft. Und wenn die Knochen schmerzen, etwa durch Verletzungen oder Erkrankungen des Knochens- beziehungsweise des Knochengewebes, empfinden wir einen häufig einen tiefsitzenden dumpfen Schmerz, den wir nur schwer zuordnen können. Gleiches gilt für unsere Zähne: Wir wollen jeden Tag kraftvoll zubeißen können und Zahnschmerzen um alles in der Welt verhindern, zumal sich Zahnprobleme leicht auch auf andere Bereiche des Körpers auswirken kann. Die Folge von toten und kranken Zähnen können Kopf- und Ohrenschmerzen, Verspannungen, aber auch zum Teil schwerwiegende Erkrankungen wir Rheuma, Herz-und Lungenkrankheiten sein, wie beispielsweise die Münchener Verein Versicherungsgruppe betont.

„Daher ist die dauerhafte Zufuhr von Calcium wichtig. Die 215 Knochen und 32 Zähne des menschlichen Körpers brauchen permanent jeden Tag frisches Calcium. Ohne dieses wichtige Mineral werden die Knochen porös und die Zähne krank“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis.

Calcium spielt als essenzielles Mineral eine entscheidende Rolle für die menschliche Gesundheit. Als ein Hauptbestandteil von Knochen und Zähnen unterstützt Calcium das Wachstum, die Entwicklung und die Erhaltung gesunder Knochen und hilft, Osteoporose (Knochenschwund) vorzubeugen. Eine ausreichende Calciumzufuhr ist besonders wichtig während der Kindheit, Jugend und in den frühen Erwachsenenjahren, da in dieser Zeit die Knochenmasse aufgebaut wird. Auch für die Kontraktion und Entspannung der Muskeln ist Calcium von entscheidender Bedeutung, einschließlich der Herzmuskulatur. Es spielt auch eine Rolle bei der Reizübertragung zwischen Nerven und Muskeln.

Frank Felte nennt weitere Beispiele: „Calcium ist an der Blutgerinnung beteiligt, einem lebenswichtigen Prozess, der bei Verletzungen hilft, Blutungen zu stoppen, und fördert die Übertragung von Nervenimpulsen, die für die ordnungsgemäße Funktion des Nervensystems entscheidend sind. Auch spielt das Mineral eine Rolle bei der Regulierung verschiedener Hormone im Körper, einschließlich des Parathormons, das den Calciumspiegel im Blut kontrolliert. Apropos Blut: Es wird angenommen, dass eine ausreichende Calciumzufuhr auch zur Regulierung des Blutdrucks beiträgt und die normale Herzfunktion und die Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Herzrhythmus unterstützt.“

Um die Vorteile von Kalzium zu nutzen, ist es wichtig, die empfohlenen täglichen Mengen zu sich zu nehmen. Die empfohlene tägliche Zufuhr kann je nach Alter, Geschlecht und besonderen Lebensumständen variieren. Kalziumreiche Nahrungsquellen umfassen Milchprodukte wie Milch, Käse und Joghurt, aber auch grünes Blattgemüse wie Brokkoli und Spinat, angereicherte pflanzliche Milchalternativen und bestimmte Fischsorten wie Lachs und Sardinen.

„In einigen Fällen kann eine Nahrungsergänzung mit Calcium erforderlich sein, insbesondere bei Personen mit bestimmten Gesundheitszuständen oder wenn die Ernährung nicht ausreichend Calcium liefert. Dafür haben wir bei Natura Vitalis das Produkt ,Osteo-Calcium-Retard‘ als sichere und effektive natürliche Calciumquelle entwickelt. Die besondere Rezeptur liefert rund um die Uhr eine ausreichende Menge an bioverfügbarem Calcium“, betont Frank Felte (https://www.naturavitalis.de/Osteo-Calcium-Retard-120.html).

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto „natürlich gut“ stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses „Kraftwerk der Natur“, eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des „GOGREEN“-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

