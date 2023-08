Wechseljahre: Hilfe für Frauen durch natürliche Vitalstoffe

Natura Vitalis hat mit „Woman N°1“ ein Produkt entworfen, das sich genau an den Bedürfnissen von Frauen orientiert, die sich in den Wechseljahren befinden und unter verschiedenen Beschwerden leiden.

Die Wechseljahre, auch bekannt als Klimakterium oder Menopause, bezeichnen den natürlichen Übergang in der Lebensphase einer Frau, in der ihre Fortpflanzungsfähigkeit allmählich abnimmt. In dieser Zeit stellt der Körper seine Produktion von Sexualhormonen, insbesondere Östrogen, ein. Die Wechseljahre treten in der Regel zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr einer Frau auf, wobei das genaue Alter individuell variieren kann. Der Übergang in die Wechseljahre kann mehrere Jahre dauern und geht oft mit einer Reihe von körperlichen und emotionalen Veränderungen einher.

„Und diese Veränderungen stellen für viele Frauen ein großes Problem dar. Häufige Symptome der Wechseljahre sind Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, vaginale Trockenheit, vermehrtes Wasserlassen, Gedächtnisprobleme, Gewichtszunahme und Veränderungen im Menstruationszyklus, zum Beispiel unregelmäßige oder stärkere Blutungen“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Wechseljahre keine Krankheit sind, sondern ein natürlicher Teil des Alterungsprozesses einer Frau. Es kann hilfreich sein, einen gesunden Lebensstil beizubehalten, der regelmäßige körperliche Aktivität, eine ausgewogene Ernährung und Stressbewältigungstechniken umfasst, um die Beschwerden während der Wechseljahre zu verringern. Ein offenes Gespräch mit einem Arzt kann bei der Entscheidung über die beste Vorgehensweise und Behandlungsoptionen während dieser Phase helfen.

Frank Felte rät daher dazu, auf bestimmte Verhaltensweisen zu achten, die dabei helfen, die Reihe an belastenden Symptomen zu mindern. „Weniger anstrengend erleben Frauen den Übergang in die zweite Lebenshälfte, wenn sie versuchen, so gut wie möglich Stress zu vermeiden, denn negativer Stress ist einer der schlimmsten Beschleuniger der Alterung. Weiterhin hilfreich ist es für sie, Entspannungstechniken wie Meditation und Yoga zu praktizieren. Auch sportliches Training lässt sie größere psychische Belastungen körperlich leichter verkraften, ebenso der Verzicht auf regelmäßigen Alkoholkonsum.“ Eine wesentliche Rolle für den Verlauf und das Erleben der Wechseljahre spielt seiner Ansicht nach auch die Ernährung. Mit einer nährstoffreichen Ernährung kämen Frauen besser durch die Zeit der Veränderung. Sie sollten viel Obst, Gemüse und Vollkorngetreide auf ihren Speiseplan setzen und weniger Fleisch und tierische Produkte. Insgesamt wirke sich eine vegetarische Ernährung positiv in dieser belastenden Zeit aus.

Ebenso nennt Frank Felte weitere natürliche Vitalstoffe, die zur Reduzierung von Wechseljahresbeschwerden hilfreich sein können. Mit „Woman N°1“ hat Natura Vitalis ein Produkt entworfen, das sich genau an den Bedürfnissen von Frauen orientiert, die sich in den Wechseljahren befinden. Die weltweit einzigartige Rezeptur besticht unter anderem durch die edelsten Isoflavone (Phytoöstrogene), die Mutter Natur zu bieten hat. So enthält jede einzelne Kapsel unter anderem einen raffinierten, hoch dosierten Isoflavon-Mix aus Rotklee, Angelica Sinensis, Mönchspfeffer, Himbeerblatt und Hopfen. Diese ausgeklügelte Komposition sorgt für ein sehr angenehmes Wohlgefühl, wenn die körpereigene Östrogenproduktion nachlässt.

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto „natürlich gut“ stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses „Kraftwerk der Natur“, eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des „GOGREEN“-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

