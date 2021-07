Natürliche Vitalstoffe: Regelmäßige Fastenkuren helfen dem Körper auf die Sprünge

Im menschlichen Körper fallen täglich Abfallstoffe an, die es zu entsorgen gilt. Eine gut geplante Fastenkur kann helfen, Stoffe aus dem Körper abzutransportieren. Auch die Entwässerung ist wichtig.

Ob klassisches Essenfasten, Saftkuren oder der Verzicht auf einzelne Nahrungsmittel wie Schokolade oder Alkohol: Fasten ist ein in vielfältigen Formen ausgeprägter Trend. Schon der griechische Arzt Hippokrates von Kos hatte in der Antike das Fasten als medizinische Therapie erkannt. In besonders schlimmen Fällen empfahl er sogar, ausschließlich Honigwasser zu trinken. Trägheit und Völlerei sah er als Ursachen für Fettsucht an, denen man mit dem Verzicht begegnen sollte.

„Das gilt heute auch noch. Regelmäßige Kuren helfen dem Immunsystem auf die Sprünge, können Krankheiten lindern und die Ernährungsgewohnheiten positiv beeinflussen. Im menschlichen Körper fallen täglich Abfallstoffe an, die es zu entsorgen gilt. In den allermeisten Fällen kann der Organismus diese wichtige Aufgabe selbstständig regeln. Aber im Lauf der Zeit kann es vorkommen, dass die Entgiftungsorgane mit ihrer Arbeit überfordert und nicht in der Lage sind, sämtliche Stoffe aus dem Körper abzutransportieren“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis.

Wenn dieser Zustand der Überforderung eintritt, entstehen sogenannte Schlacken. Das sind vom Körper neutralisierte Säurereste, Kalk- und Nanopartikel, Cholesterinverbindungen oder auch Schwermetalle von außen belasten den Körper und können ihn im schlimmsten Fall sogar schädigen. „Deshalb empfiehlt es sich, den Körper bei seiner Aufgabe, sich von den Schlacken zu befreien, regelmäßig auf natürlichem Wege zu unterstützen“, rät Frank Felte und verweist auf die Tradition des Heilfastens nach den Erkenntnissen des deutschen Arztes Dr. Otto Buchinger. In der Regel wird bei Heilfasten generell über fünf bis maximal 35 Tage keine feste Nahrung aufgenommen. Der Fastende ernährt sich, je nach Fasten-Modell, ausschließlich von Gemüsebrühe, Säften, Tee und Wasser. So sollen die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden, besagt die Theorie. Der eine oder andere möchte so auch ein paar Pfunde verlieren.

Die Ergebnisse sind sehr vorzeigbar: „Die positiven Auswirkungen regelmäßiger Kuren konnten bereits durch eine ganze Reihe von klinischen Studien eindrucksvoll belegt werden. Neurodermitis, Schuppenflechte, Allergien und Asthma lassen sich ebenso erfolgreich mit regelmäßigen Fastenkuren behandeln oder lindern wie Rückenschmerzen bis hin zu rheumatischen Erkrankungen, Kopfschmerzen und Migräne, Magen- und Darmprobleme, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen, Diabetes oder Fettleibigkeit. Forscher auf der ganzen Welt sind inzwischen sogar der Ansicht, dass ein vorübergehender Verzicht auf Nahrung der Gesundheit nachhaltig zugutekommt und das Leben verlängert“, betont Frank Felte.

Er weiß auch, dass es manchmal sehr nützlich sein kann, den Körper beim Fasten vom überschüssigen Wasser zu befreien. Die Balance des Wassers im Körper ist von entscheidender Bedeutung, denn ein zu hoher Wasseranteil im Gewebe birgt gesundheitliche Risiken. Viele Menschen haben zu viel Wasser im Gewebe, betroffen sind vor allem Frauen. Man spricht in diesem Fall von Wassereinlagerungen – medizinisch als Ödem bezeichnet. Das sieht nicht nur schwammig und unschön aus, sondern belastet auch den Kreislauf, treibt den Blutdruck nach oben und schädigt auf Dauer die Gesundheit. Will man diesen Risiken etwas entgegenhalten, sollte man den Körper entwässern. Natura Vitalis hat mit „Aqua GO Strong“ spezielle Entwässerungskapseln entwickelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natura Vitalis

Herr Siegfried Deleske

Adlerstraße 29

45307 Essen

Deutschland

fon ..: 0800 6822222

web ..: http://www.naturavitalis.de

email : info@naturavitalis.de

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto „natürlich gut“ stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses „Kraftwerk der Natur“, eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des „GOGREEN“-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

Pressekontakt:

Natura Vitalis

Herr Dr. Patrick Peters

Adlerstraße 29

45307 Essen

fon ..: 0201 361260

web ..: http://www.naturavitalis.de

email : info@naturavitalis.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erfolgreicher Start des Gaming-Portals von GAWOONI PLC in Südostasien Natürliche Vitalstoffe: Ein gesunder Schlaf ist etwas Wunderbares