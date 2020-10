Gesundheitsexperte Jona Decker stößt als Redakteur zum CBD360-Team

Jona Decker, Autor und Leiter einer Studie zur alternativen Behandlung von Angststörungen, wird Teil der CBD360-Redaktion um Cornelius De Luca. Seine Studie zieht im Oktober 2020 auf cbd360.de um.

Durch seine Studie zum Thema Angststörungen etablierte sich Jona Decker Anfang 2019 als Gesundheits-Aktivist und „Experte“ in der Szene. Richtig ausspielen werde er seine Expertise nun als Redakteur auf cbd360.de, wo er ab sofort Cornelius De Luca mit Rat und Tat unterstützt.

Wer ist Jona Decker?

Jona Decker war bis ins Jahr 2019 Student der Betriebswirtschaftslehre mit der Spezialisierung „Empirische Wirtschaftsforschung“. Gemeinsam mit seinen Kommilitonen Sabine Wrawlinski, Jens Erlewind, Nabu Estrain sowie Herrn Johannes Kleinbau führte er eine unabhängige klinische Studie im Bereich Gesundheit zum Thema Angststörungen durch, dessen Ergebnisse im Anschluss empirisch ausgewertet wurden.

Diese Studie ist zu einem oft zitierten Werk in der Gesundheits-Welt geworden und gab Decker den Anstoß sich noch tiefgreifender mit der Materie zu befassen. In diesem Zuge erschien im Jahr 2020 sein erstes Buch „Wirkung, Anwendungsgebiete & Dosierung verständlich erklärt“.

„Ein neues Kapitel in meiner Laufbahn“

In einem Interview sprach Decker davon, dass nach anfänglichen Bemühungen ein eigenes Portal zu starten die Erkenntnis erwuchs, dass man im kompetitiven Gesundheitsmarkt starke Partner braucht, um gehört zu werden.

Deshalb wird Jona Decker nicht nur als Autor auf cbd360.de aktiv, sondern zieht seine Studie und weitere wissenschaftliche Inhalte von seinem Portal zu CBD360 um.

„… noch viel zu tun auf CBD360.de“

So glücklich er auch über die Zusammenarbeit mit Cornelius De Luca, den er schon vor einigen Jahren in Frankfurt kennenlernte, sei, so wisse er auch um die vielen inhaltlichen Baustellen auf dem gemeinsamen Portal cbd360.de. Dennoch zeigte er sich im Interview mit Thomas Harmeier (Cannadoc) hochmotiviert – er könne es gar nicht erwarten, dass die technischen Umzugsarbeiten an CBD360 endlich abgeschlossen werden.

Jona Decker und Cornelius De Luca – das Autoren-Dreamteam endlich vereint

Mit großer Vorfreude erwartet auch die Community von CBD360 die ersten Artikel aus der Feder von Jona Decker. Das Fachpublikum sieht die Kooperation als „wichtigen Schritt zur Schaffung von mehr Transparenz im Markt“ und begrüßt somit den Umzug von Jona Decker zum CBD360-Autoren-Team.

Viel Spannendes ist zu erwarten und jedem Gesundheits-Interessierten ist zu raten nach den ersten Artikeln von Jona Decker auf cbd360.de Ausschau zu halten. Schon im Oktober 2020 soll er mit den Schreibarbeiten beginnen.

