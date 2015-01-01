-
Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien investieren sollten
Moderne Kombinationstherapien eröffnen neue Chancen im Kampf gegen die fünf häufigsten Krebserkrankungen. IMMUMEDIC Limited unterstützt Unternehmen und Mitarbeiter mit innovativen Konzepten
Krebs trifft nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben. Besonders die fünf schwersten Krebserkrankungen – Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Prostatakrebs – stellen Betroffene und ihre Familien vor enorme Herausforderungen. Oft sind es nicht nur die Tumoren selbst, sondern auch die Metastasen, die Angst machen. Doch die Medizin geht neue Wege.
Moderne Kombinationstherapien zeigen heute eindrucksvoll, dass Krebs nachhaltig bekämpft werden kann – ohne die Lebensqualität aufzugeben. Die Verbindung klassischer Behandlungsformen wie Operation, Chemo- oder Strahlentherapie mit innovativen Immuntherapien, darunter die dendritische Zelltherapie oder Checkpoint-Inhibitoren, aktiviert die Abwehrkräfte des Körpers. Tumoren und Metastasen werden gezielt attackiert, während der Alltag für viele Patientinnen und Patienten lebenswert bleibt.
„Vor einem Jahr stand ich vor der Diagnose Brustkrebs mit Metastasen – ein Schock. Dank einer Kombinationstherapie konnte ich nicht nur den Tumor zurückdrängen, sondern auch meine Arbeit behalten und Zeit mit meiner Familie verbringen“, berichtet eine Patientin, die heute wieder positiv in die Zukunft blickt.
Warum das auch für Unternehmen wichtig ist
Krebs betrifft nicht nur Patienten, sondern auch Arbeitgeber. Krankheitsbedingte Ausfälle belasten Unternehmen – und die Sorge um erkrankte Kollegen das gesamte Team. Immer mehr Firmen erkennen daher, dass Unterstützung bei innovativen Therapien nicht nur Menschlichkeit zeigt, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.
Programme zur finanziellen Hilfe, flexible Arbeitsmodelle und die Förderung von Gesundheitsprogrammen tragen dazu bei, dass Mitarbeiter schneller in den Beruf zurückkehren können. Unternehmen, die hier Verantwortung übernehmen, gewinnen loyale, motivierte und gesunde Mitarbeiter zurück.
Unterstützung durch IMMUMEDIC Limited
Die IMMUMEDIC Limited hat hierfür ein spezielles Konzept für Unternehmen entwickelt: Arbeitgeber, die ihre an Krebs erkrankten Mitarbeiter finanziell bei der Therapie unterstützen möchten, erhalten eine strukturierte Lösung. Sie können damit gezielt dazu beitragen, dass ihre Mitarbeiter Zugang zu innovativen Immun- und Kombinationstherapien erhalten. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von steuerlichen Vorteilen und stärken ihr Profil als verantwortungsbewusster Arbeitgeber.
Ein gemeinsamer Weg
Die Zukunft der Krebsmedizin liegt in maßgeschneiderten Kombinationstherapien. Sie eröffnen reale Chancen, die gefährlichsten Krebserkrankungen und deren Metastasen nachhaltig zu bekämpfen – bei gleichzeitigem Erhalt von Lebensqualität, Hoffnung und Würde.
Für Patienten bedeutet das ein Leben mit Perspektive. Für Unternehmen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen – mit der Unterstützung von IMMUMEDIC Limited, die als Partner Konzepte zur Seite stellt, um Mitarbeiter und Arbeitgeber im Kampf gegen Krebs zu vereinen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IMMUMEDIC Limited
Herr IMMUMEDIC Rach
Bessemerstr. 51 1. OG
12103 Berlin
Deutschland
fon ..: 016091942558
web ..: https://www.gesundheitsratgeber-krebs.de/
email : immumedic@gmail.com
Die IMMUMEDIC Limited ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich medizinischer Logistik und innovativer Krebstherapien. Unser Schwerpunkt liegt auf der Organisation, Koordination und Bereitstellung moderner Immuntherapien, insbesondere der dendritischen Zelltherapie sowie ergänzender Behandlungsansätze wie onkolytische Viren und Immunaufbauprogramme.
Wir arbeiten eng mit spezialisierten Kliniken, Praxen und Forschungseinrichtungen in Europa zusammen und bieten Patienten Zugang zu individuell zugeschnittenen, wissenschaftlich fundierten Therapiekonzepten. Dabei übernehmen wir nicht nur die medizinisch-logistische Betreuung, sondern auch die umfassende Beratung, um Betroffenen und Angehörigen Orientierung in einer herausfordernden Lebenssituation zu geben.
Mit einem Netzwerk aus erfahrenen Ärzten, Therapeuten und Partnerlaboren ermöglichen wir einen reibungslosen Ablauf – von der Diagnoseanalyse über die Therapieplanung bis hin zur Durchführung der Behandlungen. Unser Ziel ist es, Patienten Hoffnung, Lebensqualität und neue Perspektiven im Kampf gegen Krebs zu eröffnen.
IMMUMEDIC Limited – Ihr Partner für innovative Immuntherapien und ganzheitliche
Gesundheitslösungen.
Pressekontakt:
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1.OG
12103 Berlin
fon ..: +4916091942558
email : immumedic@gmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Deutsche KMU setzen bei Kundenstrategie auf Bauchgefühl statt Daten Schraner Group beim Großen Preis des Mittelstands ausgezeichnet
Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien investieren sollten
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Singapur-Standort: Chancen & Risiken für deutsche Unternehmer – Anwalt fragen
- NurExone „auf Kurs“: Forschungs- und Finanzierungserfolge im ersten Halbjahr 2025
- Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf nachhaltigen Erfolg
- Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser
- Silvercorp startet Aktienrückkauf – trotz +92% weiter unterbewertet?
- Austausch und Fachwissen beim Brustkrebs-Informationstag 2025 in Bad Oeynhausen
- „Freunde kochen für Freunde“ im Weimarer Land erstmals für die Öffentlichkeit
- Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die Umsetzung
- Biotech Hot Stock Cybin vor großem Durchbruch. Phase 3-Studie mit Milliardenpotenzial
- energenta Gruppe gibt Geschäftszahlen für das Jahr 2024 bekannt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.