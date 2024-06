Gesundheitsreise: Neues Sommer-Aktiv-Programm im Gesundheitszentrum Park Igls

Sommer-Special im renommierten im Park Igls, dem Pionier für Modernen Mayr-Medizin.

Innsbruck-Igls. Das Gesundheitszentrum Park Igls bietet ein neues Sommer-Aktiv-Programm an. Das Programm richtet sich an gesundheitsbewusste Reisende, die nach einer umfassenden und individuellen medizinischen Betreuung suchen, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Das Sommer-Aktiv-Programm kombiniert im Rahmen der Modernen Mayr-Medizin modernste medizinische und therapeutische Ansätze. Es bietet eine Vielzahl von Programminhalten, darunter medizinische Untersuchungen, Entspannungstherapien, Bewegungseinheiten und Ernährungsberatung. Die medizinisch begleitete Auszeit zielt neben der körperlichen Aktivierung und Fitness darauf ab, den Körper zu entgiften, das Immunsystem zu stärken und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

Zu den angebotenen Leistungen gehören unter anderem eine umfassende Erstuntersuchung für einen ganzheitlichen Gesundheits-Check, Bioimpedanzmessungen, IHHT-Cell-Trainings, Entspannungsmassagen, Mental-Coaching-Sitzungen und aktivierende Bewegungseinheiten in der Gruppe.

Das Sommer-Aktiv-Programm im Gesundheitszentrum Park Igls ist ideal für gesundheitsorientierte Reisende, stressgeplagte Berufstätige, Erholungssuchende, Gesundheitsurlauber und Fitness-Enthusiasten, die nach einer ganzheitlichen Erholung suchen und bereit sind, ihre Gesundheit aktiv zu fördern.

Sommer-Aktiv-Wochen im Park Igls

30.06.-07.07. 2024 und 07.07.-14.07.2024

Das Programm beinhaltet:

* Medizinische Erstuntersuchung – ganzheitlicher Gesundheitscheck

* 2 Bioimpedanzmessungen

* 4 IHHT-Cell-Trainings

* Abschlussuntersuchung

* 3 Vollmassagen bzw. Lymphdrainage, Cranio-Sacral-Therapie, Shiatsu

* 3 Teilmassagen

* 1 Mental-Coaching in der Gruppe

* 1 Ernährungsvortrag

* 3 aktivierende Bewegungseinheiten in der Gruppe

* Park Igls Basisleistungen

Preis ab EUR 4.088 (p.P. und Nacht im EZ Deluxe)

Information zum Angebot: +43 512 377 305

www.park-igls.at

Über das Park Igls

Das Gesundheitszentrum Park Igls am Sonnenplateau Igls bei Innsbruck in Tirol zählt zu den führenden Medical Spas weltweit. Seit über drei Jahrzehnten bietet die private Gesundheitseinrichtung Diagnostik- und Therapiemodule im Rahmen der Modernen Mayr-Medizin sowie fachärztliche Gesundheits-Checks an. Im Fokus des therapeutischen Ansatzes steht die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen nach den Erkenntnissen von Dr. F. X. Mayr über die Darmgesundheit und das Erforschen der Ursachen von Erkrankungen. Durch die Einrichtungen vor Ort und die Zusammenarbeit mit SpezialistInnen unterschiedlicher medizinischer Fachbereiche der Universitätsklinik Innsbruck stehen dem Gast modernste Untersuchungsmethoden zur Verfügung.

