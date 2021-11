getaweb gewinnt den Deutschen Agenturpreis 2021

Der DA/Deutscher Agenturpreis ist über die Jahre zu einer der wichtigsten Auszeichnung der deutschen Werbebranche geworden.

Die exklusive Auszeichnung würdigt die Arbeit professioneller und kreativer Werbeagenturen, die der Branche neue Impulse geben. Unser Team von getaweb freut sich, im zweiten Jahr in Folge den Deutschen Agenturpreis erhalten zu haben.

Deutscher Agenturpreis – ein renommierter Branchenaward

Ins Leben gerufen wurde der DA/Deutsche Agenturpreis, um Kreativagenturen eine Plattform für besondere Projekte zu geben. Der jährlich vergebene Award richtet sich ausschließlich an Werbe- und Webagenturen, die Kunden professionell in allen Bereichen von Werbung und Marketing betreuen. Die mediale Umsetzung der erbrachten Leistung steht für die internationale Jury des Deutschen Agenturpreises im Vordergrund, genauso wie kreative und innovative Ansätze in der Werbebranche.

Nachdem die getaweb Werbeagentur bereits 2020 für ein Projekt ausgezeichnet wurde, freuen wir uns, die Jury auch dieses Jahr wieder überzeugt zu haben. Unsere Kampagne für den Kunden „Hörgeräte Reichart“ kam hervorragend bei der Jury an, die aus verschiedenen Spezialisten der Werbebranche und erfahrenen Agenturchefs besteht.

Auszeichnung für vielfältige Werbekampagne

Der Award für unsere Imagekampagne für den Kunden Hörgeräte Reichart aus München würdigt sowohl die kreative Idee, als auch unsere Umsetzung mit vielfältigen Werbeträgern. Der Award zeigt, dass auch im digitalen Zeitalter die klassische Printwerbung weiterhin eine Rolle spielt, speziell wenn ein Projekt Kunden im regionalen Umfeld ansprechen soll. Zu den von uns eingesetzten Werbeträgern gehörten beispielsweise Schaufensterbeschriftungen für die Ladengeschäfte, sowie Flyer und großflächige Werbeplakate für die regionale Werbung.

Mit dem Werbeslogan „Ihr habt mein Leben BEREICHART!“ wollten wir in den Vordergrund stellen, wie eine Verbesserung des Hörvermögens einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität nimmt. Da sich die Zielgruppe des Kunden vor allem im mittleren und höheren Lebensalter befindet, waren klassische und großformatige Werbemittel weiterhin gefragt. Zudem wollten wir aber auch herausstellen, dass durchaus auch junge Leute von Hörverlust betroffen sein können. Das sollte durch ein modernes Werbekonzept, welches sich klar von der sonst üblichen Hörgerätewerbung unterscheidet, hervorgehoben werden. Dies wurde durch die Jury des Deutschen Agenturpreises erkannt und bei der Bewertung entsprechend gewürdigt.

Zweite Auszeichnung innerhalb kurzer Zeit

Die Auszeichnung mit dem Deutschen Agentur Preis ist der zweite Award, den wir 2021 innerhalb weniger Wochen einfahren konnten. Vor kurzem gehörten wir zu den glücklichen Preisträgern des High Performance Awards, kurz HIPE Award. Die ebenfalls seit Jahren vergebene und renommierte Auszeichnung würdigt die allgemeine, sehr gute Dienstleistungsqualität unseres Unternehmens.

Die Vergabe dieser Auszeichnung geht über die Werbebranche hinaus und wird an Unternehmen vergeben, die mit ihrem Service innovative Wege gehen und Kunden ein breites Leistungsspektrum zusichern.

Mit dem Deutschen Agenturpreis als Branchenaward und zweiten Auszeichnung in diesem Herbst fühlt sich unsere Agentur erneut auf dem eingeschlagenen Weg bestätigt. Mit kreativen und individuellen Ansätzen in Werbung und Marketing, verbunden mit einer extrem hohen Servicequalität, folgen wir seit unserer Gründung im Jahr 2002 einer klaren Firmenphilosophie. Die erneute Auszeichnung ist für uns eine große Bestätigung unserer täglichen Arbeit.

getaweb sagt vielen Dank

Unsere Werbeagentur möchte sich herzlich bei den Juroren des DA/Deutscher Agenturpreis für die Auszeichnung bedanken. Wir sehen diese als Anreiz, weiterhin für unsere Kunden kreative Ideen leistungsfähig umzusetzen und traditionelle Mittel aus Werbung und Marketing mit zeitgemäßen Methoden zu verbinden. Genauso möchten wir uns noch einmal für das Vertrauen von Hörgeräte Reichart bedanken, denen wir dieses attraktive Projekt zu verdanken hatten.

Auch Sie möchten von unserer mehrfach ausgezeichneten Werbeagentur profitieren? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

Deutschland

fon ..: 08134/5479935

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: 08134/5479935

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Koalition will elektronische Patientenakte mit Zwang einführen – so nicht. Alle Ampeln auf rot! ad pepper media und der Haushalt 2.0