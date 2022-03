Produktvorstellung: Marketing-Tool „Flex-Ads“

Flex-Ads – flexible Werbebanner, die eigentlich vollständige Kampagnen sind

Werbebanner gehören zu den beliebtesten Instrumenten, um werbewirksame Botschaften auf der eigenen Website zu präsentieren. Sie lassen sich eindrucksvoll graphisch illustrieren sowie frei in nahezu jede Umgebung integrieren. Dort sprechen sie oft bezogen auf den jeweiligen Content Ihrer Website den Besucher an und geben ihm Möglichkeiten beispielsweise über Hyperlinks zu interagieren. Allerdings sind Werbebanner statisch. Wie eine Anzeige in den Printmedien werden sie einmalig gestaltet und mit Inhalten gefüllt, um daraufhin veröffentlicht zu werden. Bisher galt: Ist dies einmal geschehen, können sie nicht mehr verändert, angepasst oder aktualisiert werden. Bei aufeinander aufbauenden Werbeaktionen beispielsweise, müssen für jede Etappe neue Werbebanner programmiert werden. Das ist aufwändig sowie kostenintensiv.

Flex-Ads sind Fenster, die nach einem vorgegeben Ablaufplan ihren Inhalt ändern

Flex-Ads von getaweb läuten jetzt eine neue Zeitrechnung der Werbebanner ein. Mit Flex-Ads ist es nämlich möglich, Werbebanner als offenes System zu konzipieren. Das eigentliche Banner nimmt dabei die Funktion eines Rahmens ein, der dank einer innovativen Technologie praktisch nach Belieben mit Inhalten gefüllt werden kann. Die Anpassung erfolgt zeitgesteuert, sodass eine ganze Kampagne inklusive aller Etappen vorbereitet und in einem Flex-Ads-Szenarium veröffentlicht werden kann. Alternativ oder ergänzend sind manuelle Eingriffe über einen Klick durch den Anwender möglich.

Anwendungsbeispiele für Flex-Ads

Damit lassen sich ab sofort eine Vielzahl von Werbeideen noch eindrucksvoller in Ihre Website einbinden:

Veröffentlichen Sie beispielsweise vor dem Start einer Aktion, der Einführung eines neuen Produktes, der Eröffnung einer weiteren Filiale oder ähnlichem einen Countdown. Besucher sehen den rückwärts laufenden Zähler, während die Spannung steigt. Ist das Zählwerk bei Null angekommen, wird das Geheimnis automatisch gelüftet.

Zeitsteuerung sowie eine Bedienung per Klick können Sie unter anderem in einem Adventskalender kombinieren. Jeden Tag oder auch nur einmal in der Woche erscheint ein neues Türchen, auf das der Anwender klicken kann, um dahinter täglich/wöchentlich aktualisiert eine Überraschung, eine Botschaft oder ein besonderes Angebot zu entdecken.

Flex-Ads können Sie ferner hervorragend nutzen, um durch Gewinnspiele oder Verlosungen Aufmerksamkeit zu erregen. Hier findet der Betrachter einen animierenden Teilnahme-Button auf dem ersten Flex-Ads Fenster. Nach dem Einsendeschluss verschwindet dann die Teilnahmemöglichkeit automatisch und nach der Auslosung kann eine Gewinner-Ehrung folgen. Natürlich übernehmen wir im Hintergrund die komplette Durchführung einschließlich Ziehung der Gewinner.

Starten Sie mit Flex-Ads zur Kundenbindung sowie Neukundengewinnung spezielle Aktionen wie die Ausgabe von Rabattgutscheinen oder Werbegeschenken. Auch hier befindet sich hinter dem motivierenden Flex-Ads-Start ein Eingabeformular.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Flex-Ads sind unerschöpflich. Sogar Stellenanzeigen, Ihre Erreichbarkeit während der Urlaubszeit oder andere zeitlich begrenzten Inhalte lassen sich in Flex-Ads einbinden.

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Ebenso unerschöpflich sind die Möglichkeiten der inhaltlichen Gestaltung von Flex-Ads mit Texten, Bildern und Videos. Dazu kommt, dass die Abmessungen von Flex-Ads frei bestimmbar sind. Falls erforderlich, können wir sogar pixelgenaue Maße realisieren. Durch Vielfalt und Flexibilität ist überdies die Auswahl an Schriftarten sowie -farben, Hintergründen und vielem mehr gekennzeichnet. So können wir Ihre Flex-Ads präzise an das Design Ihrer Website anpassen. Sogar Downloads beispielsweise von PDF-Dateien sind über Flex-Ads möglich.

Das macht Flex-Ads noch effektiver: Eingabemöglichkeiten über Formulare

Außerdem, eine echte Neuheit bei Werbebannern, erlauben Flex-Ads die Einbindung von Formularen, in die Besucher ihre Daten eintragen. Genau diese Informationen sammeln wir in Ihrer Flex-Ads-Datenbank. Sie erhalten also fertig vorbereitete Datensätze, unter anderem für Ihren Newsletter-, Rabattcode- oder Gutschein-Verteiler. Des Weiteren ermöglichen die erhobenen Daten eine statistische Auswertung, die wir ebenfalls für Sie durchführen, und mit der Sie Ihre Werbung noch gezielter einsetzen können.

Das Werbebanner, das eigentlich eine ganze Marketingaktion ist

Die Idee von Flex-Ads geht aber noch weiter. Auf der einen Seite übernehmen wir für Sie die Planung, Gestaltung und Erstellung der Flex-Ads-Banner. Dazu gehören ebenfalls die Bildrecherche sowie Bildlizenzen, Anpassungen und Bereitstellung von Materialien wie Teilnahmebedingungen. Auf der anderen Seite führen wir zudem flankierende Maßnahmen für Ihre Social-Media-Kanäle durch. Damit werden die Flex-Ads zum Zentrum einer ganzen Werbekampagne zum günstigen Komplettpreis. Im Kickoff-Gespräch legen wir alle Details fest. Daraufhin erstellen wir den Kampagnen- beziehungsweise den Redaktionsplan. Neben den eigentlich Flex-Ads-Banner-Leistungen sind hier unter anderem Stories und Bildanpassungen für Facebook und Instagram enthalten. Auch Werbeanzeigen für beide Kanäle sind mit dabei, für die Sie das Budget bestimmen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Welche Leistungen konkret in Ihrem Flex-Ads-Paket enthalten sind, kommt auf das Angebot an, für welches Sie sich entscheiden. Wir haben die Gerüste einiger Flex-Ads-Aktionen zu verschiedenen Anlässen vorbereitet, die wir gerne für Sie individualisieren. Aber auch, wenn Sie für Ihr Unternehmen ein konkretes Projekt nach eigenen Vorstellungen umsetzen wollen, sind wir Ihr Ansprechpartner für eine Flex-Ads-Kampagne.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

Deutschland

fon ..: 08134/5578777

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

