Studienstart der Informatik in Reutlingen

Angebot der Fakultät Informatik in Reutlingen ist aus Sicht der Studierenden sehr attraktiv

Fast schon wieder wie normal. So starteten die neuen Studierenden der Fakultät Informatik an der Hochschule Reutlingen ihr Studium in dieser Woche und die Studierenden freuen sich auf ihr Studium. Die meisten jungen Menschen haben dabei gerade erst ihr Abi gemacht, einige wechselten aber auch von anderen Hochschulen gezielt nach Reutlingen, weil Ihnen das Angebot an der Fakultät Informatik attraktiver erscheint.

Insgesamt starteten an der Fakultät Informatik im Sommersemester 110 Studierende. Der Frauenanteil bei den Erstsemestern liegt bei 28 %, 17 % aller Studierenden haben einen ausländischen Pass. Die meisten Studierenden entschieden sich, wie in den vergangenen Jahren, dabei für den Bachelor der Wirtschaftsinformatik (34) und Medien- und Kommunikationsinformatik (24). Insgesamt konnten sich die Interessenten für 3 Bachelor und 3 Master Studiengänge bewerben. Der nächste Bewerbungstermin ist der 15. Juli. Angeboten werden dann folgende Studiengänge:

Bachelor

Medizinisch-technische Informatik

Medien- und Kommunikationsinformatik

Wirtschaftsinformatik

Digital Business ( am HHZ in Böblingen)

Master

Human Centered Computing

Wirtschaftsinformatik

Digital Business Engineering (am HHZ inBöblingen)

Stimmen zum Studienstart an der Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen

Ines Werner kommt von einer anderen Hochschule und studiert nun den Master Wirtschaftsinformatik in Reutlingen:

„Ich habe den Bachelor an einer anderen Hochschule gemacht und wollte jetzt auch mal eine andere Hochschule und andere Leute kennen lernen. Das war mir wichtig und so bin ich jetzt hier.“

Sai Mucherla hat sich für den Bachelor Wirtschaftsinformatik entschieden:

„Ich habe vorher zwei Semester an einer anderen Hochschule rein Informatik studiert. Das fand ich ein bisschen eintönig und deswegen habe ich mich nun für den Bachelor Wirtschaftsinformatik in Reutlingen entschieden“

Tiago Ribeiro da Costa studiert Medien- und Kommunikationsinformatik und ist Musiker:

„Ich wollte etwas mit Medien machen, weil ich Musiker bin und damit vielleicht später auch mal ein eigenes Unternehmen gründen möchte. Ich mache Experimental Music. Das ist Pop mit einer Richtung von „keine Ahnung“ was. Außerdem habe ich mit dem coden und anderen Dingen in Informatik schon Erfahrung und immer die Idee auch eine eigene Webseite zu erstellen. Generell ich bin eine Person mit so vielen Ideen im Kopf, die ich hier im Studium gerne umsetzen würde.“

Maria Katharina Fürholzer studiert Digital Business Engineering und hat Bachelor Wirtschaftsinformatik studiert und sucht aktuell einen Job der sich mit dem Studium vereinbaren lässt.:

„Der Studiengang klingt sehr spannend, interessant und zukunftsweisend. Ich habe Wirtschaftsinformatik an der technischen Hochschule in Ulm studiert und anschließend bei einer Softwarefirma gearbeitet. Jetzt möchte ich noch den Master machen.“

