„Getrennt – was nun?“

Silke Pütz bietet professionelle Unterstützung nach der Trennung. Als Rechtsanwältin und geprüfte Mediatorin ist sie Expertin auf dem Gebiet der ganzheitlichen Trennungsberatung.

Köln, April 2025 – Trennungen gehören zu den belastendsten Lebensereignissen überhaupt – vor allem für Frauen, die neben emotionalem Schmerz oft auch Verantwortung für Kinder, Haushalt und berufliche sowie wirtschaftliche Neuausrichtung tragen. In Köln bietet die erfahrene Rechtsanwältin und geprüfte Mediatorin Silke Pütz mit ihrer Plattform

www.getrennt-was-nun.de gezielte Unterstützung in Trennungssituationen an – empathisch, individuell und gut vernetzt in Nordrhein-Westfalen.

Emotionale Hilfe bei Trennung – Frauen nicht allein lassen

Viele Frauen erleben nach einer Trennung nicht nur den Verlust einer Partnerschaft, sondern auch Selbstzweifel, Existenzängste und emotionale Überforderung. „Die Frage ,Wie soll es jetzt weitergehen?‘ und „Wovon soll ich denn leben?“ höre ich fast täglich“, erklärt Silke Pütz, die seit über zwei Jahrzehnten Paare aus Köln und ganz NRW auf dem Weg nach der Trennung begleitet. Ihr Ansatz: achtsame, lösungsorientierte Beratung, die emotionalen Beistand bietet und gleichzeitig hilft, neue Perspektiven zu entwickeln. „Nur, wer umfassend informiert ist, kann für sich gute Entscheidungen treffen.“

Ein geschützter Raum inmitten der Krise

Über ihre Webseite „Getrennt – was nun?“ bietet Silke Pütz Beratungsgespräche online oder vor Ort in Köln an. Ihr Angebot richtet sich im Schwerpunkt an Frauen, die:

o eine Trennung verarbeiten wollen

o emotionale Stabilität zurückgewinnen möchten

o Orientierung bei Sorgerecht, Unterhalt oder Lebensplanung -finanzierung suchen

o sich eine einfühlsame, weibliche Begleitung auf Augenhöhe wünschen

„Frauen brauchen in dieser Lebensphase keine fertigen Lösungen, sondern Menschen, die ihnen zuhören, Mut machen und helfen, wieder in die eigene Kraft zu kommen“, betont Pütz.

Beratung mit Herz und Fachkompetenz – auch digital erreichbar.

Die Beratung ist nicht nur auf den Raum Köln beschränkt. Über Video-Calls unterstützt Silke Pütz auch Frauen aus ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Das macht ihre Hilfe barrierefrei, flexibel und gut erreichbar, gerade in belastenden Phasen.

Neben der individuellen Beratung gibt die Webseite www.getrennt-was-nun.de auch wertvolle Tipps zum Umgang mit Trennung, psychologischem Stress und familienrechtlichen Fragen. Alle Inhalte sind verständlich, juristisch-meditativ aufbereitet und bieten Antworten und Tipps zu vielen Fragen, die mit der Trennung auftauchen.

Einfühlsame Begleitung statt Ratgeber-Floskeln

Silke Pütz versteht sich als echte Wegbegleiterin in einer anstrengenden Phase der Neuorientierung. Ihre Beratungen sind diskret, empathisch und auf das Wesentliche fokussiert: Die Paarebene auflösen und die Elternebene stärken.

