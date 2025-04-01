Ghanas Zentralbank setzt auf Gold

Überall auf der Welt erhöhen Zentralbanken ihre Goldbestände. Ghana, Afrikas größter Goldproduzent, ist da keine Ausnahmen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Amex Exploration Inc. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.05.2026, 16:40 Uhr Zürich/Berlin

In 2022 startete Ghana ein Gold-Ankaufprogramm, demzufolge 20 Prozent der Jahresproduktion an die Notenbank geliefert werden mussten. Infolgedessen stabilisierte sich der Ghanaische Cedi und die Wirtschaft erholte sich von einer großen Krise. Nun möchte die Zentralbank von Ghana 30 Prozent der Produktion der Minenbetreiber in Form von Dore-Gold. Denn bis 2028 möchte Ghana seine Goldreserven auf bis zu 147 Tonnen erhöhen. In 2025 haben die Bergbauunternehmen rund zehn Tonnen Gold an die Zentralbank geliefert. Da die Produktion etwa 100 Tonnen ausmachte, waren dies aber nur zirka zehn Prozent.

Die Notenbank von Ghana ist bei weitem nicht die Einzige, die auf größere Goldreserven setzt. Laut ersten Schätzungen sind laut dem World Gold Council die Netto-Käufe der Zentralbanken im ersten Quartal erfreulich robust gewesen. Die geoökonomischen Unsicherheiten würden die Goldnachfrage in diesem Bereich auf lange Sicht unterstützen. Letzte Woche war Gold das stärkste Edelmetall, auch wenn es geringfügig im Kurs nach unten ging.

Es ist immer noch das Problem mit dem Iran-Konflikt, der Ängste schürt, dass eine längere Sperrung der Straße von Hormus Energiepreise auf hohem Niveau bleiben lässt. Und daher Zentralbanken eher Zinserhöhungen als Zinssenkungen in Betracht ziehen. Auch Indien will mit Edelmetallen seine Währung stützen. So gilt nun der Großteil seiner Silberimporte als „beschränkte Güter“, unter anderem auch Silberbarren. Damit sollen Importe reduziert werden. Schließlich werden rund 80 Prozent des Silberbedarfs Indiens durch Importe gedeckt. Für Anleger sind Gold und Silber ebenfalls attraktiv.

Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ -) startete Anfang letzten Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem La Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Zusätzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfassen. Im ersten Quartal 2026 wurden mehr als 128.000 Unzen Silberäquivalent verkauft, der Umsatz im ersten Quartal erreichte einen Rekordwert.

Amex Exploration (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ -) zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie. Die Erzaufbereitung soll in 2027 starten. Eine Privatplatzierung wird gerade frisches Geld in die Kasse spülen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Amex Exploration (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-exploration-inc/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Sierra Madre Gold and Silver, Amex Exploration,

https://www.usfunds.com/resource/45-million-americans-hit-the-road-this-weekend-despite-4-50-gas/?mkt_tok=NDk3LVNLVi0yNjIAAAGh8MhTiGoCnc4dKr2Leel1k95Oh1r91OW6KXkRwla6HnTeOH5NIbwOUReNPC6SkdKw1uNSySZEFaEn14_l5BdvEHkIINXo2CQfISe2962Fxw#gold;

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/ghana-will-30-der-goldproduktion-von-minenbetreibern-zur-staerkung-der-reserven-aufkaufen-ce7f5adada8ff722;

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2026?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=GOLDHUB%3A+Your+Weekly+Gold+Market+Round-up%2C+May+01%2C+2026;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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