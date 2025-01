Giant Mining Corp. setzt die Zusammenarbeit mit RESPEC für Bewertungsarbeiten und technische Dienstleistungen beim Kupferprojekt Majuba Hill in Nevada fort

VANCOUVER, BC – 24. Januar 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit RESPEC in Reno (Nevada) fortsetzt, um Leitlinien für das Kupferprojekt Majuba Hill bereitzustellen, wenn das Unternehmen das Bohrprogramm 2025 einleitet.

RESPEC ist ein internationales Unternehmen, das Engineering, angewandte Wissenschaften und Technologien auf das Feld der natürlichen Ressourcen anwendet und über umfangreiche Erfahrung in der Mineral- und Explorationsindustrie in ganz Nevada und im Westen der Vereinigten Staaten verfügt. RESPEC wurde 1969 gegründet, beschäftigt über 600 Mitarbeiter und verzeichnet einen Umsatz von über 112 Millionen USD (2022).

RESPEC wird bei seinen Bemühungen, einen NI 43-101-konformen Bericht für Majuba Hill zu erstellen, die folgenden entscheidenden Eigenschaften von Majuba Hill berücksichtigen:

Standort: Nevada – vom Fraser Institute als führende Rechtsprechung für den Bergbau eingestuft

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht.

Geschichte: ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang 83.925 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4 Millionen US$ an Erschließungskosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen legen die Möglichkeit für eine Erweiterung in alle Richtungen nahe.

Vollständig finanziert: Finanzierung für Bohrkampagne 2025 gesichert.

David Greenway, CEO, sagte: Ich freue mich sehr, dass wir dieses Stadium bei Majuba Hill erreicht haben. Wir sehen der Zusammenarbeit mit RESPEC als Berater des technischen Teams von Giant Mining Corp. entgegen. Die Arbeiten der Firma werden uns eine solide technische Grundlage bieten, damit wir ein unvoreingenommenes, objektives Modell für das Projekt erstellen können.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78213/BFG_012425_DEPRcom.001.png

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78213/BFG_012425_DEPRcom.002.png

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

