Giant Mining Corp. tritt der Nevada Mining Association bei, um das US-Dekret zur Förderung der heimischen Mineralproduktion zu unterstützen

VANCOUVER, BC – 22. April 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen der Nevada Mining Association (NVMA) beigetreten ist, die weithin als eine der zehn führenden Bergbauorganisationen weltweit anerkannt ist. Diese Mitgliedschaft spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Mineralienförderung in Nevada wider und unterstützt seine Bemühungen zur Förderung der heimischen Rohstoffproduktion in den Vereinigten Staaten.

Sie steht auch im Einklang mit dem jüngsten Dekret (Executive Order) von Präsident Donald J. Trump vom 20. März 2025, das Sofortmaßnahmen zur Steigerung der amerikanischen Mineralproduktion vorsieht. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Pershing County (Nevada), wird von diesen nationalen strategischen Prioritäten profitieren.

Abbildung 1: Sofortmaßnahmen zur Steigerung der amerikanischen Mineralproduktion – Hier lesen

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Mitgliedschaft in der Nevada Mining Association wertvollen Zugang zu Branchenkenntnissen, gesetzlichen Entwicklungen und strategischen Networking-Möglichkeiten bietet – Instrumente, die das Engagement von Giant Mining für operative Exzellenz und Umweltverantwortung stärken. Diese Zugehörigkeit unterstreicht einmal mehr das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken, nachhaltiges Wachstum und einen bedeutenden Beitrag für die Bergbaugemeinden in Nevada und den gesamten Rohstoffsektor.

Der Beitritt zur Nevada Mining Association ist ein spannender Schritt nach vorne für Giant Mining Corp. Dies bekräftigt nicht nur unser Engagement für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau, sondern verbindet uns auch mit einem angesehenen Netzwerk von Branchenführern, die die Zukunft des Bergbaus in Nevada gestalten, sagte David Greenway, CEO von Giant Mining. Während wir die Entwicklung der Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill weiter vorantreiben, wird die Mitgliedschaft in diesem Verband sicherstellen, dass wir mit den sich entwickelnden regulatorischen Standards und den Prioritäten der Gemeinden in Verbindung bleiben – beides ist für unseren langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung.

Über die Nevada Mining Association

Die Nevada Mining Association (NVMA) wurde 1913 gegründet und ist die einheitliche Stimme der Bergbauindustrie in Nevada. Die NVMA vertritt eine Vielzahl von Unternehmen, die in der Exploration, Produktion und Förderung von für die moderne Gesellschaft wichtigen Mineralien tätig sind, und setzt sich für verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken, die Mitarbeiterentwicklung und nachhaltiges Wachstum im gesamten Bundesstaat ein. Der Verband engagiert sich in politischen, bildungsbezogenen und öffentlichkeitswirksamen Initiativen, die seine Mitglieder und die Gemeinden, in denen sie tätig sind, unterstützen. Mit über einem Jahrhundert Führungserfahrung spielt die NVMA weiterhin eine zentrale Rolle bei der Stärkung des Bergbausektors in Nevada und der Förderung seiner Bedeutung für die Wirtschaft und Infrastruktur des Bundesstaates.

Die historische Mine Majuba Hill produzierte in der Vergangenheit:

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage

des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9,684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von der

Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in

westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden

Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits

über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was

im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen

ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang 83.930 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4

Millionen US$ an

Erschließungskosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Marktpräsenz

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Plutus Invest & Consulting GmbH (Plutus) am 17. April 2025 für eine weitere Laufzeit von 2 Monaten, beginnend am 1. Mai 2025, gegen eine Gesamtzahlung von 160.000 EUR erneut beauftragt hat, Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Werbung, Marketing, PR-Strategien und Investorenbewusstsein auf dem europäischen Markt zu erbringen. Plutus hat seine Geschäftsadresse in der Buchtstr. 13, 28195 Bremen, Deutschland, und kann kontaktiert unter (E-mail: contact@plutuinves.de), oder telefonisch: (+49 42117540174) werden. Plutus (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Plutus als Entschädigung für seine Marketingdienstleistungen ausgeben.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Cotp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

