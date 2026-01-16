Giant Mining: Turmalin-Brekzienschlote dienen als Kontrolle der Kupfer- und Silberzonen auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

VANCOUVER, BC – 16. Januar 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse seiner Brekzienuntersuchung auf dem Projekt Majuba Hill in Pershing County, Nevada, bekannt zu geben. Die laufende Überprüfung der Explorationsarbeiten, die erneute Protokollierung der Bohrkerne, die geologische Kartierung der Oberfläche und zusätzliche geochemische Probenahmen an der Oberfläche deuten auf viele separate Brekzienkörper hin.

Turmalin-Brekzienschlote wurden im Bohrkern, in den historischen untertägigen Abbaustätten und an der Oberfläche beobachtet (siehe Abbildungen 1 und 2). Die zuvor in den Pressemitteilungen von Giant gemeldeten hohen Kupfer- und Silbergehalte stehen in Zusammenhang mit diesen Brekzienschloten (siehe Pressemitteilungen vom 22. Mai 2025 und 24. September 2024). Die Abschnitte in den Kernbohrungen MHB-30 und MHB-32 lieferten hochgradige Kupfer- und Silbergehalte sowie stark anomale Goldgehalte. Die in Tabelle 1 aufgeführten hochgradigen Abschnitte korrelieren mit den Rändern der Brekzienschlote.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82541/BFG_011626_DEPRcom.001.png

Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse signifikanter Abschnitte aus Kernbohrungen, die bekannte Schlote durchteufen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82541/BFG_011626_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Majuba Hill mit den Brekzienzonen Southern, Northern und Ball Park, Turmalin-Brekzienschlote und Verwerfungen

David Greenway, President und CEO von Giant Mining: Majuba Hill weist die Merkmale eines großen Kupfer-Silber-Mineralisierungssystems mit bedeutendem Goldpotenzial auf. Die Silberpreise sind in den letzten 12 Monaten um mehr als 150 % gestiegen, was die Wirtschaftlichkeit von silberreichen Kupferprojekten wie Majuba stärkt. Unsere aktuellen geologischen und metallurgischen Programme sind darauf ausgelegt, dieses System systematisch in Richtung seines vollen Multimetallpotenzials voranzutreiben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82541/BFG_011626_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 2: Südliche Brekzienzone mit beobachteten und potenziellen Brekzienschloten. Bohrungen, von denen bekannt ist, dass sie die Brekzienschlote durchteufen, sind rot markiert.

Alle drei der zentralen Rohstoffe des Projekts Majuba Hill – Kupfer, Silber und Gold – haben vor kurzem historische Höchststände erreicht, was die Stärke des Marktumfelds rund um das Projekt unterstreicht. Laut TradingEconomics.com:

– erreichte Kupfer im Januar 2026 ein Allzeithoch von 6,97 US$ pro Pfund und wird derzeit bei ca. 5,97 US$ pro Pfund gehandelt. Quelle: 15. Januar 2026, Kupfer – Kurschart – Historische Daten – Nachrichten

– erreichte Silber im Januar 2026 ein Allzeithoch von 93,22 US$ pro Unze und wird derzeit bei ca. 90,77 US$ pro Unze gehandelt. Quelle: 15. Januar 2026, Silber – Kurschart – Historische Daten – Nachrichten

– erreichte Gold im Dezember 2025 ein Allzeithoch von 4.794,85 US$ pro Unze und wird derzeit bei ca. 4.607,70 US$ pro Unze gehandelt. Quelle: 15. Januar 2026, Gold – Kurschart – Historische Daten – Nachrichten

Laut TradingEconomics (Daten vom Dezember 2025) haben die Preise für Kupfer, Silber und Gold kürzlich historische Höchststände erreicht. TradingEconomics ist ein unabhängiger Drittanbieter von Daten, und das Unternehmen hat diese Informationen nicht unabhängig verifiziert. Die Rohstoffpreise werden nur zum allgemeinen Marktkontext angegeben und bedeuten nicht, dass die wirtschaftliche Rentabilität von Majuba Hill nachgewiesen wurde.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des

Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg

südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es

ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S.

Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen,

Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und

Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen.

Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich

zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1

Millionen USD unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-,

Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82541/BFG_011626_DEPRcom.004.png

Marktsensibilisierungsprogramm

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass mit der Firma Plutus Invest & Consulting GmbH (Plutus) am 28. Dezember 2025 eine einjährige Vereinbarung geschlossen wurde, die am 2. Januar 2026 in Kraft trat. Das Unternehmen hat zugestimmt, Plutus ein anfängliches Honorar von 120.000 zu zahlen, das auf bis zu insgesamt 480.000 erhöht werden kann, sollte das Unternehmen eine Erweiterung der anfänglichen Kampagne anfordern. Die zu erbringenden Dienstleistungen umfassen Beratungsleistungen in Bezug auf Werbung, Marketing, PR-Strategien und Anlegersensibilisierung im europäischen Markt. Die Geschäftsadresse von Plutus lautet: Buchtstr. 13, Bremen 28195, Deutschland. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail (contact@plutuinves.de) oder telefonisch (+49 42117540174) möglich. Plutus (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) ist mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (Arms Length) verbunden. Für die Erbringung der Marketingdienstleistungen erhält Plutus vom Unternehmen keine Vergütung in Form von Wertpapieren.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

