GIBBON & LittleLounge schicken euch auf die Bretter!

Mit seinen GIBOARDS holt der Hersteller GIBBON den Trendsport „Slacklining“ ins Wohnzimmer – und der Online-Shop LittleLounge macht mit einem exklusiven Set mit!

Der Online-Shop LittleLounge hat nicht nur die Marke GIBBON neu in sein Sortiment aufgenommen, sondern auch ein exklusives Set aus einem weißen GIBOARD und einer blauen Slackline, das sich perfekt für Familien eignet. Hinter dem Begriff „Slacklining“ verbirgt sich das Balancieren auf einer dehnbaren Leine, ähnlich wie beim Seiltanz – ein einstiger Nischensport für erfahrene Elite-Kletterer, der dank GIBBON heutzutage in jedem Park, Hinterhof und sogar im Wohnzimmer praktiziert werden kann.

Slacklining im Wohnzimmer – so geht’s!

Fast im Alleingang hat der Stuttgarter Sportartikel-Hersteller GIBBON den Trendsport „Slacklining“ wortwörtlich salonfähig gemacht und ist in diesem Segment heute Weltmarktführer. In der Regel reichen zwei Bäume, um sich eine „Line“ einzuspannen, und schon kann der Spaß losgehen! Will man das direkt zu Hause machen, kommt das GIBOARD ins Spiel. Bei diesem handelt es sich um ein Balanceboard, über das eine Slackline gespannt werden kann. Während Erwachsene auf dem GIBOARD ihr tägliches Workout ausführen, schulen Kinder durch geschickte Balance-Übungen ihre Koordination. Das macht die Boards mit Slacklines zum Spaß für die ganze Familie. Jeder Käufer bekommt zusätzlich einen exklusiven Zugang zur GIBBON-App, die Tutorials, Workshops, Tricks und mehr für ihre User bereithält.

GIBOARDS & Slacklines für jeden Geschmack

Neben den klassischen sowie exklusiven Sets aus GIBOARD und Slackline hat LittleLounge auch einige TreeWear Sets von GIBBON ins Sortiment aufgenommen. Die 15 Meter langen Lines eignen sich für das Umspannen von Bäumen, wobei die mitgelieferte TreeWear deren Rinde sowie die Lines selbst schützt. Die Sets können dank ihrer handlichen Größe überall hin mitgenommen werden und sorgen so für den vollen Outdoor-Spaß! Perfekt für den baumlosen Garten zuhause geeignet ist indes das Independence Kit. Mit diesem lässt sich eine Slackline ohne weitere Hilfsmittel alleinstehend aufbauen. Dank der Witterungsbeständigkeit kann die Line so dauerhaft installiert werden. Das komplette Angebot rund um den Trendsport Slacklining und den Hersteller GIBBON finden Sie hier.

