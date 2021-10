ICH ABER SAGE EUCH – Einsichtsreicher Matthäuskommentar

Hartmut Schäffer stellt in „ICH ABER SAGE EUCH“ das Matthäusevangelium als Gegendarstellung zum Markusevangelium dar.

Warum hat Matthäus eigentlich ein weiteres Evangelium geschrieben, obwohl es bereits eines gab? Matthäus „kopierte“ es fast vollständig. Der Autor dieses neuen Buchs will versuchen, die Frage zu beantworten, was ihn dazu bewegte, nur etwa zehn Jahre nach der Entstehung des Markusevangeliums eine eigene Version der Erzählung zu veröffentlichen. Der Petriner Matthäus und der Pauliner Markus haben grundverschiedene Anschauungen. Das können die Leser deshalb schlecht erkennen, weil sie (durch jahrhundertelange Konditionierung) gewohnt sind, die Evangelien in der Bibel zu harmonisieren. Sie sehen nicht mehr die Gegensätze, sondern ihre Harmonisierung durch die Partei, die sich durchgesetzt hat: die Pauliner. Ganz vieles von Markus übernimmt Matthäus unbeanstandet.

Aber erst dort, wo er korrigiert und das markinische Profil verändert, erkennen die Leser laut „ICH ABER SAGE EUCH“ von Hartmut Schäffer beides: sowohl den Beweggrund für seine eigene Evangeliumsversion als auch, im Kontrast dazu, das Spezifische des Markusevangeliums. Der im Jahr 1949 geborene Autor ist Germanist und Anglist. Er arbeitet freiberuflich als Mediator und Ausbilder für Mediation im Raum Würzburg. Wer sich für die Thematik dieses Buchs interessiert, der dürfte auch sein anderes Werk „Das Markusevangelium“ interessant finden.

„ICH ABER SAGE EUCH" von Hartmut Schäffer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38206-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

